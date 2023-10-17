https://ria.ru/20231017/trassa-1903352036.html

Открыто движение по обновленной трассе Р-23 из Белоруссии в Ленобласть

Открыто движение по обновленной трассе Р-23 из Белоруссии в Ленобласть - РИА Новости, 17.10.2023

Открыто движение по обновленной трассе Р-23 из Белоруссии в Ленобласть

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин открыли во вторник автомобильное движение по обновленному участку... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:47

2023-10-17T15:47

2023-10-17T15:47

ленинградская область

россия

белоруссия

александр дрозденко

марат хуснуллин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин открыли во вторник автомобильное движение по обновленному участку федеральной трассы Р-23, соединяющей регион с Белоруссией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Дорожные рабочие завершили ремонт десяти километров на границе Псковской и Ленинградской областей — от поселка Заплюсье в сторону города Луги, уточнил собеседник агентства. Участок расширен до четырех полос движения, встречные потоки разделены, чтобы избежать лобовых ДТП, благоустроена полоса отвода. Общая площадь укладки нового асфальта составила почти 330 тысяч квадратных метров. Пропускная способность загруженного участка выросла в два раза. "Ленинградская область ― один из крупнейших транзитных регионов России. Спасибо федеральному центру, что у нас работают все программы, которые связаны с дорогами: идет и строительство новых объектов, и реконструкция, и капремонт. Жители это видят, и очень ценят. Трасса Р-23 была серьезно перегружена. Начало капремонта этой дороги имеет большое значение: это не только удобный путь для жителей, но и комфортная возможность для перевозки грузов в Республику Беларусь, в Псковскую область. Отдельное спасибо компании ВАД, которая всегда работает в срок и с высоким качеством", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Модернизация загруженной транспортной артерии, добавили в обладминистрации, повысит доступность населенных пунктов в Лужском районе, существенно сократит время водителей в пути, обеспечит больший комфорт перевозок, а также значительно улучшит показатели безопасности. "Сейчас дорожники продолжают расширение до четырёх полос участков от Мшинской в сторону Батово, а участок в районе деревни Лядино к сентябрю 2027 года станет шестиполосным", — подытожили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230926/svalka-1898825740.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, александр дрозденко, марат хуснуллин