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Кавказ принимает гостей: почему все едут в Дагестан - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
08:00 17.10.2023 (обновлено: 08:16 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/dagestan-1903113124.html
Кавказ принимает гостей: почему все едут в Дагестан
Кавказ принимает гостей: почему все едут в Дагестан - РИА Новости, 17.10.2023
Кавказ принимает гостей: почему все едут в Дагестан
В последние годы эта северокавказская республика стала самой популярной у туристов. Регион исправно занимает первые места в рейтингах как наиболее гостеприимный РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:00
2023-10-17T08:16
туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В последние годы эта северокавказская республика стала самой популярной у туристов. Регион исправно занимает первые места в рейтингах как наиболее гостеприимный или идеальный для пляжного отдыха осенью. Почему стоит поехать в Дагестан сейчас, во сколько обойдется путевка и какие сувениры привезти — в материале РИА Новости.Интерес не снижается"Дагестан входит в пятерку самых востребованных направлений осени — и на ноябрьские праздники, и на школьные каникулы. В октябре там тепло — около 20 градусов, в прибрежных отелях сезонное снижение цен. Туристов в популярных местах меньше, можно сделать много красивых фотографий и получить максимум удовольствия от поездки", — рассказывает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.Спрос на заезды сейчас почти на 40 процентов выше показателей прошлого года, отмечают в пресс-службе компании.Бронирований гостиниц в октябре в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, подтвердили в "Алеане". Число заявок на экскурсионные туры выросло на 67 процентов. Самостоятельные путешественники, приезжающие вне купального сезона, стараются останавливаться в прибрежных отелях, чтобы дышать морским воздухом, отметили в "Алеане".Цена доступнаСредний чек на тур в Дагестан с перелетом на 23 процента ниже, чем год назад, подсчитали в "Слетать.ру". Неделя в конце октября из Москвы с проживанием в "четверке" с завтраками — от 47 тысяч рублей на двоих, но без дороги, добавили эксперты.Обычная продолжительность экскурсионных программ — пять дней, это максимальный показатель для республик Северного Кавказа, отметили в МТС Travel.В "Алеан" рассказали, что такая поездка стоит в среднем 60 тысяч рублей на двоих. Если остановиться в гостинице категории "четыре звезды" — около 80 тысяч. Дополнительно нужно заложить траты на дорогу.У "Интуриста" средняя стоимость такого тура — 27,9 тысячи рублей на персону без перелета. В компании объяснили, что цены на некоторые услуги удалось снизить за счет увеличения турпотока при растущем спросе. Экскурсионную программу можно расширить эногастрономической — посетить винодельни и ужины с национальной кухней.Секрет успеха Для того чтобы регион был востребован у туристов, должны совпасть три условия, объясняет директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин. "Легкая дорога, доступные и качественные места размещения, а также интересные достопримечательности. В Дагестане все это есть", — отмечает он.Перелет из Москвы в Махачкалу занимает два с половиной часа. Причем республиканские власти следят за стоимостью авиабилетов. В сентябре даже обращались в ФАС с просьбой проверить ценообразование на рейсах из Махачкалы в Москву. Еще один плюс — много рейсов из регионов, поэтому сюда едут путешественники с Урала и из Сибири.Количество мест размещения за год выросло в 2,3 раза, их сейчас около 200 — отели, мини-гостиницы, апартаменты, хостелы, перечисляет Становкин.С достопримечательностями тоже все хорошо. Есть возможность сочетать морской отдых, событийные поездки, гастрономические программы, походы в горы.Все эти факторы позволяют привлекать туристов больше, чем другие республики на Северном Кавказе. К тому же, в отличие от Чечни и Северной Осетии, в Дагестане есть море — это серьезный аргумент при выборе направления отдыха, добавляет Дарья Домостроева. Купаться на Каспии можно с мая по сентябрь, говорит гид Людмила Агабекова.Самый древний город и глубочайший каньон ЕвропыОбычно туристы прилетают в Махачкалу, но надолго там не задерживаются — отправляются в Дербент. "В октябре — сезон сбора гранатов. Сейчас на каждой улице продается вкуснейший сок", — рассказывает Людмила Агабекова.Дербент, основанный в 438 году как персидская крепость, считается самым южным и старейшим городом России. Его историческую часть называют музеем под открытым небом. Улицы выложены брусчаткой, стены домов — песочного цвета, старинные сооружения, например бани, которым более 300 лет, соседствуют с современными постройками. Рядом с жилыми домами торговые лавки: тут и воду можно купить, и сумах — безворсовый ковер местных мастериц. Над городом, как и сотни лет назад, возвышается персидская цитадель Нарын-Кала.В 20 километрах от Дербента достраивают парк "Патриот". Его главный экспонат — огромный экраноплан "Лунь" (корабль-ракетоносец).Сулакский каньон — самый глубокий в Европе: 1920 метров, что на 63 метра глубже Большого каньона в США. Лучший вид на него — со смотровой площадки в поселке Дубки. А после можно прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и узнать, как выглядят ущелья с воды.Отправляясь на каньон, туристы обычно заезжают в мини-пустыню — на бархан Сарыкум, рассказывает Агабекова. Подняться на вершину можно по специально построенной металлической тропе, на крутых участках — лестницы. Видны предгорья Кавказа, степная долина и побережье Каспия.В память о поездке туристы обычно привозят специи, урбеч — пасту из семян льна, конопли, орехов. А также местную рыбу — кутум (из семейства карповых), залом (семейства сельдевых). Еще — ореховую траву (приправа для мяса), коньяк, ковры ручной работы, посуду и украшения из кубачинского серебра, керамику, произведенную в ауле Балхар и селе Сулевкент.
https://ria.ru/20230918/puteshestviya-1896951406.html
https://ria.ru/20230831/dagestan-1893172904.html
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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туризм, туристы, москва, махачкала, северный кавказ, достопримечательности, цены, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , отдых в россии, маршруты - туризм, интурист
Туризм, Туризм, туристы, Москва, Махачкала, Северный Кавказ, Достопримечательности, Цены, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , отдых в России, Маршруты - Туризм, Интурист
Кавказ принимает гостей: почему все едут в Дагестан

