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Спецоперация, 18 октября: США продлевают агонию Украины, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:23 18.10.2023 (обновлено: 20:56 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/postavki-1903697181.html
Спецоперация, 18 октября: США продлевают агонию Украины, заявил Путин
Спецоперация, 18 октября: США продлевают агонию Украины, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2023
Спецоперация, 18 октября: США продлевают агонию Украины, заявил Путин
О выступлении Владимира Путина на форуме "Один пояс, один путь", укреплении западных рубежей России и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:23
2023-10-18T20:56
специальная военная операция на украине
справки
украина
сша
херсонская область
кирилл стремоусов
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. О выступлении Владимира Путина на форуме "Один пояс, один путь", укреплении западных рубежей России и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Требуются конкретные шагиВладимир Путин в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. После трехчасовых переговоров он провел пресс-конференцию. Президент сообщил журналистам, что проинформировал китайского лидера в том числе о ситуации на Украине. По словам Путина, давно анонсированное очередное украинское контрнаступление, в этот раз на Херсонском направлении, приносит Киеву потери, а не результат. Поставки Киеву ракет ATACMS он назвал очередной ошибкой США. Российские военные смогут отражать эти атаки, поэтому они тоже не принесут результата, а лишь продлят агонию Украины, уверен Путин.Он также предложил США забрать эти ракеты и все другое вооружение, раз там так уверены в том, что "война проиграна Россией". Комментируя заявление президента США Джо Байдена, Путин пригласил его "к нам на чаепитие". Кроме того, президент сообщил, что поручил ВКС начать патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем на постоянной основе. По его словам, авиация будет осуществлять визуальный контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море. Путин также напомнил, что МиГ-31 вооружены ракетными комплексами "Кинжал", развивающими скорость 9 Махов и способными пролететь более чем тысячу километров.Он похвалил "ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины", за то, что те начинают задумываться о разрешении конфликта путем переговоров. Однако, по словам президента, этого недостаточно, требуются конкретные шаги, а не "театральные жесты". В частности, нужно отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры, подчеркнул Путин.Россия укрепляет западные рубежиМинистр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии заявил, что в ответ на угрозы, связанные с поставкой западной техники Киеву, Россия укрепляет свои западные рубежи. По его словам, в 2024 году ожидается поступление на Украину тактических истребителей F-16. Шойгу подчеркнул, что страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают военнослужащих, направляют наемников и консультантов. Коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах, а объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 миллиардов долларов, уточнил министр обороны. На заседании коллегии обсуждались также вопросы укрепления единого оборонного пространства с учетом опыта проведения спецоперации. Отражены атаки, уничтожены орудияРоссийские военнослужащие отразили за сутки 16 атак украинских штурмовых групп, 13 из них — на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. Кроме того, на Херсонском направлении удалось пресечь деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Подразделения российских войск вместе с авиацией и артиллерией наносили удары по живой силе и технике украинских войск на всех направлениях ведения спецоперации. Суммарные потери ВСУ составили до 580 солдат. Кроме того, украинцы лишились трех танков, орудия Д-20 и двух Д-30, гаубицы "Мста-Б", противотанкового орудия "Рапира", самоходной артиллерийской установки "Акация", а также американских бронетранспортера М113, артсистемы М777 и гаубицы М119.Российская авиация уничтожила склад авиационных средств поражения на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области. В ДНР и Запорожской области удалось поразить украинские командно-наблюдательные пункты. Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер в центральной части Черного моря. ПВО перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США. Уничтожены 51 беспилотник в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Под Работино уже ждут первые ABRAMS Как сообщили в Минобороны, около 17:40 мск киевский режим предпринял попытку террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российские средства противовоздушной обороны перехватили в воздухе два снаряда, их фрагменты упали в безлюдной местности, после чего сдетонировали. Жертв и разрушений нет. Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) сообщило, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району ДНР. Позднее там уточнили, что при обстреле тяжелые ранения получила мирная жительница 1958 года рождения. Также под удар попали Донецк и Горловка.Командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали "За отвагу" капитан Самбу Хутаков сообщил РИА Новости, что российские танкисты готовятся к охоте на американские Abrams под Работино. По его словам, первые M1 Abrams должны появиться к концу 2023 года — началу 2024-го, но бойцы готовы встречать их уже сейчас. Новые танки и юридически ничтожные приговорыГазета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что США передали Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью с условием, что ВСУ не будут применять их для атак по российской территории. Ранее представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон недавно отправил Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. Как сообщил накануне РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, кассетные боеприпасы М74 от этих ракет обнаружили в Бердянске в Запорожской области после ночных ударов ВСУ. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская армия приняла на вооружение от западных партнеров три модификации танков Leopard: Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.Киев и Будапешт подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей в части увеличения производственных мощностей и расширении производства боеприпасов, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Впрочем, как следует из Telegram-канала депутата Верховной рады Евгения Шевченко, в украинском парламенте кулуарно обсуждается отстранение самого Шмыгаля.Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который почти год назад погиб в ДТП. По данным украинского издания "Страна.ua", суд признал его виновным и приговорил к девяти годам за коллаборационизм, 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны. Приговор вынесен потому, что украинские власти не могут подтвердить факт смерти Стремоусова. Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал юридически ничтожным приговор, вынесенный украинским судом.
https://ria.ru/20231017/kherson-1903325664.html
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справки, украина, сша, херсонская область , кирилл стремоусов, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада украины, миг-31, f-16
Специальная военная операция на Украине, Справки, Украина, США, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, МиГ-31, F-16
Спецоперация, 18 октября: США продлевают агонию Украины, заявил Путин

