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Визит Владимира Путина в Китай - РИА Новости, 17.10.2023
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16:25 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/putin-1903359241.html
Визит Владимира Путина в Китай
Визит Владимира Путина в Китай - РИА Новости, 17.10.2023
Визит Владимира Путина в Китай
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Ключевые моменты поездки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:25
2023-10-17T16:25
фото
китай
владимир путин
россия
пекин
сеттха тхависин
форум "один пояс - один путь"
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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Ключевые моменты поездки — в фотоленте Ria.ru.
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пекин
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фото, фото, китай, владимир путин, россия, пекин, сеттха тхависин, форум "один пояс - один путь", си цзиньпин, виктор орбан
Фото, Китай, Владимир Путин, Россия, Пекин, Сеттха Тхависин, Форум "Один пояс - один путь", Си Цзиньпин, Виктор Орбан

Визит Владимира Путина в Китай

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Ключевые моменты поездки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / POOL/Артем Иванов | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин находится с визитом в Пекине по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в международном аэропорту Шоуду в Пекине

Президент России Владимир Путин находится с визитом в Пекине по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

© РИА Новости / POOL/Артем Иванов
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© РИА Новости / POOL/Артем Иванов | Перейти в медиабанк

Его самолет приземлился в международном аэропорту "Шоуду".

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая на церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в международном аэропорту Шоуду в Пекине

Его самолет приземлился в международном аэропорту "Шоуду".

© РИА Новости / POOL/Артем Иванов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Свой визит глава государства начал со встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

 Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг перед началом встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным

Свой визит глава государства начал со встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между странами вырос более чем на шесть процентов.

17 октября 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине

Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между странами вырос более чем на шесть процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

После этого президент провел переговоры с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин (слева) во время встречи в Пекине

После этого президент провел переговоры с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Затем прошла встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в Пекине

Затем прошла встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Все переговоры проходят на полях форума "Один пояс, один путь".

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (слева) и помощник президента РФ Максим Орешкин во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Пекине

Все переговоры проходят на полях форума "Один пояс, один путь".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 10
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанк

Состоялась церемония официальной встречи глав делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время фотографирования на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине

Состоялась церемония официальной встречи глав делегаций.

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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8 из 10
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанк

Путин выступит на открытии мероприятия 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине

Путин выступит на открытии мероприятия 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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9 из 10
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в форуме примут участие лидеры 23 стран.

 Председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с супругой Огульгерек Бердымухамедовой на церемонии встречи председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине

Ожидается, что в форуме примут участие лидеры 23 стран.

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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ФотоКитайВладимир ПутинРоссияПекинСеттха ТхависинФорум "Один пояс - один путь"Си ЦзиньпинВиктор Орбан
 
 
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