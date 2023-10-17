Российские ученые предложили новый огнетеплозащитный материал из каучука

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Новую рецептуру каучуковых огнетеплозащитных материалов (ОТЗМ) разработали ученые ВолгГТУ. По их словам, это позволяет улучшить технические характеристики ОТЗМ и повысить с их помощью безопасность на предприятиях. В вузе считают, что модификация позволяет изделиям дольше выдерживать критические температуры и препятствовать распространению огня при производственных авариях. Результаты исследования опубликованы в Molecules.Огнетеплозащитные материалы используются для изоляции элементов промышленного оборудования и техники от воздействия сверхвысоких температур. Это особенно значимо в авиакосмической, морской, нефтегазовой промышленности, где часть производственного процесса происходит в экстремальных условиях, пояснили в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ).Так как ОТЗМ чаще всего взаимодействуют с огнем, их ценность определяется скоростью нагрева до критических температур, теплопроводимостью и прочностью. Из этих показателей складывается срок службы защитной оболочки. По словам исследователей вуза, разработанный ими состав огнетеплозащитных материалов на основе каучука позволил повысить все ключевые характеристики продукта и выдерживает температуры порядка 2500 градусов."Результаты свидетельствуют об увеличении времени нагрева внутренней поверхности образца на 8–17% и снижении его линейной скорости горения на 6–17% по сравнению с известными аналогами. Стоит также отметить, что время прогрева до критических температур стало больше на четверть", — уточнил доцент кафедры химической технологии полимеров и промышленной экологии (ВТПЭ) Владимир Кочетков.Эксперт обратил внимание, что добиться сбалансированного повышения характеристик позволило особое сочетание алюмосиликатных микросфер, углеродного микроволокна и элементоорганического модификатора. Полученные характеристики предполагают эффективное использование материалов в качестве покрытий для огнетеплозащиты камер сгорания, сопел ракетных двигателей, крышек газогенераторов и других схожих конструкций, добавили в вузе."Зачастую значительное улучшение какого-либо одного параметра приводит к столь же значительному ухудшению остальных свойств материала. Поэтому решение этой проблемы лежит в области поиска оптимума между основными свойствами ОТЗМ", — пояснил Кочетков.Также предложенный состав обеспечивает низкую температуропроводность материала. За счет этого его использование на предприятиях с высоким уровнем аварий или возгорания снижает риски возникновения чрезвычайных ситуаций.В результате процессов карбонизации защищаемая поверхность покрывается низкотеплопроводным коксовым слоем, который препятствует дальнейшей деструкции как самого ОТЗМ, так и защищаемой поверхности."При действии огня на подобное оборудование быстрая карбонизация ОТЗМ способствует локализации пожара и препятствует его дальнейшему распространению. Такие свойства более всего востребованы для защиты газогенераторов или нефтедобывающего оборудования", — пояснил Кочетков.Научный коллектив ВолгГТУ продолжает работу по синтезу новых модификаторов, усиливающих процессы коксообразования. Также исследователи ведут поиск новых компонентов, обеспечивающих равномерное распределение наполнителей по объему материала, добавили в вузе.ВолгГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Новую рецептуру каучуковых огнетеплозащитных материалов (ОТЗМ) разработали ученые ВолгГТУ. По их словам, это позволяет улучшить технические характеристики ОТЗМ и повысить с их помощью безопасность на предприятиях. В вузе считают, что модификация позволяет изделиям дольше выдерживать критические температуры и препятствовать распространению огня при производственных авариях. Результаты исследования опубликованы в Molecules.
Огнетеплозащитные материалы используются для изоляции элементов промышленного оборудования и техники от воздействия сверхвысоких температур. Это особенно значимо в авиакосмической, морской, нефтегазовой промышленности, где часть производственного процесса происходит в экстремальных условиях, пояснили в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ).
Российские ученые разработали новые высокотемпературные покрытия
28 сентября, 09:00
Так как ОТЗМ чаще всего взаимодействуют с огнем, их ценность определяется скоростью нагрева до критических температур, теплопроводимостью и прочностью. Из этих показателей складывается срок службы защитной оболочки. По словам исследователей вуза, разработанный ими состав огнетеплозащитных материалов на основе каучука позволил повысить все ключевые характеристики продукта и выдерживает температуры порядка 2500 градусов.
«
"Результаты свидетельствуют об увеличении времени нагрева внутренней поверхности образца на 8–17% и снижении его линейной скорости горения на 6–17% по сравнению с известными аналогами. Стоит также отметить, что время прогрева до критических температур стало больше на четверть", — уточнил доцент кафедры химической технологии полимеров и промышленной экологии (ВТПЭ) Владимир Кочетков.
Эксперт обратил внимание, что добиться сбалансированного повышения характеристик позволило особое сочетание алюмосиликатных микросфер, углеродного микроволокна и элементоорганического модификатора. Полученные характеристики предполагают эффективное использование материалов в качестве покрытий для огнетеплозащиты камер сгорания, сопел ракетных двигателей, крышек газогенераторов и других схожих конструкций, добавили в вузе.
"Зачастую значительное улучшение какого-либо одного параметра приводит к столь же значительному ухудшению остальных свойств материала. Поэтому решение этой проблемы лежит в области поиска оптимума между основными свойствами ОТЗМ", — пояснил Кочетков.
Также предложенный состав обеспечивает низкую температуропроводность материала. За счет этого его использование на предприятиях с высоким уровнем аварий или возгорания снижает риски возникновения чрезвычайных ситуаций.
В результате процессов карбонизации защищаемая поверхность покрывается низкотеплопроводным коксовым слоем, который препятствует дальнейшей деструкции как самого ОТЗМ, так и защищаемой поверхности.
В России смогли найти решение главной проблемы сварки взрывом
4 октября, 09:00
"При действии огня на подобное оборудование быстрая карбонизация ОТЗМ способствует локализации пожара и препятствует его дальнейшему распространению. Такие свойства более всего востребованы для защиты газогенераторов или нефтедобывающего оборудования", — пояснил Кочетков.
Научный коллектив ВолгГТУ продолжает работу по синтезу новых модификаторов, усиливающих процессы коксообразования. Также исследователи ведут поиск новых компонентов, обеспечивающих равномерное распределение наполнителей по объему материала, добавили в вузе.
В России в два раза улучшили систему предсказания поломок газовых турбин
14 августа, 09:00
ВолгГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.