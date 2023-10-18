В Московской соборной мечети помолились за палестинцев
В Соборной мечети Москвы прошел коллективный намаз за палестинцев
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей НаместниковПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Коллективная молитва за народ Палестины и сектор Газа прошла в среду в Московской соборной мечети, в ней приняли участие прихожане, представители исламского духовенства и дипломаты ближневосточных стран.
Коллективный намаз провел первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мехетдинов.
"Главы аккредитованных в России посольств Палестины, Сирии, Ирана, Иордании и других государств после молитвы в Соборной мечети по погибшему в Газе мирному населению в своих выступлениях призвали единоверцев со всего мира дать отпор притеснителям Палестины, а также оказать благотворительную и иную поддержку пострадавшим от израильских атак жителям Газы", - сказал Мухетдинов после завершения молитвы.
Он добавил, что представители дипкорпуса подчеркнули важную роль России в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.
"Каждый из выступающих перед прихожанами послов сказал, что Россия играет важнейшую роль в мире, к ее голосу прислушиваются, с ее позицией считаются, а ряд стран, в том числе США и Израиль, вынуждены считаться с миролюбивой политикой РФ. Арабо-мусульманский мир разделяют точку зрения руководства нашей страны", - отметил Мухетдинов.
Он поблагодарил представителей дипкорпуса арабо-мусульманских стран за активность и взаимодействие с религиозными центрами России. "Московская Соборная мечеть – это не только намоленное место. Сюда приходят не только молиться, обратиться ко Всевышнему. Наши единоверцы приходят сюда с болью и отчаянием, с надеждой на лучшее, за братской помощью", - заключил муфтий.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".