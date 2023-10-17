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Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России - РИА Новости, 17.10.2023
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12:20 17.10.2023 (обновлено: 12:30 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России - РИА Новости, 17.10.2023
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России
Будапешт никогда не находился в такой сложной ситуации, Венгрия никогда не хотела противостоять России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:20
2023-10-17T12:30
венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
китай
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Будапешт никогда не находился в такой сложной ситуации, Венгрия никогда не хотела противостоять России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным."Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось", - сказал он на встрече с российским президентом в Китае.Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе визита российский лидер также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20230602/vengriya-1875705785.html
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венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, китай, си цзиньпин
Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России

Орбан: Венгрия никогда не хотела противостоять России, ситуация непростая

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк Виктор Орбан
 Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Будапешт никогда не находился в такой сложной ситуации, Венгрия никогда не хотела противостоять России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
"Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось", - сказал он на встрече с российским президентом в Китае.
Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе визита российский лидер также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Венгрия не воюет с Россией, заявил Орбан
2 июня, 10:38
 
ВенгрияРоссияВиктор ОрбанВладимир ПутинКитайСи Цзиньпин
 
 
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