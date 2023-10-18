https://ria.ru/20231018/vtb-1903575358.html

ВТБ нарастил портфель депозитов в юанях на 90% с начала года

ВТБ нарастил портфель депозитов в юанях на 90% с начала года - РИА Новости, 18.10.2023

ВТБ нарастил портфель депозитов в юанях на 90% с начала года

Клиенты ВТБ за неполные десять месяцев 2023 года открыли порядка 24,3 тысячи вкладов в валюте КНР, общий портфель депозитов превысил 12,5 миллиарда юаней,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:45

2023-10-18T12:45

2023-10-18T12:45

москва

московская область (подмосковье)

втб

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Клиенты ВТБ за неполные десять месяцев 2023 года открыли порядка 24,3 тысячи вкладов в валюте КНР, общий портфель депозитов превысил 12,5 миллиарда юаней, увеличившись почти на 90% с начала года, сообщает пресс-служба банка. По данным ВТБ, чаще всего китайскую валюту для вложения свободных средств выбирают жители Москвы и Московской области (около 7,4 тысячи открытых депозитов с начала года), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 1,7 тысячи). В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов в юанях входят Нижегородская область, Свердловская области и Краснодарский край. Средний "чек" одного депозита составляет около 11,3 тысячи юаней. На мужчин в 2023 году пришлось более 63% открытых депозитов в юанях, средний возраст вкладчиков составляет 49,5 лет. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: на "короткие" и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 58% от открываемых вкладов. "Дедолларизация накоплений россиян продолжается. Помимо рублей, имеющиеся сбережения в долларах и евро клиенты стремятся перевести в "мягкие" валюты – в первую очередь, юань. Например, в ВТБ китайская валюта занимает уже почти треть от общего объема розничных вкладов в иностранной валюте. Учитывая текущую динамику спроса, мы ожидаем, что по итогам года совокупная доля рублей и юаней в нашем портфеле сбережений может практически удвоиться, а к концу 2025 года клиенты и вовсе практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро", - приводится в сообщении комментарий начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой. Она ожидает, что в целом на банковском рынке в 2023 году портфель сбережений физлиц в валюте Китая вырастет в два раза и достигнет 88 миллиардов юаней. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов. В 2024 года, по оценке ВТБ, доля юаней может превысить 45%.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московская область (подмосковье), втб