https://ria.ru/20231017/pomosch-1903464340.html

Переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении передали российскую помощь

Переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении передали российскую помощь - РИА Новости, 17.10.2023

Переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении передали российскую помощь

Команда Русского дома (представительства Россотрудничества) и Русской гуманитарной миссии передала во вторник помощь переселенцам из Нагорного Карабаха в девяти РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T21:35

2023-10-17T21:35

2023-10-17T21:35

в мире

нагорный карабах

армения

ильхам алиев

никол пашинян

азербайджан

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Команда Русского дома (представительства Россотрудничества) и Русской гуманитарной миссии передала во вторник помощь переселенцам из Нагорного Карабаха в девяти населенных пунктах Армении, сообщила РИА Новости сотрудница Русского дома в Ереване Елена Шуваева-Петросян. "Девять населенных пунктов Гегаркуникской области сегодня посетила команда Русского дома и Русской гуманитарной миссии. Переселенцы из Нагорного Карабаха обрели приют в Севане, Гагарине, Гегамаване, Цовагюхе, Чкаловке, Гаваре и др. 260 семей переселенцев получили 520 наборов гуманитарной помощи - продукты питания и средства гигиены", - сообщила собеседница агентства. Русская гуманитарная миссия доставила в пятницу в Армению шесть тонн гуманитарного груза для переселенцев из Карабаха. Самолетом доставлены предметы личной гигиены, бытовая химия и продукты с долгим сроком хранения, в том числе крупы, каши и детское питание - всего 16 ящиков и паллет. Одна паллета была отправлена волгоградским "Домом дружбы". Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231013/pomosch-1902533540.html

https://ria.ru/20231012/karabakh-1902197131.html

нагорный карабах

армения

азербайджан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нагорный карабах, армения, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ситуация в нагорном карабахе