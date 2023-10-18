https://ria.ru/20231018/molitva-1903673590.html

В Московской соборной мечети помолились за палестинцев

В Московской соборной мечети помолились за палестинцев - РИА Новости, 18.10.2023

В Московской соборной мечети помолились за палестинцев

Коллективная молитва за народ Палестины и сектор Газа прошла в среду в Московской соборной мечети, в ней приняли участие прихожане, представители исламского... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:13

2023-10-18T18:13

2023-10-18T18:13

религия

россия

палестина

израиль

московская соборная мечеть

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Коллективная молитва за народ Палестины и сектор Газа прошла в среду в Московской соборной мечети, в ней приняли участие прихожане, представители исламского духовенства и дипломаты ближневосточных стран. Коллективный намаз провел первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мехетдинов."Главы аккредитованных в России посольств Палестины, Сирии, Ирана, Иордании и других государств после молитвы в Соборной мечети по погибшему в Газе мирному населению в своих выступлениях призвали единоверцев со всего мира дать отпор притеснителям Палестины, а также оказать благотворительную и иную поддержку пострадавшим от израильских атак жителям Газы", - сказал Мухетдинов после завершения молитвы. Он добавил, что представители дипкорпуса подчеркнули важную роль России в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. "Каждый из выступающих перед прихожанами послов сказал, что Россия играет важнейшую роль в мире, к ее голосу прислушиваются, с ее позицией считаются, а ряд стран, в том числе США и Израиль, вынуждены считаться с миролюбивой политикой РФ. Арабо-мусульманский мир разделяют точку зрения руководства нашей страны", - отметил Мухетдинов. Он поблагодарил представителей дипкорпуса арабо-мусульманских стран за активность и взаимодействие с религиозными центрами России. "Московская Соборная мечеть – это не только намоленное место. Сюда приходят не только молиться, обратиться ко Всевышнему. Наши единоверцы приходят сюда с болью и отчаянием, с надеждой на лучшее, за братской помощью", - заключил муфтий. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231016/molitva-1903035049.html

https://ria.ru/20231015/konflikt-1902892257.html

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россия, палестина, израиль, московская соборная мечеть, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году