Путин: США своими поставками вооружения продлевают агонию Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. О выступлении Владимира Путина на форуме "Один пояс, один путь", укреплении западных рубежей России и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Требуются конкретные шаги

Владимир Путин в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. После трехчасовых переговоров он провел пресс-конференцию. Президент сообщил журналистам, что проинформировал китайского лидера в том числе о ситуации на Украине.
По словам Путина, давно анонсированное очередное украинское контрнаступление, в этот раз на Херсонском направлении, приносит Киеву потери, а не результат. Поставки Киеву ракет ATACMS он назвал очередной ошибкой США. Российские военные смогут отражать эти атаки, поэтому они тоже не принесут результата, а лишь продлят агонию Украины, уверен Путин.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
17 октября, 14:16
Он также предложил США забрать эти ракеты и все другое вооружение, раз там так уверены в том, что "война проиграна Россией". Комментируя заявление президента США Джо Байдена, Путин пригласил его "к нам на чаепитие".
Кроме того, президент сообщил, что поручил ВКС начать патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем на постоянной основе. По его словам, авиация будет осуществлять визуальный контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море. Путин также напомнил, что МиГ-31 вооружены ракетными комплексами "Кинжал", развивающими скорость 9 Махов и способными пролететь более чем тысячу километров.
Он похвалил "ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины", за то, что те начинают задумываться о разрешении конфликта путем переговоров. Однако, по словам президента, этого недостаточно, требуются конкретные шаги, а не "театральные жесты". В частности, нужно отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры, подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Украина задумывается о переговорном процессе, заявил Путин
Вчера, 13:12

Россия укрепляет западные рубежи

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии заявил, что в ответ на угрозы, связанные с поставкой западной техники Киеву, Россия укрепляет свои западные рубежи. По его словам, в 2024 году ожидается поступление на Украину тактических истребителей F-16.
Шойгу подчеркнул, что страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают военнослужащих, направляют наемников и консультантов. Коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах, а объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 миллиардов долларов, уточнил министр обороны.
На заседании коллегии обсуждались также вопросы укрепления единого оборонного пространства с учетом опыта проведения спецоперации.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Россия и Белоруссия не дадут посягать на единство славян, заявил Лукашенко
12 октября, 14:08

Отражены атаки, уничтожены орудия

Российские военнослужащие отразили за сутки 16 атак украинских штурмовых групп, 13 из них — на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. Кроме того, на Херсонском направлении удалось пресечь деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп.
Подразделения российских войск вместе с авиацией и артиллерией наносили удары по живой силе и технике украинских войск на всех направлениях ведения спецоперации. Суммарные потери ВСУ составили до 580 солдат. Кроме того, украинцы лишились трех танков, орудия Д-20 и двух Д-30, гаубицы "Мста-Б", противотанкового орудия "Рапира", самоходной артиллерийской установки "Акация", а также американских бронетранспортера М113, артсистемы М777 и гаубицы М119.
Российская авиация уничтожила склад авиационных средств поражения на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области. В ДНР и Запорожской области удалось поразить украинские командно-наблюдательные пункты. Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер в центральной части Черного моря.
ПВО перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США. Уничтожены 51 беспилотник в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Точные удары". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине
Вчера, 16:47

Под Работино уже ждут первые ABRAMS

Как сообщили в Минобороны, около 17:40 мск киевский режим предпринял попытку террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российские средства противовоздушной обороны перехватили в воздухе два снаряда, их фрагменты упали в безлюдной местности, после чего сдетонировали. Жертв и разрушений нет.
Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) сообщило, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району ДНР. Позднее там уточнили, что при обстреле тяжелые ранения получила мирная жительница 1958 года рождения. Также под удар попали Донецк и Горловка.
Командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали "За отвагу" капитан Самбу Хутаков сообщил РИА Новости, что российские танкисты готовятся к охоте на американские Abrams под Работино. По его словам, первые M1 Abrams должны появиться к концу 2023 года — началу 2024-го, но бойцы готовы встречать их уже сейчас.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Эксперт: мобилизационный потенциал Украины может иссякнуть через полгода
Вчера, 18:12

Новые танки и юридически ничтожные приговоры

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что США передали Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью с условием, что ВСУ не будут применять их для атак по российской территории. Ранее представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон недавно отправил Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров.
Как сообщил накануне РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, кассетные боеприпасы М74 от этих ракет обнаружили в Бердянске в Запорожской области после ночных ударов ВСУ.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская армия приняла на вооружение от западных партнеров три модификации танков Leopard: Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Дания и Чехия договорились совместно поставлять Украине тяжелое вооружение
12 октября, 12:47
Киев и Будапешт подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей в части увеличения производственных мощностей и расширении производства боеприпасов, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Впрочем, как следует из Telegram-канала депутата Верховной рады Евгения Шевченко, в украинском парламенте кулуарно обсуждается отстранение самого Шмыгаля.
Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который почти год назад погиб в ДТП. По данным украинского издания "Страна.ua", суд признал его виновным и приговорил к девяти годам за коллаборационизм, 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны.
Приговор вынесен потому, что украинские власти не могут подтвердить факт смерти Стремоусова. Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал юридически ничтожным приговор, вынесенный украинским судом.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Это замалчивают": в США раскрыли, что случилось с ПВО Украины
Вчера, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеСправкиУкраинаСШАХерсонская областьКирилл СтремоусовСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМиГ-31F-16
 
 
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