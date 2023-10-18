Эксперты рассказали, нужна ли иностранцам в России "карта туриста"
В АТОР проанализировали необходимость "карты туриста" для иностранцев
© Depositphotos.com / franszДевушка возле банкомата
© Depositphotos.com / fransz
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Эксперты уверены, что налаживание выпуска карт для иностранных путешественников в России поможет развитию въездного туризма, сейчас проблема расчетов тормозит турпоток, сообщает АТОР.
Правительство РФ опубликовало перечень из 25 государств, чьи граждане смогут оформить российскую банковскую карту, не выезжая из страны.
В список вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
По данным экспертов, для въездного туризма важны 12 из 25 стран.
По словам представителей компании, сейчас иностранные туристы едут в Россию с наличными и картами UnionPay, однако банковские терминалы принимают UnionPay далеко не везде даже в Москве. С купюрами тоже возникают коллизии: например, в ОАЭ в обменных пунктах часто маркируют наличные доллары, и такие купюры не принимают в российских обменных пунктах.
В "Интуристе" подчеркивают, что возможность удаленного открытия счетов и карт в российских банках очень важна для всех въездных рынков, и прежде всего, для отдаленных от нас географически стран Латинской Америки, Индии, а также для Китая.
"Что касается Ближнего Востока, то туристы из этих государств, например, из ОАЭ, любят посещать рейтинговые рестораны, ранее отмеченные звездами Michelin, и совершать покупки в различных магазинах, что крайне неудобно делать, если необходимо обменивать наличные деньги", – говорят в "Интуристе".
"Индия, Индонезия, Китай, Катар, Малайзия, ОАЭ, Турция, Таиланд, Бразилия – группы туристов из всех этих стран сейчас планируют туры в Россию на следующий год, и для них это очень позитивная информация", – говорит Марина Левченко, глава туроператора "Тари Тур".
Почти такой же список наиболее важных для въездного туризма стран, чьим гражданам будут нужны российские карты, называет и вице-президент АТОР, глава компании "Академ-Онлайн" Александр Курносов: Индия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.
В туроператорских компаниях подчеркивают, что принятие постановление – только полдела. Самое важное – фактическая реализация этого механизма, говорят эксперты.
Во всех странах из списка должны быть определены банки, где туристы будут подавать заявки на открытие "Мира" в России. Неясен пока и сам механизм удаленного пополнения выпущенных карт из-за рубежа.
По предварительным оценкам, реально такой процесс сможет быть отлажен для всех ключевых рынков в лучшем случае перед сезоном 2024 года, считают опрошенные эксперты.