https://ria.ru/20231018/karty-1903617310.html

Эксперты рассказали, нужна ли иностранцам в России "карта туриста"

Эксперты рассказали, нужна ли иностранцам в России "карта туриста" - РИА Новости, 18.10.2023

Эксперты рассказали, нужна ли иностранцам в России "карта туриста"

Эксперты уверены, что налаживание выпуска карт для иностранных путешественников в России поможет развитию въездного туризма, сейчас проблема расчетов тормозит... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:24

2023-10-18T15:24

2023-10-18T17:00

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Эксперты уверены, что налаживание выпуска карт для иностранных путешественников в России поможет развитию въездного туризма, сейчас проблема расчетов тормозит турпоток, сообщает АТОР. Правительство РФ опубликовало перечень из 25 государств, чьи граждане смогут оформить российскую банковскую карту, не выезжая из страны.В список вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.По данным экспертов, для въездного туризма важны 12 из 25 стран.По словам представителей компании, сейчас иностранные туристы едут в Россию с наличными и картами UnionPay, однако банковские терминалы принимают UnionPay далеко не везде даже в Москве. С купюрами тоже возникают коллизии: например, в ОАЭ в обменных пунктах часто маркируют наличные доллары, и такие купюры не принимают в российских обменных пунктах.В "Интуристе" подчеркивают, что возможность удаленного открытия счетов и карт в российских банках очень важна для всех въездных рынков, и прежде всего, для отдаленных от нас географически стран Латинской Америки, Индии, а также для Китая."Что касается Ближнего Востока, то туристы из этих государств, например, из ОАЭ, любят посещать рейтинговые рестораны, ранее отмеченные звездами Michelin, и совершать покупки в различных магазинах, что крайне неудобно делать, если необходимо обменивать наличные деньги", – говорят в "Интуристе"."Индия, Индонезия, Китай, Катар, Малайзия, ОАЭ, Турция, Таиланд, Бразилия – группы туристов из всех этих стран сейчас планируют туры в Россию на следующий год, и для них это очень позитивная информация", – говорит Марина Левченко, глава туроператора "Тари Тур".Почти такой же список наиболее важных для въездного туризма стран, чьим гражданам будут нужны российские карты, называет и вице-президент АТОР, глава компании "Академ-Онлайн" Александр Курносов: Индия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.В туроператорских компаниях подчеркивают, что принятие постановление – только полдела. Самое важное – фактическая реализация этого механизма, говорят эксперты.Во всех странах из списка должны быть определены банки, где туристы будут подавать заявки на открытие "Мира" в России. Неясен пока и сам механизм удаленного пополнения выпущенных карт из-за рубежа.По предварительным оценкам, реально такой процесс сможет быть отлажен для всех ключевых рынков в лучшем случае перед сезоном 2024 года, считают опрошенные эксперты.

https://ria.ru/20231011/karta-1901988080.html

https://ria.ru/20230911/nalichnye-1895465838.html

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