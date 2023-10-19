https://ria.ru/20231019/prank-1903761466.html

Пранкеры "обсудили" с премьером Испании зерновую сделку

Пранкеры "обсудили" с премьером Испании зерновую сделку - РИА Новости, 19.10.2023

Пранкеры "обсудили" с премьером Испании зерновую сделку

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в своем Telegram-канале, что обсудили зерновую сделку с премьер-министром Испании... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:14

2023-10-19T10:14

2023-10-19T15:33

в мире

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россия

украина

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

педро санчес

зерновая сделка

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в своем Telegram-канале, что обсудили зерновую сделку с премьер-министром Испании Педро Санчесом в разговоре от лица "африканского политика" . "В нашем новом пранке премьер-министр Испании Педро Санчес в разговоре с "африканским политиком" сильно переживает за зерновую сделку, но "привержен борьбе с Путиным" и против подключения некоторых банков России к SWIFT ради возобновления сделки. По его словам, для этого нужно использовать "альтернативные методы", — написали Вован и Лексус.Они также отметили, что глава правительства Испании выступил против того, чтобы европейские военные покинули африканский регион. Кроме того, Санчес высказался за "восстановление порядка" в Нигере, ведь, по его словам, "недопустимо оставлять Россию ведущим игроком в регионе". "Что касается Украины, то "Испания всегда выступает за мир", но только на условиях Украины", — добавили Вован и Лексус. По мнению пранкеров, премьер-министр Испании не в курсе колониального прошлого своей страны и уверяет, что его поддержка представляет собой "противодействие империализму, который причинил много ущерба, стал причиной множества войн и страданий в Африке, Латинской Америке и, конечно, Европе"."Почему-то имея в виду… Россию", — уточнили пранкеры. Ранее Вован и Лексус пообщались с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен о ядерном оружии и его размещении на территории Финляндии, о поставках вооружений Украине. Они также связались с министрами иностранных дел и обороны Швеции, с которыми "обсудили" перспективы вступления Швеции в НАТО и инциденты с сожжением Корана.

https://ria.ru/20230427/ssha-1868099669.html

https://ria.ru/20230924/ukraina-1898284789.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, испания, россия, украина, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), педро санчес, зерновая сделка