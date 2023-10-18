Рейтинг@Mail.ru
В Московской соборной мечети помолились за палестинцев - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:13 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/molitva-1903673590.html
В Московской соборной мечети помолились за палестинцев
В Московской соборной мечети помолились за палестинцев - РИА Новости, 18.10.2023
В Московской соборной мечети помолились за палестинцев
Коллективная молитва за народ Палестины и сектор Газа прошла в среду в Московской соборной мечети, в ней приняли участие прихожане, представители исламского... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:13
2023-10-18T18:13
религия
россия
палестина
израиль
московская соборная мечеть
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d65271cabdb9e9db59154db61e22c90.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Коллективная молитва за народ Палестины и сектор Газа прошла в среду в Московской соборной мечети, в ней приняли участие прихожане, представители исламского духовенства и дипломаты ближневосточных стран. Коллективный намаз провел первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мехетдинов."Главы аккредитованных в России посольств Палестины, Сирии, Ирана, Иордании и других государств после молитвы в Соборной мечети по погибшему в Газе мирному населению в своих выступлениях призвали единоверцев со всего мира дать отпор притеснителям Палестины, а также оказать благотворительную и иную поддержку пострадавшим от израильских атак жителям Газы", - сказал Мухетдинов после завершения молитвы. Он добавил, что представители дипкорпуса подчеркнули важную роль России в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. "Каждый из выступающих перед прихожанами послов сказал, что Россия играет важнейшую роль в мире, к ее голосу прислушиваются, с ее позицией считаются, а ряд стран, в том числе США и Израиль, вынуждены считаться с миролюбивой политикой РФ. Арабо-мусульманский мир разделяют точку зрения руководства нашей страны", - отметил Мухетдинов. Он поблагодарил представителей дипкорпуса арабо-мусульманских стран за активность и взаимодействие с религиозными центрами России. "Московская Соборная мечеть – это не только намоленное место. Сюда приходят не только молиться, обратиться ко Всевышнему. Наши единоверцы приходят сюда с болью и отчаянием, с надеждой на лучшее, за братской помощью", - заключил муфтий. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
https://ria.ru/20231016/molitva-1903035049.html
https://ria.ru/20231015/konflikt-1902892257.html
россия
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913610_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b554c81a17bd52a918d41b746db5881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, палестина, израиль, московская соборная мечеть, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Религия, Россия, Палестина, Израиль, Московская соборная мечеть, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Московской соборной мечети помолились за палестинцев

В Соборной мечети Москвы прошел коллективный намаз за палестинцев

© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей НаместниковПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Коллективная молитва за народ Палестины и сектор Газа прошла в среду в Московской соборной мечети, в ней приняли участие прихожане, представители исламского духовенства и дипломаты ближневосточных стран.
Коллективный намаз провел первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мехетдинов.
"Главы аккредитованных в России посольств Палестины, Сирии, Ирана, Иордании и других государств после молитвы в Соборной мечети по погибшему в Газе мирному населению в своих выступлениях призвали единоверцев со всего мира дать отпор притеснителям Палестины, а также оказать благотворительную и иную поддержку пострадавшим от израильских атак жителям Газы", - сказал Мухетдинов после завершения молитвы.
Он добавил, что представители дипкорпуса подчеркнули важную роль России в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.
Общественная молитва о душах погибших и спасении всех пострадавших в ходе террористических атак в Израиле на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
У Еврейского музея прошла молитва за погибших и пострадавших в Израиле
16 октября, 12:41
"Каждый из выступающих перед прихожанами послов сказал, что Россия играет важнейшую роль в мире, к ее голосу прислушиваются, с ее позицией считаются, а ряд стран, в том числе США и Израиль, вынуждены считаться с миролюбивой политикой РФ. Арабо-мусульманский мир разделяют точку зрения руководства нашей страны", - отметил Мухетдинов.
Он поблагодарил представителей дипкорпуса арабо-мусульманских стран за активность и взаимодействие с религиозными центрами России. "Московская Соборная мечеть – это не только намоленное место. Сюда приходят не только молиться, обратиться ко Всевышнему. Наши единоверцы приходят сюда с болью и отчаянием, с надеждой на лучшее, за братской помощью", - заключил муфтий.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Папа римский призвал обеспечить гуманитарный коридор из сектора Газа
15 октября, 14:04
 
РелигияРоссияПалестинаИзраильМосковская соборная мечетьИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала