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Эксперты рассказали о самых известных домах с привидениями в России

Эксперты рассказали о самых известных домах с привидениями в России - РИА Новости, 17.10.2023

Эксперты рассказали о самых известных домах с привидениями в России

Эксперты сервиса путешествий рассказали о семи известных привидениях из разных уголков России и где, по легендам их можно встретить, сообщает "Туту". РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T02:07

2023-10-17T02:07

2023-10-17T02:07

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий рассказали о семи известных привидениях из разных уголков России и где, по легендам их можно встретить, сообщает "Туту".Павел Первый, Санкт-ПетербургМихайловский, или Инженерный замок — одна из главных архитектурных жемчужин Петербурга. Он был построен по приказу Павла Первого — император въехал туда в феврале 1801-го, когда строительство еще не было закончено, а уже в марте монарха убили в собственной спальне. По легендам, призрак правителя до сих пор бродит ночами по опочивальням и залам.Усилить впечатление перед посещением Михайловского замка можно, прочитав рассказ Николая Лескова "Привидение в Инженерном замке".Танцовщица из Дома Игумнова, МоскваНа Якиманке стоит необычный особняк в русском стиле, похожий на теремок. Его построили по заказу богатого купца Николая Игумнова, директора Ярославской мануфактуры. Сейчас здание принадлежит французскому посольству, и побывать там могут только избранные.Впрочем, те, кто заходил в игумновский теремок, не исключают, что встретить там можно не только французов, но и привидение. Говорят, нередко кто-то слышит в коридорах легкие шаги. Возможно, это призрак танцовщицы, возлюбленной купца, которую он, по легенде, убил и замуровал в стене.Но, может, это не танцовщица, а сам Игумнов. Есть свидетельства: однажды он решил устроить бал, чтобы впечатлить всех, рассыпал по полу монеты. Но на них было изображение Николая II, и многие гости случайно наступали на лицо царя ногами. Император сослал купца в Абхазию, где тот, уже после революции, умер.Эльза, ПятигорскВ Пятигорске, неподалеку от горы Машук, есть полуразрушенный дом, который называют Дача Эльзы. Кирпичные стены, хоть и испещрены граффити, все еще крепкие, а пустые окна выглядят устрашающе.Когда-то этот дом построил талантливый пекарь Александр Гукасов для возлюбленной Эльзы, у которой были немецкие корни. Гукасову хотелось, чтобы дом был похож на настоящий замок принцессы: так появились башни, балкончики и террасы. В начале XX века целебные источники Пятигорска стали популярными, в город приезжало все больше людей, Гукасовы превратили дом в отель. Эльза оказалась хорошей управляющей, и бизнес процветал.Со временем супруги решили разойтись, и Александр покинул Пятигорск.Эльза осталась и продолжала заниматься работой в отеле. Неизвестно, что с ней случилось в конце жизни. Но вот ее призрак, уверены местные жители, до сих пор в доме. Тем более со зданием постоянно происходят катаклизмы и никто из новых владельцев так и не смог привести его в порядок.Пиковая дама, Санкт-ПетербургУ графини из пушкинской "Пиковой дамы" был прототип — Наталья Голицына. Считается, что ее внучатый племянник как-то рассказал Пушкину историю: однажды он проиграл все в карты, обратился к Голицыной, и она научила, как отыграться.В Петербурге Наталью Голицыну обожали, осыпали почестями и считали лучшей придворной дамой. Сейчас ее дом по адресу Малая Морская, 10 так и называется — Дом Пиковой дамы. Говорят, сама хозяйка, которая скончалась в 1837-м, и не думает никуда уходить — уж очень ей нравится петербургский высший свет.Панночка из Дома со слонами, СамараНа окраине Самары стоит необычный дом в стиле модерн. Это дача Константина Головкина, или, как говорят местные жители, Дом со слонами. Головкин был и художником, и меценатом, и купцом. Поэтому и дом он себе задумал не такой, как у всех. Головкин сам работал над проектом: чертил и сделал эскизы фигур двух огромных слонов у фасада.Те, кто проплывал по Волге, сразу их замечали и, конечно, не оставались равнодушными. Появилась рядом с домом и скульптура девушки. Происхождение ее, конечно же, — тоже тайна. Горожане назвали скульптуру Панночкой и судачили, что это возлюбленная Головкина, убитая и похороненная прямо во дворе. Еще есть версии, что это его умершая дочь.К 2024 году дачу обещают отреставрировать и отдать Школе молодых архитекторов.Яков Брюс из усадьбы Глинки, Московская областьДолгое время имение Глинки принадлежало Якову, или Джеймсу Брюсу — сподвижнику Петра Первого, дипломату, военачальнику и чернокнижнику.По легенде, у него была механическая кукла, которая умела говорить и ходить, как живая. Крестьяне жутко боялись "Яшкиной бабы" и придумывали о ней истории — одна страшнее другой. Рассказывали также, что Брюс был обладателем волшебной книги, из которой мог узнать все что угодно. До сих пор эта книга якобы хранится в Сухаревой башне в Москве.Призрак Брюса же, по легендам, гуляет по любимому подмосковному имению, где сейчас музей. Впечатлительные посетители не раз слышали странные шаги и шорохи.Купчиха из Дома Железнова, ЕкатеринбургВ Екатеринбурге есть необычный дом из красного кирпича, названный по имени последнего владельца — зажиточного купца Алексея Железнова, который занимался золотодобычей и продавал порох.В начале XX века Железнов поселился там с женой и четырьмя детьми. Через несколько лет супруга Железнова скоропостижно скончалась прямо в городском театре, во время спектакля "Ромео и Джульетта". Вскоре купец покинул город, а призрак купчихи, говорят, остался.Тем не менее сотрудникам Института истории и археологии Уральского отделения РАН, который долгое время размещался в доме, удалось как-то ужиться со своенравной Железновой. Сейчас планируется, что в здании появятся отель и ресторан.

https://ria.ru/20221031/mistika-1826920338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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