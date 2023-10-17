Переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении передали российскую помощь
Переселенцы из Карабаха получили помощь из России в 9 населенных пунктах Армении
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Вид на Степанакерт. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Команда Русского дома (представительства Россотрудничества) и Русской гуманитарной миссии передала во вторник помощь переселенцам из Нагорного Карабаха в девяти населенных пунктах Армении, сообщила РИА Новости сотрудница Русского дома в Ереване Елена Шуваева-Петросян.
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"Девять населенных пунктов Гегаркуникской области сегодня посетила команда Русского дома и Русской гуманитарной миссии. Переселенцы из Нагорного Карабаха обрели приют в Севане, Гагарине, Гегамаване, Цовагюхе, Чкаловке, Гаваре и др. 260 семей переселенцев получили 520 наборов гуманитарной помощи - продукты питания и средства гигиены", - сообщила собеседница агентства.
Русская гуманитарная миссия доставила в пятницу в Армению шесть тонн гуманитарного груза для переселенцев из Карабаха. Самолетом доставлены предметы личной гигиены, бытовая химия и продукты с долгим сроком хранения, в том числе крупы, каши и детское питание - всего 16 ящиков и паллет. Одна паллета была отправлена волгоградским "Домом дружбы".
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.