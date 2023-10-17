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Венгрия пытается спасти все, что может в контактах с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 17.10.2023
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12:37 17.10.2023 (обновлено: 12:45 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/vengriya-1903295511.html
Венгрия пытается спасти все, что может в контактах с Россией, заявил Орбан
Венгрия пытается спасти все, что может в контактах с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 17.10.2023
Венгрия пытается спасти все, что может в контактах с Россией, заявил Орбан
Венгерская сторона прилагает максимальные усилия, чтобы спасти все, что можно спасти в двусторонних контактах РФ и Венгрии, заявил венгерский премьер-министр... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:37
2023-10-17T12:45
венгрия
россия
пекин
виктор орбан
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Венгерская сторона прилагает максимальные усилия, чтобы спасти все, что можно спасти в двусторонних контактах РФ и Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Господин президент, вы знаете, какова Венгрия. Вы знаете ее возможности. То, что Венгрия сегодня может предпринять, это мы делаем. То есть мы пытаемся спасти все, что можно из наших двусторонних контактов. То есть мы заинтересованы в том, чтобы поддержать это сотрудничество не только на уровне общения, но и на уровне экономики, пока это возможно", - заявил венгерский премьер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии форума "Один пояс, один путь" в Пекине.По словам Орбана, уже получилось спасти очень многое из достигнутого ранее."Никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые когда-то, из-за таких причин сводятся на нет, в которых он никак не виновен", - добавил премьер-министр Венгрии.Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс, один путь". Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе визита российский лидер также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html
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венгрия, россия, пекин, виктор орбан, владимир путин, в мире
Венгрия, Россия, Пекин, Виктор Орбан, Владимир Путин, В мире
Венгрия пытается спасти все, что может в контактах с Россией, заявил Орбан

Орбан: Венгрия пытается спасти все, что может в двусторонних контактах с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Венгерская сторона прилагает максимальные усилия, чтобы спасти все, что можно спасти в двусторонних контактах РФ и Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Господин президент, вы знаете, какова Венгрия. Вы знаете ее возможности. То, что Венгрия сегодня может предпринять, это мы делаем. То есть мы пытаемся спасти все, что можно из наших двусторонних контактов. То есть мы заинтересованы в том, чтобы поддержать это сотрудничество не только на уровне общения, но и на уровне экономики, пока это возможно", - заявил венгерский премьер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии форума "Один пояс, один путь" в Пекине.
По словам Орбана, уже получилось спасти очень многое из достигнутого ранее.
"Никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые когда-то, из-за таких причин сводятся на нет, в которых он никак не виновен", - добавил премьер-министр Венгрии.
Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс, один путь". Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе визита российский лидер также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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