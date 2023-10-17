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Переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении передали российскую помощь - РИА Новости, 17.10.2023
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21:35 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/pomosch-1903464340.html
Переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении передали российскую помощь
Переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении передали российскую помощь - РИА Новости, 17.10.2023
Переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении передали российскую помощь
Команда Русского дома (представительства Россотрудничества) и Русской гуманитарной миссии передала во вторник помощь переселенцам из Нагорного Карабаха в девяти РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:35
2023-10-17T21:35
в мире
нагорный карабах
армения
ильхам алиев
никол пашинян
азербайджан
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Команда Русского дома (представительства Россотрудничества) и Русской гуманитарной миссии передала во вторник помощь переселенцам из Нагорного Карабаха в девяти населенных пунктах Армении, сообщила РИА Новости сотрудница Русского дома в Ереване Елена Шуваева-Петросян. "Девять населенных пунктов Гегаркуникской области сегодня посетила команда Русского дома и Русской гуманитарной миссии. Переселенцы из Нагорного Карабаха обрели приют в Севане, Гагарине, Гегамаване, Цовагюхе, Чкаловке, Гаваре и др. 260 семей переселенцев получили 520 наборов гуманитарной помощи - продукты питания и средства гигиены", - сообщила собеседница агентства. Русская гуманитарная миссия доставила в пятницу в Армению шесть тонн гуманитарного груза для переселенцев из Карабаха. Самолетом доставлены предметы личной гигиены, бытовая химия и продукты с долгим сроком хранения, в том числе крупы, каши и детское питание - всего 16 ящиков и паллет. Одна паллета была отправлена волгоградским "Домом дружбы". Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231013/pomosch-1902533540.html
https://ria.ru/20231012/karabakh-1902197131.html
нагорный карабах
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в мире, нагорный карабах, армения, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ситуация в нагорном карабахе
В мире, Нагорный Карабах, Армения, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Азербайджан, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Ситуация в Нагорном Карабахе
Переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении передали российскую помощь

Переселенцы из Карабаха получили помощь из России в 9 населенных пунктах Армении

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Вид на Степанакерт - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Команда Русского дома (представительства Россотрудничества) и Русской гуманитарной миссии передала во вторник помощь переселенцам из Нагорного Карабаха в девяти населенных пунктах Армении, сообщила РИА Новости сотрудница Русского дома в Ереване Елена Шуваева-Петросян.
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"Девять населенных пунктов Гегаркуникской области сегодня посетила команда Русского дома и Русской гуманитарной миссии. Переселенцы из Нагорного Карабаха обрели приют в Севане, Гагарине, Гегамаване, Цовагюхе, Чкаловке, Гаваре и др. 260 семей переселенцев получили 520 наборов гуманитарной помощи - продукты питания и средства гигиены", - сообщила собеседница агентства.
Русская гуманитарная миссия доставила в пятницу в Армению шесть тонн гуманитарного груза для переселенцев из Карабаха. Самолетом доставлены предметы личной гигиены, бытовая химия и продукты с долгим сроком хранения, в том числе крупы, каши и детское питание - всего 16 ящиков и паллет. Одна паллета была отправлена волгоградским "Домом дружбы".
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Русская гуманитарная миссия доставила в Ереван помощь переселенцам Карабаха
13 октября, 14:14
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Очередь из автомобилей у села Корнидзор - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению, заявил Пашинян
12 октября, 10:42
 
В миреНагорный КарабахАрменияИльхам АлиевНикол ПашинянАзербайджанФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Ситуация в Нагорном Карабахе
 
 
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