Туроператоры рассказали, почему осень — идеальное время для поездки в Дагестан

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДевушка в национальном костюме на фестивале народных промыслов в Махачкале
Девушка в национальном костюме на фестивале народных промыслов в Махачкале - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В последние годы эта северокавказская республика стала самой популярной у туристов. Регион исправно занимает первые места в рейтингах как наиболее гостеприимный или идеальный для пляжного отдыха осенью. Почему стоит поехать в Дагестан сейчас, во сколько обойдется путевка и какие сувениры привезти — в материале РИА Новости.

Интерес не снижается

"Дагестан входит в пятерку самых востребованных направлений осени — и на ноябрьские праздники, и на школьные каникулы. В октябре там тепло — около 20 градусов, в прибрежных отелях сезонное снижение цен. Туристов в популярных местах меньше, можно сделать много красивых фотографий и получить максимум удовольствия от поездки", — рассказывает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
Спрос на заезды сейчас почти на 40 процентов выше показателей прошлого года, отмечают в пресс-службе компании.
© Фото : Никита Брыкин Типичная горная пробка
Типичная горная пробка
Типичная горная пробка
© Фото : Никита Брыкин
1 из 3
© РИА Новости / Игорь Манаширов

Вид на башню

Вид на башню от дома Магомеда

Вид на башню

© РИА Новости / Игорь Манаширов
2 из 3
© РИА Новости / Никита Брыкин

По пути открываются невероятные виды

По пути открываются невероятные виды

По пути открываются невероятные виды

© РИА Новости / Никита Брыкин
3 из 3
Типичная горная пробка
© Фото : Никита Брыкин
1 из 3

Вид на башню

© РИА Новости / Игорь Манаширов
2 из 3

По пути открываются невероятные виды

© РИА Новости / Никита Брыкин
3 из 3
Бронирований гостиниц в октябре в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, подтвердили в "Алеане". Число заявок на экскурсионные туры выросло на 67 процентов.
Самостоятельные путешественники, приезжающие вне купального сезона, стараются останавливаться в прибрежных отелях, чтобы дышать морским воздухом, отметили в "Алеане".
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Цена доступна

Средний чек на тур в Дагестан с перелетом на 23 процента ниже, чем год назад, подсчитали в "Слетать.ру". Неделя в конце октября из Москвы с проживанием в "четверке" с завтраками — от 47 тысяч рублей на двоих, но без дороги, добавили эксперты.
Обычная продолжительность экскурсионных программ — пять дней, это максимальный показатель для республик Северного Кавказа, отметили в МТС Travel.
В "Алеан" рассказали, что такая поездка стоит в среднем 60 тысяч рублей на двоих. Если остановиться в гостинице категории "четыре звезды" — около 80 тысяч. Дополнительно нужно заложить траты на дорогу.
© Фото предоставлено пресс-службой МТСДагестан. Туристы на бархане Сарыкум
Дагестан. Туристы на бархане Сарыкум
Дагестан. Туристы на бархане Сарыкум
© Фото предоставлено пресс-службой МТС
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой МТСДагестан. Сулакский каньон
Дагестан. Сулакский каньон
Дагестан. Сулакский каньон
© Фото предоставлено пресс-службой МТС
2 из 3
© Фото из личного архива Нины Баклановой

Такие виды здесь не редкость, а правило

Дагестан

Такие виды здесь не редкость, а правило

© Фото из личного архива Нины Баклановой
3 из 3
Дагестан. Туристы на бархане Сарыкум
© Фото предоставлено пресс-службой МТС
1 из 3
Дагестан. Сулакский каньон
© Фото предоставлено пресс-службой МТС
2 из 3

Такие виды здесь не редкость, а правило

© Фото из личного архива Нины Баклановой
3 из 3
У "Интуриста" средняя стоимость такого тура — 27,9 тысячи рублей на персону без перелета. В компании объяснили, что цены на некоторые услуги удалось снизить за счет увеличения турпотока при растущем спросе. Экскурсионную программу можно расширить эногастрономической — посетить винодельни и ужины с национальной кухней.

