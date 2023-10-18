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В Бурятии лучшие шеф-повара создадут меню региона из локальных продуктов - РИА Новости, 18.10.2023
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Туризм
 
13:25 18.10.2023 (обновлено: 17:31 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/buryatiya-1903565153.html
В Бурятии лучшие шеф-повара создадут меню региона из локальных продуктов
В Бурятии лучшие шеф-повара создадут меню региона из локальных продуктов - РИА Новости, 18.10.2023
В Бурятии лучшие шеф-повара создадут меню региона из локальных продуктов
В Улан-Удэ с 18 по 26 октября проходит международный "Гастрокэмп", где известные шеф-повара из разных регионов России и Монголии на основе кулинарных традиций... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:25
2023-10-18T17:31
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
монголия
улан-удэ
российский союз туриндустрии (рст)
республика бурятия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Улан-Удэ с 18 по 26 октября проходит международный "Гастрокэмп", где известные шеф-повара из разных регионов России и Монголии на основе кулинарных традиций местных народов разработают новые авторские блюда для фирменного меню республики.По Шелковому пути"Туризм для гурманов в Бурятии поступательно развивается уже несколько лет. Регион стал центром проведения международных форумов "Гастрономические дороги Великого шелкового пути", — говорит руководитель проекта "Гастрокэмп", президент Международного эногастрономического центра и член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Гелибтерман. По его словам, сейчас Бурятия активно подключается к новому проекту "Чайный путь", поскольку на территории республики находится город Кяхта — традиционный центр дореволюционного пути этого напитка в Россию.Вместе с руководством Бурятии ведется работа над созданием центра российской гастродипломатии в Азии. К тому же республика активно позиционирует себя как туристический регион.&quot;Мы еще почти два года назад решили организовать здесь &quot;Гастрокэмп&quot;, — подчеркнул Леонид Гелибтерман. — В нем участвуют лучшие повара Бурятии, а также профессионалы из разных регионов России. И на этот форум приехал известный шеф — чемпион Монголии&quot;.В состав федеральной части команды проекта вошли шеф-повара Антон Сальников (Москва), Александр Чернышов (Хабаровск), Максим Лазарев (Уфа), Эрдэнээ Сумьяадорж (Монголия), а также миксолог Евгений Шкарин (Уфа) и кондитер Марина Девятко (Москва). Команду Бурятии представляют шеф-повара Артем Курикша, Иван Сафронов и Саян Доржиев.Обед для туристов, мастер-класс для студентовПо словам Леонида Гелибтермана, в этом проекте будет ряд важных этапов. Первый — это выезд в несколько сельских районов, где пройдет знакомство команды поваров с локальными производителями и отбор продуктов для блюд меню Бурятии.Также шефы из разных российских регионов проведут мастер-классы, поделятся тонкостями и новыми техниками работы с мясом, рыбой, ягодами, дикоросами. Они создадут из местных продуктов варианты обедов для туристов и предложат профессиональному сообществу свое меню."Конечно, мы пообщаемся с отельерами, поварами, представителями туристического бизнеса о том, как в районах принимать организованных и индивидуальных туристов, — подчеркнул руководитель "Гастрокэмпа". — Трое суток заложили на этот этап. Потом будут мастер-классы в Байкальском колледже туризма и сервиса".Долгий путьПо словам Леонида Гелибтермана, в программе запланированы выступления по гастродипломатии, также приглашен посол Сенегала в России, который расскажет об успешном опыте по привлечению зарубежных туристов.Завершится "Гастрокэмп" гала-ужином, который пройдет 25 октября, на нем шефы представят авторские блюда и напитки для фирменного меню Бурятии. Все предложения позже будут доступны в ресторанах и кафе республики."К проекту мы готовились больше года. И вот теперь благодаря "Гастрокэмпу-2023" у нас появилась возможность увидеть в Улан-Удэ именитых шеф-поваров из разных российских регионов и Монголии, — говорит директор ТИЦ "Байкал" Ирина Суздальцева. — С нетерпением ждем новое бурятское меню!"
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новости - туризм, туризм, туристы, монголия, улан-удэ, российский союз туриндустрии (рст), республика бурятия, еда - туризм, гастрономия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Монголия, Улан-Удэ, Российский союз туриндустрии (РСТ), Республика Бурятия, Еда - Туризм, гастрономия
В Бурятии лучшие шеф-повара создадут меню региона из локальных продуктов

В Бурятии на "Гастрокэмпе" лучшие шеф-повара создадут меню из местных продуктов

© Depositphotos.com / massel.marinaПозы — традиционное бурятское и монгольское блюдо
Позы — традиционное бурятское и монгольское блюдо - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Depositphotos.com / massel.marina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Улан-Удэ с 18 по 26 октября проходит международный "Гастрокэмп", где известные шеф-повара из разных регионов России и Монголии на основе кулинарных традиций местных народов разработают новые авторские блюда для фирменного меню республики.

