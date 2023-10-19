https://ria.ru/20231019/putin-1903919292.html
Эксперт прокомментировал визит Путина в Китай
Эксперт прокомментировал визит Путина в Китай - РИА Новости, 19.10.2023
Эксперт прокомментировал визит Путина в Китай
Россия стала главным гостем форума "Один пояс - Один путь" в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин показал особое отношение к посетившему мероприятие президенту... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:59
2023-10-19T17:59
2023-10-19T17:59
китай
израиль
россия
владимир путин
си цзиньпин
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903501961_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_2540294a1eda0100d6541c1aecefe7b7.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия стала главным гостем форума "Один пояс - Один путь" в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин показал особое отношение к посетившему мероприятие президенту России Владимиру Путину, заявил директор Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев. Путин по приглашению Си Цзиньпина посетил Китай с двухдневным визитом и выступил на форуме "Один пояс, один путь", который проходил в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы. "Россия безусловно является главным гостем этого мероприятия, это привлекало внимание как китайских СМИ, так и западных СМИ. Владимир Путин, конечно же, был главной звездой форума, именно потому что он на всех практически узловых мероприятиях шел рука об рук с Си Цзиньпином: и на входе в зал банкетов, на торжественном ужине в первый день, и на совместной фотографии, и на других мероприятиях, мы видели, что к российскому президенту совсем особое отношение", - сказал эксперт, выступая на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Как отметил Бабаев, продолжительные переговоры двух лидеров еще раз подтвердили, что "на сегодняшний день Россия, конечно же, является основным, а из крупных стран может быть и единственным, крупным союзником КНР". "Перед форумом нам китайские коллеги говорили, что в графике у председателя (КНР) всего 35-40 минут на российского президента - будет слишком много глав государств. На самом деле, переговоры продлились около трех часов", - отметил эксперт, который в эти дни находится в Китае. По его словам, лидеры обсуждали глобальную повестку, координировали подходы к решению проблем вокруг Украины и палестино-израильского конфликта. Китай поддерживает усиление единства и координации исламских стран в вопросе Палестины, заявил ранее министр иностранных дел Китая Ван И. Он также отметил, что международное сообщество должно начать действовать и противостоять тому, чтобы мирному населению любой из сторон был нанесен вред. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/spravedlivost-1903505255.html
https://ria.ru/20231016/initsiativa-1903102667.html
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китай, израиль, россия, владимир путин, си цзиньпин, ван и (политик)
Китай, Израиль, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ван И (политик)
Эксперт прокомментировал визит Путина в Китай
Эксперт: визит Путина в КНР подтвердил особое отношение Си Цзиньпина к нему
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия стала главным гостем форума "Один пояс - Один путь" в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин показал особое отношение к посетившему мероприятие президенту России Владимиру Путину, заявил директор Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев.
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетил Китай с двухдневным визитом и выступил на форуме "Один пояс, один путь", который проходил в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы.
Визит Владимира Путина в Китай
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Пекине по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.
1 из 10
Его самолет приземлился в международном аэропорту "Шоуду".
2 из 10
Свой визит глава государства начал со встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.
3 из 10
Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между странами вырос более чем на шесть процентов.
4 из 10
После этого президент провел переговоры с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.
5 из 10
Затем прошла встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
6 из 10
Все переговоры проходят на полях форума "Один пояс, один путь".
7 из 10
Состоялась церемония официальной встречи глав делегаций.
8 из 10
Путин выступит на открытии мероприятия 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.
9 из 10
Ожидается, что в форуме примут участие лидеры 23 стран.
10 из 10
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Пекине по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.
1 из 10
Его самолет приземлился в международном аэропорту "Шоуду".
2 из 10
Свой визит глава государства начал со встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.
3 из 10
Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между странами вырос более чем на шесть процентов.
4 из 10
После этого президент провел переговоры с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.
5 из 10
Затем прошла встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
6 из 10
Все переговоры проходят на полях форума "Один пояс, один путь".
7 из 10
Состоялась церемония официальной встречи глав делегаций.
8 из 10
Путин выступит на открытии мероприятия 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.
9 из 10
Ожидается, что в форуме примут участие лидеры 23 стран.
10 из 10
"Россия безусловно является главным гостем этого мероприятия, это привлекало внимание как китайских СМИ, так и западных СМИ. Владимир Путин, конечно же, был главной звездой форума, именно потому что он на всех практически узловых мероприятиях шел рука об рук с Си Цзиньпином: и на входе в зал банкетов, на торжественном ужине в первый день, и на совместной фотографии, и на других мероприятиях, мы видели, что к российскому президенту совсем особое отношение", - сказал эксперт, выступая на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Как отметил Бабаев, продолжительные переговоры двух лидеров еще раз подтвердили, что "на сегодняшний день Россия, конечно же, является основным, а из крупных стран может быть и единственным, крупным союзником КНР".
"Перед форумом нам китайские коллеги говорили, что в графике у председателя (КНР) всего 35-40 минут на российского президента - будет слишком много глав государств. На самом деле, переговоры продлились около трех часов", - отметил эксперт, который в эти дни находится в Китае.
По его словам, лидеры обсуждали глобальную повестку, координировали подходы к решению проблем вокруг Украины
и палестино-израильского конфликта.
Китай поддерживает усиление единства и координации исламских стран в вопросе Палестины
, заявил ранее министр иностранных дел Китая Ван И
. Он также отметил, что международное сообщество должно начать действовать и противостоять тому, чтобы мирному населению любой из сторон был нанесен вред.
КНР выразила готовность защищать с Россией международную справедливость
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Россия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс — один путь"
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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