Секрет успеха

Для того чтобы регион был востребован у туристов, должны совпасть три условия, объясняет директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин. "Легкая дорога, доступные и качественные места размещения, а также интересные достопримечательности. В Дагестане все это есть", — отмечает он.
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В Дагестане назвали число туристов в республике за 2023 год
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Перелет из Москвы в Махачкалу занимает два с половиной часа. Причем республиканские власти следят за стоимостью авиабилетов. В сентябре даже обращались в ФАС с просьбой проверить ценообразование на рейсах из Махачкалы в Москву. Еще один плюс — много рейсов из регионов, поэтому сюда едут путешественники с Урала и из Сибири.
Количество мест размещения за год выросло в 2,3 раза, их сейчас около 200 — отели, мини-гостиницы, апартаменты, хостелы, перечисляет Становкин.
С достопримечательностями тоже все хорошо. Есть возможность сочетать морской отдых, событийные поездки, гастрономические программы, походы в горы.
© РИА Новости / Мария СеливановаСувениры из Дагестана
Сувениры из Дагестана - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Сувениры из Дагестана
Все эти факторы позволяют привлекать туристов больше, чем другие республики на Северном Кавказе.
К тому же, в отличие от Чечни и Северной Осетии, в Дагестане есть море — это серьезный аргумент при выборе направления отдыха, добавляет Дарья Домостроева. Купаться на Каспии можно с мая по сентябрь, говорит гид Людмила Агабекова.

Самый древний город и глубочайший каньон Европы

Обычно туристы прилетают в Махачкалу, но надолго там не задерживаются — отправляются в Дербент. "В октябре — сезон сбора гранатов. Сейчас на каждой улице продается вкуснейший сок", — рассказывает Людмила Агабекова.
© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Дербент
Вид на Дербент
Вид на Дербент
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
© РИА Новости / Мария СеливановаУлочка старого Дербента
Улочка старого Дербента
Улочка старого Дербента
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
© РИА Новости / Мария СеливановаСтаринная женская баня XVII века в Дербенте
Старинная женская баня XVII века в Дербенте
Старинная женская баня XVII века в Дербенте
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Вид на Дербент
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Улочка старого Дербента
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Старинная женская баня XVII века в Дербенте
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Дербент, основанный в 438 году как персидская крепость, считается самым южным и старейшим городом России. Его историческую часть называют музеем под открытым небом. Улицы выложены брусчаткой, стены домов — песочного цвета, старинные сооружения, например бани, которым более 300 лет, соседствуют с современными постройками.
© РИА Новости / Мария СеливановаДагестан, вид на Чиркейское водохранилище
Дагестан, морская прогулка по Чиркейскому водохранилищу - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Дагестан, вид на Чиркейское водохранилище
Рядом с жилыми домами торговые лавки: тут и воду можно купить, и сумах — безворсовый ковер местных мастериц. Над городом, как и сотни лет назад, возвышается персидская цитадель Нарын-Кала.
В 20 километрах от Дербента достраивают парк "Патриот". Его главный экспонат — огромный экраноплан "Лунь" (корабль-ракетоносец).
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Экраноплан "Лунь" под Дербентом

Экраноплан Лунь под Дербентом

Экраноплан "Лунь" под Дербентом

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 3
© Фото : Сергей КрыловРакетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь"
Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 Лунь
Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь"
© Фото : Сергей Крылов
2 из 3
© Фото : Сергей КрыловРакетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь"
Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 Лунь
Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь"
© Фото : Сергей Крылов
3 из 3

Экраноплан "Лунь" под Дербентом

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 3
Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь"
© Фото : Сергей Крылов
2 из 3
Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь"
© Фото : Сергей Крылов
3 из 3
Сулакский каньон — самый глубокий в Европе: 1920 метров, что на 63 метра глубже Большого каньона в США. Лучший вид на него — со смотровой площадки в поселке Дубки. А после можно прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и узнать, как выглядят ущелья с воды.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСулакский каньон в Дагестане
Сулакский каньон в Дагестане - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сулакский каньон в Дагестане
Отправляясь на каньон, туристы обычно заезжают в мини-пустыню — на бархан Сарыкум, рассказывает Агабекова. Подняться на вершину можно по специально построенной металлической тропе, на крутых участках — лестницы. Видны предгорья Кавказа, степная долина и побережье Каспия.
В память о поездке туристы обычно привозят специи, урбеч — пасту из семян льна, конопли, орехов. А также местную рыбу — кутум (из семейства карповых), залом (семейства сельдевых). Еще — ореховую траву (приправа для мяса), коньяк, ковры ручной работы, посуду и украшения из кубачинского серебра, керамику, произведенную в ауле Балхар и селе Сулевкент.
Женщина в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Названы десять лучших морских курортов России и Турции для отдыха осенью
31 августа, 04:44
 
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