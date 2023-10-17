https://ria.ru/20231017/karabakh-1903291864.html

Алиев назвал тему карабахского конфликта закрытой

Алиев назвал тему карабахского конфликта закрытой - РИА Новости, 17.10.2023

Алиев назвал тему карабахского конфликта закрытой

Тема карабахского конфликта окончательно закрыта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с переселенцами в городе Физули в регионе. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:26

2023-10-17T12:26

2023-10-17T14:21

ильхам алиев

в мире

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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БАКУ, 17 окт — РИА Новости. Тема карабахского конфликта окончательно закрыта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с переселенцами в городе Физули в регионе."Когда мы долгие годы пытались донести до мирового сообщества правду о нашей карабахской беде, некоторые не верили. Были и такие, кто не хотел верить. <...> Мы знали, что все разрушено, опустошено, но до такой степени — даже мы не могли себе представить", — сказал он.Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его отдельным государством, а ее премьер Никол Пашинян заявил, что признает регион частью Азербайджана.Девятнадцатого сентября 2023 года Баку, после длительной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой стал роспуск органов власти в регионе. Боевые действия продлились меньше суток, в итоге при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о перемирии, одним из условий которого было разоружение армянских формирований. Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Несмотря на это, Нагорный Карабах покинули свыше 100 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до начала конфликта.Алиев заявил, что Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

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https://ria.ru/20231010/armeniya-1901546298.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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нагорный карабах

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

ильхам алиев, в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах