https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903195603.html

Межгосударственные отношения России и Лаоса

Межгосударственные отношения России и Лаоса - РИА Новости, 17.10.2023

Межгосударственные отношения России и Лаоса

Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T00:31

2023-10-17T00:31

2023-10-17T00:31

справки

лаос

россия

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Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года. Российско-лаосские отношения опираются на давние традиции дружбы, отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки. Наша страна внесла значительный вклад в становление лаосской государственности после обретения Лаосом независимости, а также в социально-экономическое развитие Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР).После провозглашения в 1975 году Лаосской Народно-Демократической Республики СССР была оказана поддержка молодому государству. В ЛНДР поступали советские автомобили, топливо, продовольствие, потребительские товары – все, чего не хватало в стране, истощенной многолетней гражданской войной и вмешательством извне. Уже в 1978 году во Вьентьяне открылись построенные с помощью СССР и оснащенные современным медицинским оборудованием больница и поликлиника. Отечественные специалисты передавали свой опыт в областях сельского хозяйства, лесоводства, медицины, образования и многих других, бок о бок с лаосскими коллегами восстанавливали разрушенные войной дороги, возводили мосты, вели геологоразведочные работы. Были сооружены десятки народнохозяйственных и социальных объектов.9 марта 1994 года был подписан Договор об основах дружественных отношений. В октябре 2011 года была принята Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Лаосом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Поступательно развивается политический диалог. В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге "на полях" международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, состоялась встреча Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост главы правительства РФ, с премьер-министром Лаоса Буасоном Буппхаваном.В октябре 2011 года состоялся официальный визит в Россию президента Лаоса Тюммали Сайнясона.В сентябре 2015 года в Пекине в рамках мероприятий, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном.В мае 2016 года Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, который посетил Сочи для участия в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН.12 сентября 2023 года президент России Владимир Путин встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.Председатель правительства России (2012-2020) Дмитрий Медведев встретился с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном в ноябре 2012 года в рамках девятого саммита форума "Азия – Европа" во Вьентьяне. В 2014-2019 годах традиционными были встречи Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса "на полях" ежегодных Восточноазиатских саммитов (ВАС).В сентябре 2017 года премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит посетил с визитом Россию, состоялась встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Очередная встреча глав правительств России и Лаоса состоялась в ноябре 2017 года "на полях" саммита АСЕАН в Маниле (Филиппины).23 мая 2023 года председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Лаос с рабочим визитом. Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заместителем премьер-министра, министром обороны Тянсамоном Тяннялатом и заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Вилаем Лакхамфонгом.Ведется активный диалог по линии министерств иностранных дел двух стран.Главы МИД Лаоса посещали Россию с визитами в августе 2001 года, в октябре 2005 года, июне 2007 года, в июне 2009 года, в октябре 2015 года, в июне 2017 года.Глава МИД России посещал Лаос с рабочими визитами в ноябре 2004 года, в июле 2016 года, и в июле 2021 года.В июле 2010 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Лаос с официальным визитом. Состоялись беседы с президентом ЛНДР Тюммали Сайнясоном, премьер-министром Буасоном Буппхаваном, а также с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Тхонглуном Сисулитом.Главы внешнеполитических ведомств двух стран также встречались в августе 2015 года в Куала-Лумпуре "на полях" 22-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности, в августе 2018 года в Сингапуре, в июле 2019 года в Бангкоке, в августе 2022 года в Пномпене (Камбоджа) "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН, в сентябре 2022 года "на полях" 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, в ноябре 2022 года в Пномпене "на полях" 17-го Восточноазиатского саммита.Очередная рабочая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом состоялась 12 июля 2023 года в Джакарте (Индонезия) "на полях" 13-го Совещания министров иностранных дел Восточноазиатского саммита.Налажены контакты по линии парламентов, политических партий, молодежных кругов и общественных организаций, в том числе обществ дружбы.В июле 2010 года Москву с официальным визитом посетил председатель Национального собрания Лаоса Тхонгсинг Тхаммавонг. Состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заместителем председателя Госдумы РФ Валерием Язевым. В октябре 2013 года Россию с визитом посетила председатель Национального Собрания ЛНДР Пани Ятхоту. Состоялась встреча с вице-спикером Госдумы Людмилой Швецовой.