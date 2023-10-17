https://ria.ru/20231017/protodiakon-1903391764.html

Экс-протодиакон РПЦ Кураев оценил возможность восстановления своего сана

Экс-протодиакон РПЦ Кураев оценил возможность восстановления своего сана - РИА Новости, 17.10.2023

Экс-протодиакон РПЦ Кураев оценил возможность восстановления своего сана

Лишенный сана бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, говоря о возможности дальнейшего служения, заявил РИА Новости, что пока восстановление в сане для него не... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:53

2023-10-17T16:53

2023-10-17T16:57

россия

чехия

прага

андрей кураев

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748179_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_8bb24d242d733c8e72f93c3ca17e2180.jpg

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Лишенный сана бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, говоря о возможности дальнейшего служения, заявил РИА Новости, что пока восстановление в сане для него не первостепенно. Ранее Кураев рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в столицу Чехии Прагу, где планирует работать. На просьбу уточнить, где именно он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться. Во вторник, отвечая на вопрос РИА Новости о том, рассматривает ли он возможность апелляции о восстановлении в сане Константинопольским патриархом, Кураев сказал, что такая возможность есть. "Но, опять же, надо сначала посмотреть, приехать, встретиться, понять, какие последствия. Я узнавал в Константинопольской патриархии – там апелляцию готовы принять, но дальше это будет означать, что я буду считаться клириком Вселенского патриархата. Еще не вполне ясно, что это значит", – сказал Кураев. Он также добавил, что восстановление в сане – "это сейчас не самое главное, не самое актуальное". По его мнению, по церковным канонам и правилам именно Константинопольский патриарх принимает апелляции от других Церквей. "Конечно, он может дать поручение, в том числе Иерусалимскому патриарху, и часть своих полномочий, какое-то дело разобрать: такое бывало в истории, скажем, украинского православия, в XVII веке такое бывало. Но в общем это, конечно же, прерогатива Вселенского патриарха", – добавил Кураев. По его мнению, с канонической точки зрения, его лишение сана не имеет силы, так как на его момент он не был в ведении патриарха Кирилла. Отвечая на вопрос, был ли он в числе клириков Русской православной церкви на момент извержения из сана, Кураев сказал, что не был именно в ведении патриарха Кирилла, не упомянув о выходе из РПЦ. "Много разных ветвей автономных", – сказал он. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева и отсутствие покаяния.

https://ria.ru/20231017/kuraev-1903320340.html

https://ria.ru/20231013/rpts-1902484889.html

россия

чехия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, чехия, прага, андрей кураев, русская православная церковь