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Экс-протодиакон РПЦ Кураев оценил возможность восстановления своего сана - РИА Новости, 17.10.2023
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16:53 17.10.2023 (обновлено: 16:57 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/protodiakon-1903391764.html
Экс-протодиакон РПЦ Кураев оценил возможность восстановления своего сана
Экс-протодиакон РПЦ Кураев оценил возможность восстановления своего сана - РИА Новости, 17.10.2023
Экс-протодиакон РПЦ Кураев оценил возможность восстановления своего сана
Лишенный сана бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, говоря о возможности дальнейшего служения, заявил РИА Новости, что пока восстановление в сане для него не... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:53
2023-10-17T16:57
россия
чехия
прага
андрей кураев
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Лишенный сана бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, говоря о возможности дальнейшего служения, заявил РИА Новости, что пока восстановление в сане для него не первостепенно. Ранее Кураев рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в столицу Чехии Прагу, где планирует работать. На просьбу уточнить, где именно он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться. Во вторник, отвечая на вопрос РИА Новости о том, рассматривает ли он возможность апелляции о восстановлении в сане Константинопольским патриархом, Кураев сказал, что такая возможность есть. "Но, опять же, надо сначала посмотреть, приехать, встретиться, понять, какие последствия. Я узнавал в Константинопольской патриархии – там апелляцию готовы принять, но дальше это будет означать, что я буду считаться клириком Вселенского патриархата. Еще не вполне ясно, что это значит", – сказал Кураев. Он также добавил, что восстановление в сане – "это сейчас не самое главное, не самое актуальное". По его мнению, по церковным канонам и правилам именно Константинопольский патриарх принимает апелляции от других Церквей. "Конечно, он может дать поручение, в том числе Иерусалимскому патриарху, и часть своих полномочий, какое-то дело разобрать: такое бывало в истории, скажем, украинского православия, в XVII веке такое бывало. Но в общем это, конечно же, прерогатива Вселенского патриарха", – добавил Кураев. По его мнению, с канонической точки зрения, его лишение сана не имеет силы, так как на его момент он не был в ведении патриарха Кирилла. Отвечая на вопрос, был ли он в числе клириков Русской православной церкви на момент извержения из сана, Кураев сказал, что не был именно в ведении патриарха Кирилла, не упомянув о выходе из РПЦ. "Много разных ветвей автономных", – сказал он. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева и отсутствие покаяния.
https://ria.ru/20231017/kuraev-1903320340.html
https://ria.ru/20231013/rpts-1902484889.html
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россия, чехия, прага, андрей кураев, русская православная церковь
Россия, Чехия, Прага, Андрей Кураев, Русская православная церковь
Экс-протодиакон РПЦ Кураев оценил возможность восстановления своего сана

Экс-протодиакон Кураев назвал не самым актуальным вопросом восстановление сана

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Кураев
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Андрей Кураев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Лишенный сана бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, говоря о возможности дальнейшего служения, заявил РИА Новости, что пока восстановление в сане для него не первостепенно.
Ранее Кураев рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в столицу Чехии Прагу, где планирует работать. На просьбу уточнить, где именно он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться.
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Экс-протодиакон Кураев сообщил, что скоро уедет из России
Вчера, 14:01
Во вторник, отвечая на вопрос РИА Новости о том, рассматривает ли он возможность апелляции о восстановлении в сане Константинопольским патриархом, Кураев сказал, что такая возможность есть.
«
"Но, опять же, надо сначала посмотреть, приехать, встретиться, понять, какие последствия. Я узнавал в Константинопольской патриархии – там апелляцию готовы принять, но дальше это будет означать, что я буду считаться клириком Вселенского патриархата. Еще не вполне ясно, что это значит", – сказал Кураев.
Он также добавил, что восстановление в сане – "это сейчас не самое главное, не самое актуальное".
По его мнению, по церковным канонам и правилам именно Константинопольский патриарх принимает апелляции от других Церквей. "Конечно, он может дать поручение, в том числе Иерусалимскому патриарху, и часть своих полномочий, какое-то дело разобрать: такое бывало в истории, скажем, украинского православия, в XVII веке такое бывало. Но в общем это, конечно же, прерогатива Вселенского патриарха", – добавил Кураев.
По его мнению, с канонической точки зрения, его лишение сана не имеет силы, так как на его момент он не был в ведении патриарха Кирилла. Отвечая на вопрос, был ли он в числе клириков Русской православной церкви на момент извержения из сана, Кураев сказал, что не был именно в ведении патриарха Кирилла, не упомянув о выходе из РПЦ. "Много разных ветвей автономных", – сказал он.
Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева и отсутствие покаяния.
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