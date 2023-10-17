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Открыто движение по обновленной трассе Р-23 из Белоруссии в Ленобласть - РИА Новости, 17.10.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
15:47 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/trassa-1903352036.html
Открыто движение по обновленной трассе Р-23 из Белоруссии в Ленобласть
Открыто движение по обновленной трассе Р-23 из Белоруссии в Ленобласть - РИА Новости, 17.10.2023
Открыто движение по обновленной трассе Р-23 из Белоруссии в Ленобласть
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин открыли во вторник автомобильное движение по обновленному участку... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:47
2023-10-17T15:47
ленинградская область
россия
белоруссия
александр дрозденко
марат хуснуллин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин открыли во вторник автомобильное движение по обновленному участку федеральной трассы Р-23, соединяющей регион с Белоруссией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Дорожные рабочие завершили ремонт десяти километров на границе Псковской и Ленинградской областей — от поселка Заплюсье в сторону города Луги, уточнил собеседник агентства. Участок расширен до четырех полос движения, встречные потоки разделены, чтобы избежать лобовых ДТП, благоустроена полоса отвода. Общая площадь укладки нового асфальта составила почти 330 тысяч квадратных метров. Пропускная способность загруженного участка выросла в два раза. "Ленинградская область ― один из крупнейших транзитных регионов России. Спасибо федеральному центру, что у нас работают все программы, которые связаны с дорогами: идет и строительство новых объектов, и реконструкция, и капремонт. Жители это видят, и очень ценят. Трасса Р-23 была серьезно перегружена. Начало капремонта этой дороги имеет большое значение: это не только удобный путь для жителей, но и комфортная возможность для перевозки грузов в Республику Беларусь, в Псковскую область. Отдельное спасибо компании ВАД, которая всегда работает в срок и с высоким качеством", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Модернизация загруженной транспортной артерии, добавили в обладминистрации, повысит доступность населенных пунктов в Лужском районе, существенно сократит время водителей в пути, обеспечит больший комфорт перевозок, а также значительно улучшит показатели безопасности. "Сейчас дорожники продолжают расширение до четырёх полос участков от Мшинской в сторону Батово, а участок в районе деревни Лядино к сентябрю 2027 года станет шестиполосным", — подытожили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230926/svalka-1898825740.html
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россия, белоруссия, александр дрозденко, марат хуснуллин
Ленинградская область , Россия, Белоруссия, Александр Дрозденко, Марат Хуснуллин

Открыто движение по обновленной трассе Р-23 из Белоруссии в Ленобласть

© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин открыли автомобильное движение по обновленному участку федеральной трассы Р-23
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин открыли автомобильное движение по обновленному участку федеральной трассы Р-23 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин открыли автомобильное движение по обновленному участку федеральной трассы Р-23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин открыли во вторник автомобильное движение по обновленному участку федеральной трассы Р-23, соединяющей регион с Белоруссией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Дорожные рабочие завершили ремонт десяти километров на границе Псковской и Ленинградской областей — от поселка Заплюсье в сторону города Луги, уточнил собеседник агентства. Участок расширен до четырех полос движения, встречные потоки разделены, чтобы избежать лобовых ДТП, благоустроена полоса отвода. Общая площадь укладки нового асфальта составила почти 330 тысяч квадратных метров. Пропускная способность загруженного участка выросла в два раза.
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"Ленинградская область ― один из крупнейших транзитных регионов России. Спасибо федеральному центру, что у нас работают все программы, которые связаны с дорогами: идет и строительство новых объектов, и реконструкция, и капремонт. Жители это видят, и очень ценят. Трасса Р-23 была серьезно перегружена. Начало капремонта этой дороги имеет большое значение: это не только удобный путь для жителей, но и комфортная возможность для перевозки грузов в Республику Беларусь, в Псковскую область. Отдельное спасибо компании ВАД, которая всегда работает в срок и с высоким качеством", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Модернизация загруженной транспортной артерии, добавили в обладминистрации, повысит доступность населенных пунктов в Лужском районе, существенно сократит время водителей в пути, обеспечит больший комфорт перевозок, а также значительно улучшит показатели безопасности.
«
"Сейчас дорожники продолжают расширение до четырёх полос участков от Мшинской в сторону Батово, а участок в районе деревни Лядино к сентябрю 2027 года станет шестиполосным", — подытожили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьРоссияБелоруссияАлександр ДрозденкоМарат Хуснуллин
 
 
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