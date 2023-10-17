https://ria.ru/20231017/upts-1903329403.html

Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ 19 октября

Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ 19 октября - РИА Новости, 17.10.2023

Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ 19 октября

Парламент Украины намерен рассмотреть законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви на заседании 19 октября, сообщил на своем сайте Союз... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:26

2023-10-17T14:26

2023-10-17T14:26

религия

украина

ирина геращенко

украинская православная церковь

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Парламент Украины намерен рассмотреть законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви на заседании 19 октября, сообщил на своем сайте Союз православных журналистов (СПЖ). Депутат Верховной рады Ирина Геращенко в понедельник сообщила, что украинский парламент на этой неделе рассмотрит предложенный правительством законопроект о запрете УПЦ. Она отметила, что он "значительно слабее" предложенного депутатами. Последний предусматривает ликвидацию по решению суда церковной организации, чьи представители совершили преступления против основ нацбезопасности. "Девятнадцатого октября 2023 года Верховная рада рассмотрит в первоочередном порядке законопроект №8371 о запрете Украинской православной церкви", - пишет Союз православных журналистов на своем сайте со ссылкой на источник в парламенте. По информации СПЖ, изначально проект стоял одним из последних в повестке дня, однако сейчас его планируют рассматривать одним из первых. Согласно тексту пояснительно записки на сайте украинского парламента, правительственный законопроект № 8371 предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают возможность "предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины". В субботу Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231006/monastyr-1900873783.html

https://ria.ru/20231007/oon-1901107013.html

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украина, ирина геращенко, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, россия