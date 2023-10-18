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В Бурятии лучшие шеф-повара создадут меню региона из локальных продуктов

В Бурятии лучшие шеф-повара создадут меню региона из локальных продуктов - РИА Новости, 18.10.2023

В Бурятии лучшие шеф-повара создадут меню региона из локальных продуктов

В Улан-Удэ с 18 по 26 октября проходит международный "Гастрокэмп", где известные шеф-повара из разных регионов России и Монголии на основе кулинарных традиций... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:25

2023-10-18T13:25

2023-10-18T17:31

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Улан-Удэ с 18 по 26 октября проходит международный "Гастрокэмп", где известные шеф-повара из разных регионов России и Монголии на основе кулинарных традиций местных народов разработают новые авторские блюда для фирменного меню республики.По Шелковому пути"Туризм для гурманов в Бурятии поступательно развивается уже несколько лет. Регион стал центром проведения международных форумов "Гастрономические дороги Великого шелкового пути", — говорит руководитель проекта "Гастрокэмп", президент Международного эногастрономического центра и член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Гелибтерман. По его словам, сейчас Бурятия активно подключается к новому проекту "Чайный путь", поскольку на территории республики находится город Кяхта — традиционный центр дореволюционного пути этого напитка в Россию.Вместе с руководством Бурятии ведется работа над созданием центра российской гастродипломатии в Азии. К тому же республика активно позиционирует себя как туристический регион."Мы еще почти два года назад решили организовать здесь "Гастрокэмп", — подчеркнул Леонид Гелибтерман. — В нем участвуют лучшие повара Бурятии, а также профессионалы из разных регионов России. И на этот форум приехал известный шеф — чемпион Монголии".В состав федеральной части команды проекта вошли шеф-повара Антон Сальников (Москва), Александр Чернышов (Хабаровск), Максим Лазарев (Уфа), Эрдэнээ Сумьяадорж (Монголия), а также миксолог Евгений Шкарин (Уфа) и кондитер Марина Девятко (Москва). Команду Бурятии представляют шеф-повара Артем Курикша, Иван Сафронов и Саян Доржиев.Обед для туристов, мастер-класс для студентовПо словам Леонида Гелибтермана, в этом проекте будет ряд важных этапов. Первый — это выезд в несколько сельских районов, где пройдет знакомство команды поваров с локальными производителями и отбор продуктов для блюд меню Бурятии.Также шефы из разных российских регионов проведут мастер-классы, поделятся тонкостями и новыми техниками работы с мясом, рыбой, ягодами, дикоросами. Они создадут из местных продуктов варианты обедов для туристов и предложат профессиональному сообществу свое меню."Конечно, мы пообщаемся с отельерами, поварами, представителями туристического бизнеса о том, как в районах принимать организованных и индивидуальных туристов, — подчеркнул руководитель "Гастрокэмпа". — Трое суток заложили на этот этап. Потом будут мастер-классы в Байкальском колледже туризма и сервиса".Долгий путьПо словам Леонида Гелибтермана, в программе запланированы выступления по гастродипломатии, также приглашен посол Сенегала в России, который расскажет об успешном опыте по привлечению зарубежных туристов.Завершится "Гастрокэмп" гала-ужином, который пройдет 25 октября, на нем шефы представят авторские блюда и напитки для фирменного меню Бурятии. Все предложения позже будут доступны в ресторанах и кафе республики."К проекту мы готовились больше года. И вот теперь благодаря "Гастрокэмпу-2023" у нас появилась возможность увидеть в Улан-Удэ именитых шеф-поваров из разных российских регионов и Монголии, — говорит директор ТИЦ "Байкал" Ирина Суздальцева. — С нетерпением ждем новое бурятское меню!"

https://ria.ru/20231010/turmarshrut-1901675415.html

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новости - туризм, туризм, туристы, монголия, улан-удэ, российский союз туриндустрии (рст), республика бурятия, еда - туризм, гастрономия