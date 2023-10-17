https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html

Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России

Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России - РИА Новости, 17.10.2023

Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России

Будапешт никогда не находился в такой сложной ситуации, Венгрия никогда не хотела противостоять России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:20

2023-10-17T12:20

2023-10-17T12:30

венгрия

россия

виктор орбан

владимир путин

китай

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Будапешт никогда не находился в такой сложной ситуации, Венгрия никогда не хотела противостоять России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным."Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось", - сказал он на встрече с российским президентом в Китае.Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе визита российский лидер также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20230602/vengriya-1875705785.html

венгрия

россия

китай

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венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, китай, си цзиньпин