В мае 2018 года Россию посетила делегация Народно-Революционной Партии Лаоса во главе с членом ЦК НРПЛ, депутатом Национальной Ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Сунтхон Сайячак.20 сентября 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального собрания Лаоса Пани Ятхоту "на полях" Второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.16 декабря 2021 года состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Национального собрания Лаоса Сайсомпхоном Фомвиханом и председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.21 октября 2022 года члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием Лаоса встретились в режиме видеоконференции с депутатами парламента ЛНДР. 21 июня 2023 года заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев провел встречу с заместителем председателя Национального собрания Лаоса Сувоном Лыангбунми.В апреле 2019 года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетил Лаос с рабочим визитом, в ходе которого встретился с вице-президентом ЛНДР Пханкхамом Випхаваном и премьер-министром Тхонглуном Сисулитом, а также провел переговоры с министром общественной безопасности ЛНДР Вилаем Лакхамфонгом.Совпадение или близость подходов к основным мировым проблемам позволяет России и Лаосу успешно взаимодействовать на международной арене, в первую очередь в ООН. Лаос неизменно поддерживает российские внешнеполитические инициативы и разделяет с нами подходы по ключевым мировым и региональным проблемам, взаимодействуя на международных площадках, в том числе на площадках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС) и других.На фоне интенсификации политического диалога развивается торгово-экономическое сотрудничество.По данным ФТС РФ, в 2021 году товарооборот России и Лаоса составил более 20 миллионов долларов, в том числе российский экспорт – 9,6 миллиона долларов и импорт – 10,6 миллиона долларов.В последние годы основные объемы товаропоставок из России составляла полиграфическая продукция, авиа- и автотехника, запчасти к ней, а также оборудование. Из Лаоса импортируется текстильная и ремесленная продукция, изделия из древесины ценных пород.В Лаосе работает ряд российских компаний в таких сферах, как разведка и добыча полезных ископаемых, фармацевтика, производство защищенной полиграфической продукции и монет, создание системы специальной правительственной связи ("Нейланд Лао Майнинг", "Лао Грандепот Соул", "НТФФ ПОЛИСАН", "МК-ЦБ").С 1979 года функционирует Межправительственная Российско-Лаосская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В июле 2022 года в режиме видеоконференции состоялось 16-е заседание межправкомиссии.В последние годы Россия активно участвует в оказании содействия социально-экономическому развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов. С 2020 года Российская Федерация реализует в Лаосе проект по линии Трастового фонда Россия – Программа развития ООН (ПРООН), направленный на расширение социально-экономических возможностей молодых людей с упором на образовательные программы для сельской молодежи и поддержку национальной молодежной политики, с общим финансированием в 1,2 миллиона долларов.По линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Российская Федерация выделила с 2018 года три миллиона долларов на оказание продовольственной помощи Лаосу. За период с 2020 по 2021 год Россия предоставила Лаосу около 300 тонн растительного масла тремя поставками в рамках сотрудничества между Российской Федераций и ВПП. В 2021 году Российская Федерация подключилась к осуществляемой совместно с ВПП Национальной программе школьного питания, которая охватывает около 140 тысяч учащихся в восьми провинциях страны.С 2019 году в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями в Лаосе Российская Федерация поддерживает проект "Продовольствие в обмен на активы", в рамках которого ВПП осуществила ряд инфраструктурных проектов в северных провинциях Лаоса, пострадавших от наводнений. Средства были направлены в том числе на закупку продуктовых ваучеров, которые были предоставлены жителям этих провинций, принявших в свою очередь участие в реализации этого проекта. Проект помог примерно 28 тысячам жителей страны.Развивается сотрудничество по линии министерств обороны двух стран.В январе 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу совершил официальный визит в Лаос, где встретился с министром обороны ЛНДР Тянсамоном Тяннялатом.С 2019 года Россия и Лаос проводят совместные учения "Ларос".Начиная с 2018 года, специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ проводят работы по гуманитарному разминированию в провинциях Боликхамсай и Сиенгкхуанг, решая задачи по очищению территории ЛНДР от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 годов.Офицеры-преподаватели МПЦ ВС РФ также осуществляют обучение лаосских военнослужащих.В 2019 году министерство обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Отмечалось, что танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съемок фильмов.Осуществляется научное сотрудничество, межвузовское взаимодействие. Российскими учеными были открыты новые виды растений, насекомых и пресмыкающихся во время экспедиций в джунгли Лаоса. Развивается сотрудничество по наблюдению за климатическими изменениями.Во Вьентьяне активно действует Российский центр науки и культуры, способствующий расширению контактов между академическими учреждениями и распространению в Лаосе русского языка.В начале 2023 года представительством Россотрудничества в Лаосе при поддержке посольства России в ЛНДР бы запущен проект по внедрению русского языка в систему школьного образования Лаоса. 8 сентября 2023 года в общеобразовательной школе Пхейват в Вьентьяне состоялось торжественное открытие класса русского языка.По линии правительства России для граждан Лаоса выделяются места в вузах России. Российская Федерация также ежегодно организует курсы повышения квалификации для медиков, полицейских и сотрудников МИДа ЛаосВ рамках борьбы с пандемией коронавируса Российская Федерация в 2021 году предоставила Лаосу несколько партий вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, лаос, россия