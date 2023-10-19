Пранкеры "обсудили" с премьером Испании зерновую сделку
Вован и Лексус от лица африканца обсудили с премьером Испании зерновую сделку
© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
© Фото : предоставлено правительством Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в своем Telegram-канале, что обсудили зерновую сделку с премьер-министром Испании Педро Санчесом в разговоре от лица "африканского политика" .
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"В нашем новом пранке премьер-министр Испании Педро Санчес в разговоре с "африканским политиком" сильно переживает за зерновую сделку, но "привержен борьбе с Путиным" и против подключения некоторых банков России к SWIFT ради возобновления сделки. По его словам, для этого нужно использовать "альтернативные методы", — написали Вован и Лексус.
Они также отметили, что глава правительства Испании выступил против того, чтобы европейские военные покинули африканский регион. Кроме того, Санчес высказался за "восстановление порядка" в Нигере, ведь, по его словам, "недопустимо оставлять Россию ведущим игроком в регионе".
"Что касается Украины, то "Испания всегда выступает за мир", но только на условиях Украины", — добавили Вован и Лексус.
По мнению пранкеров, премьер-министр Испании не в курсе колониального прошлого своей страны и уверяет, что его поддержка представляет собой "противодействие империализму, который причинил много ущерба, стал причиной множества войн и страданий в Африке, Латинской Америке и, конечно, Европе".
"Почему-то имея в виду… Россию", — уточнили пранкеры.
Ранее Вован и Лексус пообщались с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен о ядерном оружии и его размещении на территории Финляндии, о поставках вооружений Украине. Они также связались с министрами иностранных дел и обороны Швеции, с которыми "обсудили" перспективы вступления Швеции в НАТО и инциденты с сожжением Корана.