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Алиев назвал тему карабахского конфликта закрытой - РИА Новости, 17.10.2023
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12:26 17.10.2023 (обновлено: 14:21 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/karabakh-1903291864.html
Алиев назвал тему карабахского конфликта закрытой
Алиев назвал тему карабахского конфликта закрытой - РИА Новости, 17.10.2023
Алиев назвал тему карабахского конфликта закрытой
Тема карабахского конфликта окончательно закрыта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с переселенцами в городе Физули в регионе. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:26
2023-10-17T14:21
ильхам алиев
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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БАКУ, 17 окт — РИА Новости. Тема карабахского конфликта окончательно закрыта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с переселенцами в городе Физули в регионе."Когда мы долгие годы пытались донести до мирового сообщества правду о нашей карабахской беде, некоторые не верили. Были и такие, кто не хотел верить. &lt;...&gt; Мы знали, что все разрушено, опустошено, но до такой степени — даже мы не могли себе представить", — сказал он.Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его отдельным государством, а ее премьер Никол Пашинян заявил, что признает регион частью Азербайджана.Девятнадцатого сентября 2023 года Баку, после длительной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой стал роспуск органов власти в регионе. Боевые действия продлились меньше суток, в итоге при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о перемирии, одним из условий которого было разоружение армянских формирований. Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Несмотря на это, Нагорный Карабах покинули свыше 100 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до начала конфликта.Алиев заявил, что Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20231015/flag-1902890494.html
https://ria.ru/20231010/armeniya-1901546298.html
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ильхам алиев, в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
Ильхам Алиев, В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
Алиев назвал тему карабахского конфликта закрытой

Алиев заявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта

© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища
Читать ria.ru в
БАКУ, 17 окт — РИА Новости. Тема карабахского конфликта окончательно закрыта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с переселенцами в городе Физули в регионе.
"Когда мы долгие годы пытались донести до мирового сообщества правду о нашей карабахской беде, некоторые не верили. Были и такие, кто не хотел верить. <...> Мы знали, что все разрушено, опустошено, но до такой степени — даже мы не могли себе представить", — сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди
Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди
15 октября, 13:49

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. На протяжении 30 лет Нагорный Карабах существовал как непризнанная республика со столицей в Степанакерте.

Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его отдельным государством, а ее премьер Никол Пашинян заявил, что признает регион частью Азербайджана.
Беженцы из Нагорного Карабаха в Горисе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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Девятнадцатого сентября 2023 года Баку, после длительной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой стал роспуск органов власти в регионе. Боевые действия продлились меньше суток, в итоге при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о перемирии, одним из условий которого было разоружение армянских формирований.
Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Несмотря на это, Нагорный Карабах покинули свыше 100 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до начала конфликта.
Алиев заявил, что Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
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Ильхам АлиевВ миреАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеНагорный Карабах
 
 
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