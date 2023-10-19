https://ria.ru/20231019/putin-1903919292.html

Эксперт прокомментировал визит Путина в Китай

Эксперт прокомментировал визит Путина в Китай - РИА Новости, 19.10.2023

Эксперт прокомментировал визит Путина в Китай

Россия стала главным гостем форума "Один пояс - Один путь" в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин показал особое отношение к посетившему мероприятие президенту... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:59

2023-10-19T17:59

2023-10-19T17:59

китай

израиль

россия

владимир путин

си цзиньпин

ван и (политик)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия стала главным гостем форума "Один пояс - Один путь" в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин показал особое отношение к посетившему мероприятие президенту России Владимиру Путину, заявил директор Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев. Путин по приглашению Си Цзиньпина посетил Китай с двухдневным визитом и выступил на форуме "Один пояс, один путь", который проходил в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы. "Россия безусловно является главным гостем этого мероприятия, это привлекало внимание как китайских СМИ, так и западных СМИ. Владимир Путин, конечно же, был главной звездой форума, именно потому что он на всех практически узловых мероприятиях шел рука об рук с Си Цзиньпином: и на входе в зал банкетов, на торжественном ужине в первый день, и на совместной фотографии, и на других мероприятиях, мы видели, что к российскому президенту совсем особое отношение", - сказал эксперт, выступая на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Как отметил Бабаев, продолжительные переговоры двух лидеров еще раз подтвердили, что "на сегодняшний день Россия, конечно же, является основным, а из крупных стран может быть и единственным, крупным союзником КНР". "Перед форумом нам китайские коллеги говорили, что в графике у председателя (КНР) всего 35-40 минут на российского президента - будет слишком много глав государств. На самом деле, переговоры продлились около трех часов", - отметил эксперт, который в эти дни находится в Китае. По его словам, лидеры обсуждали глобальную повестку, координировали подходы к решению проблем вокруг Украины и палестино-израильского конфликта. Китай поддерживает усиление единства и координации исламских стран в вопросе Палестины, заявил ранее министр иностранных дел Китая Ван И. Он также отметил, что международное сообщество должно начать действовать и противостоять тому, чтобы мирному населению любой из сторон был нанесен вред. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/spravedlivost-1903505255.html

https://ria.ru/20231016/initsiativa-1903102667.html

https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html

китай

израиль

россия

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китай, израиль, россия, владимир путин, си цзиньпин, ван и (политик)