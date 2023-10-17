https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России - РИА Новости, 17.10.2023
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России
Будапешт никогда не находился в такой сложной ситуации, Венгрия никогда не хотела противостоять России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:20
2023-10-17T12:20
2023-10-17T12:30
венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
китай
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_555d8b5506d6b384b015b22047bc1672.jpg
ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Будапешт никогда не находился в такой сложной ситуации, Венгрия никогда не хотела противостоять России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным."Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось", - сказал он на встрече с российским президентом в Китае.Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе визита российский лидер также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20230602/vengriya-1875705785.html
венгрия
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, китай, си цзиньпин
Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России
Орбан: Венгрия никогда не хотела противостоять России, ситуация непростая