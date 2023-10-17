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Стало известно, коснется ли отмена Киргизией "визарана" россиян - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
17:25 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/vizaran-1903405759.html
Стало известно, коснется ли отмена Киргизией "визарана" россиян
Стало известно, коснется ли отмена Киргизией "визарана" россиян - РИА Новости, 17.10.2023
Стало известно, коснется ли отмена Киргизией "визарана" россиян
Отмена Киргизией "визарана" (возможности многократного "обнуления" срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы) для иностранцев не... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:25
2023-10-17T17:25
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БИШКЕК, 17 окт - РИА Новости. Отмена Киргизией "визарана" (возможности многократного "обнуления" срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы) для иностранцев не коснется россиян, согласно закону республики, который опубликован на сайте киргизского МИД, граждане Российской Федерации могут находиться в стране без визы неограниченный срок. Накануне стало известно, что кабмин Киргизии принял решение об отмене практики, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории республики. Эти ограничения, по данным внешнеполитического ведомства, вводятся в целях обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны. "Перечень стран в отношении граждан которых, владельцев всех категорий паспортов, действует безвизовый режим в КР… В рамках соглашения стран участниц ЕврАзЭС от 2000 года: Беларусь, Казахстан, Российская Федерация", - говорится в документе. Как сообщили в понедельник в киргизском МИД, теперь граждане стран, которые по закону могут 60 дней находиться в Киргизии без визы, после выезда смогут въехать обратно только через 60 дней. Аналогично с 90-дневным безвизовым сроком. Граждане таких стран смогут въехать обратно только через 90 дней. Помимо россиян, пребывать в Киргизии без визы неограниченное время могут граждане Казахстана, Белоруссии, Армении, Таджикистана и ряда других государств.
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киргизия, белоруссия, казахстан, евразийский экономический союз, новости - туризм
Туризм, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Евразийский экономический союз, Новости - Туризм
Стало известно, коснется ли отмена Киргизией "визарана" россиян

Отмена Киргизией "визарана" для иностранцев не коснется россиян

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Вид Бишкека - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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БИШКЕК, 17 окт - РИА Новости. Отмена Киргизией "визарана" (возможности многократного "обнуления" срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы) для иностранцев не коснется россиян, согласно закону республики, который опубликован на сайте киргизского МИД, граждане Российской Федерации могут находиться в стране без визы неограниченный срок.
Накануне стало известно, что кабмин Киргизии принял решение об отмене практики, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории республики. Эти ограничения, по данным внешнеполитического ведомства, вводятся в целях обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны.
"Перечень стран в отношении граждан которых, владельцев всех категорий паспортов, действует безвизовый режим в КР… В рамках соглашения стран участниц ЕврАзЭС от 2000 года: Беларусь, Казахстан, Российская Федерация", - говорится в документе.
Как сообщили в понедельник в киргизском МИД, теперь граждане стран, которые по закону могут 60 дней находиться в Киргизии без визы, после выезда смогут въехать обратно только через 60 дней. Аналогично с 90-дневным безвизовым сроком. Граждане таких стран смогут въехать обратно только через 90 дней.
Помимо россиян, пребывать в Киргизии без визы неограниченное время могут граждане Казахстана, Белоруссии, Армении, Таджикистана и ряда других государств.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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