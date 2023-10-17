Рейтинг@Mail.ru
Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ 19 октября - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:26 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/upts-1903329403.html
Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ 19 октября
Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ 19 октября - РИА Новости, 17.10.2023
Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ 19 октября
Парламент Украины намерен рассмотреть законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви на заседании 19 октября, сообщил на своем сайте Союз... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:26
2023-10-17T14:26
религия
украина
ирина геращенко
украинская православная церковь
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Парламент Украины намерен рассмотреть законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви на заседании 19 октября, сообщил на своем сайте Союз православных журналистов (СПЖ). Депутат Верховной рады Ирина Геращенко в понедельник сообщила, что украинский парламент на этой неделе рассмотрит предложенный правительством законопроект о запрете УПЦ. Она отметила, что он "значительно слабее" предложенного депутатами. Последний предусматривает ликвидацию по решению суда церковной организации, чьи представители совершили преступления против основ нацбезопасности. "Девятнадцатого октября 2023 года Верховная рада рассмотрит в первоочередном порядке законопроект №8371 о запрете Украинской православной церкви", - пишет Союз православных журналистов на своем сайте со ссылкой на источник в парламенте. По информации СПЖ, изначально проект стоял одним из последних в повестке дня, однако сейчас его планируют рассматривать одним из первых. Согласно тексту пояснительно записки на сайте украинского парламента, правительственный законопроект № 8371 предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают возможность "предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины". В субботу Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231006/monastyr-1900873783.html
https://ria.ru/20231007/oon-1901107013.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ирина геращенко, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, россия
Религия, Украина, Ирина Геращенко, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Россия
Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ 19 октября

СПЖ: Рада намерена рассмотреть проект о запрете канонической УПЦ 19 октября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады
Здание Верховной рады - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Парламент Украины намерен рассмотреть законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви на заседании 19 октября, сообщил на своем сайте Союз православных журналистов (СПЖ).
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко в понедельник сообщила, что украинский парламент на этой неделе рассмотрит предложенный правительством законопроект о запрете УПЦ. Она отметила, что он "значительно слабее" предложенного депутатами. Последний предусматривает ликвидацию по решению суда церковной организации, чьи представители совершили преступления против основ нацбезопасности.
Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
На Украине блокирован единственный монастырь РПЦ
6 октября, 10:52
"Девятнадцатого октября 2023 года Верховная рада рассмотрит в первоочередном порядке законопроект №8371 о запрете Украинской православной церкви", - пишет Союз православных журналистов на своем сайте со ссылкой на источник в парламенте.
По информации СПЖ, изначально проект стоял одним из последних в повестке дня, однако сейчас его планируют рассматривать одним из первых.
Согласно тексту пояснительно записки на сайте украинского парламента, правительственный законопроект № 8371 предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают возможность "предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины".
В субботу Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Сотрудники полиции у входа в Киево-Печерскую Лавру
Эксперт рассказал о последствиях доклада ООН с признанием гонений на УПЦ
7 октября, 08:57
 
РелигияУкраинаИрина ГеращенкоУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала