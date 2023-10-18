https://ria.ru/20231018/teatr-1903599676.html
Московский театр эстрады начнет сезон с еврейского мистического мюзикла
Московский театр эстрады начнет сезон с еврейского мистического мюзикла - РИА Новости, 18.10.2023
Московский театр эстрады начнет сезон с еврейского мистического мюзикла
Московский театр эстрады откроется 25 октября после трехлетней реставрации премьерой еврейского мистического мюзикла о трагической любви "Между двух миров",... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:51
2023-10-18T13:51
2023-10-18T13:51
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Московский театр эстрады откроется 25 октября после трехлетней реставрации премьерой еврейского мистического мюзикла о трагической любви "Между двух миров", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда СТМЭГИ. "Первый спектакль, который мы предлагаем, это мюзикл, созданный композитором Александром Журбиным. Я всегда люблю интриговать зрителя, поэтому не раскрою подробности, а приглашаю на показ", - сказал худрук театра, народный артист РФ Геннадий Хазанов. "Между двух миров" - адаптация пьесы драматурга Семена Акимовича Ан-ского "Диббук", ставшей широко известной благодаря своему месту в истории русского и израильского театров. Спектакль "Диббук", поставленный Евгением Вахтанговым в 1922 году в студии "Габима", не сходил со сцены более сорока лет и стал классикой. По словам режиссера спектакля Нины Чусовой, по жанру это "отчасти триллер". Главные роли исполняют Ефим Шифрин, Валерия Ланская и другие. В ходе реставрации Театра эстрады специалисты восстановили историческую планировку и интерьеры: зрительный зал, фойе с его деревянным паркетом, мраморные лестницы. Сцену оснастили высокотехнологичным световым и звуковым оборудованием. Над сценой отреставрировали красочное панно, созданное в технике темперной живописи и издали напоминающее мозаику. В дом на набережной Театр эстрады, созданный в 1954 году, переехал в 1961-м, заняв площади вывшего клуба ВЦИК. С тех пор капитальный ремонт помещений театра не проводился ни разу. Премьерные показы спектакля "Между двух миров" пройдут 25 и 26 октября.
https://ria.ru/20231012/kultura-1902014390.html
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россия, александр журбин, геннадий хазанов, евгений вахтангов
Религия, Россия, Александр Журбин, Геннадий Хазанов, Евгений Вахтангов
Московский театр эстрады начнет сезон с еврейского мистического мюзикла
Московский театр эстрады откроется после реставрации еврейским мюзиклом