По Шелковому пути

"Туризм для гурманов в Бурятии поступательно развивается уже несколько лет. Регион стал центром проведения международных форумов "Гастрономические дороги Великого шелкового пути", — говорит руководитель проекта "Гастрокэмп", президент Международного эногастрономического центра и член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Гелибтерман.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Люди на смотровой площадке монастыря Ринпоче Багша в Улан-Удэ

Люди на смотровой площадке монастыря Ринпоче Багша в Улан-Удэ

Люди на смотровой площадке монастыря Ринпоче Багша в Улан-Удэ

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Побережье озера Байкал в поселке Усть-Баргузин, Бурятия

Озеро БайкалПобережье озера Байкал в поселке Усть-Баргузин республики Бурятия

Побережье озера Байкал в поселке Усть-Баргузин, Бурятия

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 5
© Фото : из личного архива Ирины ОвчинниковойСотрудники этнокомплекса "Степной кочевник" в юрте с туристкой
Сотрудники этнокомплекса Степной кочевник в юрте с туристкой
Сотрудники этнокомплекса "Степной кочевник" в юрте с туристкой
© Фото : из личного архива Ирины Овчинниковой
3 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Чайка на побережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе Бурятии

Чайка на побережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе республики Бурятия

Чайка на побережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе Бурятии

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 5
© Фото : из личного архива Ирины Овчинниковой

Туристов катают на телеге в этнокомплексе "Степной кочевник", Заиграевский район, Бурятия

Туристов катают на телеге в этнокомплексе Степной ковечник, Заиграевский район, Бурятия

Туристов катают на телеге в этнокомплексе "Степной кочевник", Заиграевский район, Бурятия

© Фото : из личного архива Ирины Овчинниковой
5 из 5

Люди на смотровой площадке монастыря Ринпоче Багша в Улан-Удэ

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 5

Побережье озера Байкал в поселке Усть-Баргузин, Бурятия

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 5
Сотрудники этнокомплекса "Степной кочевник" в юрте с туристкой
© Фото : из личного архива Ирины Овчинниковой
3 из 5

Чайка на побережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе Бурятии

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Туристов катают на телеге в этнокомплексе "Степной кочевник", Заиграевский район, Бурятия

© Фото : из личного архива Ирины Овчинниковой
5 из 5
По его словам, сейчас Бурятия активно подключается к новому проекту "Чайный путь", поскольку на территории республики находится город Кяхта — традиционный центр дореволюционного пути этого напитка в Россию.
Туристический поезд Великий Чайный путь Маньчжурия - Сибирь - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Россия, Китай и Монголия будут развивать турмаршрут "Великий чайный путь"
10 октября, 13:58
Вместе с руководством Бурятии ведется работа над созданием центра российской гастродипломатии в Азии. К тому же республика активно позиционирует себя как туристический регион.
«

"Мы еще почти два года назад решили организовать здесь "Гастрокэмп", — подчеркнул Леонид Гелибтерман. — В нем участвуют лучшие повара Бурятии, а также профессионалы из разных регионов России. И на этот форум приехал известный шеф — чемпион Монголии".

© Фото : Анастасия МельниковаЛеонид Гелибтерман
Гастрокэмп в Бурятии. Пресс-конференция - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Анастасия Мельникова
Леонид Гелибтерман
В состав федеральной части команды проекта вошли шеф-повара Антон Сальников (Москва), Александр Чернышов (Хабаровск), Максим Лазарев (Уфа), Эрдэнээ Сумьяадорж (Монголия), а также миксолог Евгений Шкарин (Уфа) и кондитер Марина Девятко (Москва). Команду Бурятии представляют шеф-повара Артем Курикша, Иван Сафронов и Саян Доржиев.

Обед для туристов, мастер-класс для студентов

По словам Леонида Гелибтермана, в этом проекте будет ряд важных этапов. Первый — это выезд в несколько сельских районов, где пройдет знакомство команды поваров с локальными производителями и отбор продуктов для блюд меню Бурятии.
© Фото : Анастасия Мельникова"Гастрокэмп" в Бурятии. Пресс-конференция
Гастрокэмп в Бурятии. Пресс-конференция - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Анастасия Мельникова
"Гастрокэмп" в Бурятии. Пресс-конференция
Также шефы из разных российских регионов проведут мастер-классы, поделятся тонкостями и новыми техниками работы с мясом, рыбой, ягодами, дикоросами. Они создадут из местных продуктов варианты обедов для туристов и предложат профессиональному сообществу свое меню.
"Конечно, мы пообщаемся с отельерами, поварами, представителями туристического бизнеса о том, как в районах принимать организованных и индивидуальных туристов, — подчеркнул руководитель "Гастрокэмпа". — Трое суток заложили на этот этап. Потом будут мастер-классы в Байкальском колледже туризма и сервиса".
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Долгий путь

По словам Леонида Гелибтермана, в программе запланированы выступления по гастродипломатии, также приглашен посол Сенегала в России, который расскажет об успешном опыте по привлечению зарубежных туристов.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Набережная реки Селенга в Улан-Удэ

Набережная реки Селенги в Улан-Удэ

Набережная реки Селенга в Улан-Удэ

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 4
© Фото : из личного архива Алексея Трубицина

Улан-Удэ, памятник

Улан-Удэ

Улан-Удэ, памятник

© Фото : из личного архива Алексея Трубицина
2 из 4
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Девушка на берегу озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе Бурятии

Девушка на берегу озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе республики Бурятия

Девушка на берегу озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе Бурятии

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 4
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Маяк на реке Турка, впадающей в озеро Байкал

Маяк на реке Турка, впадающей в озеро Байкал, у поселка Турка в республике Бурятия

Маяк на реке Турка, впадающей в озеро Байкал

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 4

Набережная реки Селенга в Улан-Удэ

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 4

Улан-Удэ, памятник

© Фото : из личного архива Алексея Трубицина
2 из 4

Девушка на берегу озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе Бурятии

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 4

Маяк на реке Турка, впадающей в озеро Байкал

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 4
Завершится "Гастрокэмп" гала-ужином, который пройдет 25 октября, на нем шефы представят авторские блюда и напитки для фирменного меню Бурятии. Все предложения позже будут доступны в ресторанах и кафе республики.
"К проекту мы готовились больше года. И вот теперь благодаря "Гастрокэмпу-2023" у нас появилась возможность увидеть в Улан-Удэ именитых шеф-поваров из разных российских регионов и Монголии, — говорит директор ТИЦ "Байкал" Ирина Суздальцева. — С нетерпением ждем новое бурятское меню!"
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