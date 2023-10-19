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Пранкеры "обсудили" с премьером Испании зерновую сделку - РИА Новости, 19.10.2023
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10:14 19.10.2023 (обновлено: 15:33 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/prank-1903761466.html
Пранкеры "обсудили" с премьером Испании зерновую сделку
Пранкеры "обсудили" с премьером Испании зерновую сделку - РИА Новости, 19.10.2023
Пранкеры "обсудили" с премьером Испании зерновую сделку
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в своем Telegram-канале, что обсудили зерновую сделку с премьер-министром Испании... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:14
2023-10-19T15:33
в мире
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россия
украина
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
педро санчес
зерновая сделка
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в своем Telegram-канале, что обсудили зерновую сделку с премьер-министром Испании Педро Санчесом в разговоре от лица "африканского политика" . &quot;В нашем новом пранке премьер-министр Испании Педро Санчес в разговоре с &quot;африканским политиком&quot; сильно переживает за зерновую сделку, но &quot;привержен борьбе с Путиным&quot; и против подключения некоторых банков России к SWIFT ради возобновления сделки. По его словам, для этого нужно использовать &quot;альтернативные методы&quot;, — написали Вован и Лексус.Они также отметили, что глава правительства Испании выступил против того, чтобы европейские военные покинули африканский регион. Кроме того, Санчес высказался за "восстановление порядка" в Нигере, ведь, по его словам, "недопустимо оставлять Россию ведущим игроком в регионе". "Что касается Украины, то "Испания всегда выступает за мир", но только на условиях Украины", — добавили Вован и Лексус. По мнению пранкеров, премьер-министр Испании не в курсе колониального прошлого своей страны и уверяет, что его поддержка представляет собой "противодействие империализму, который причинил много ущерба, стал причиной множества войн и страданий в Африке, Латинской Америке и, конечно, Европе"."Почему-то имея в виду… Россию", — уточнили пранкеры. Ранее Вован и Лексус пообщались с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен о ядерном оружии и его размещении на территории Финляндии, о поставках вооружений Украине. Они также связались с министрами иностранных дел и обороны Швеции, с которыми "обсудили" перспективы вступления Швеции в НАТО и инциденты с сожжением Корана.
https://ria.ru/20230427/ssha-1868099669.html
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в мире, испания, россия, украина, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), педро санчес, зерновая сделка
В мире, Испания, Россия, Украина, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Педро Санчес, Зерновая сделка
Пранкеры "обсудили" с премьером Испании зерновую сделку

Вован и Лексус от лица африканца обсудили с премьером Испании зерновую сделку

© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : предоставлено правительством Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в своем Telegram-канале, что обсудили зерновую сделку с премьер-министром Испании Педро Санчесом в разговоре от лица "африканского политика" .
«

"В нашем новом пранке премьер-министр Испании Педро Санчес в разговоре с "африканским политиком" сильно переживает за зерновую сделку, но "привержен борьбе с Путиным" и против подключения некоторых банков России к SWIFT ради возобновления сделки. По его словам, для этого нужно использовать "альтернативные методы", — написали Вован и Лексус.

Они также отметили, что глава правительства Испании выступил против того, чтобы европейские военные покинули африканский регион. Кроме того, Санчес высказался за "восстановление порядка" в Нигере, ведь, по его словам, "недопустимо оставлять Россию ведущим игроком в регионе".
"Что касается Украины, то "Испания всегда выступает за мир", но только на условиях Украины", — добавили Вован и Лексус.
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По мнению пранкеров, премьер-министр Испании не в курсе колониального прошлого своей страны и уверяет, что его поддержка представляет собой "противодействие империализму, который причинил много ущерба, стал причиной множества войн и страданий в Африке, Латинской Америке и, конечно, Европе".
"Почему-то имея в виду… Россию", — уточнили пранкеры.
Ранее Вован и Лексус пообщались с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен о ядерном оружии и его размещении на территории Финляндии, о поставках вооружений Украине. Они также связались с министрами иностранных дел и обороны Швеции, с которыми "обсудили" перспективы вступления Швеции в НАТО и инциденты с сожжением Корана.
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В миреИспанияРоссияУкраинаВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Педро СанчесЗерновая сделка
 
 
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