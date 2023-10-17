https://ria.ru/20231017/dagestan-1903113124.html

Кавказ принимает гостей: почему все едут в Дагестан

Кавказ принимает гостей: почему все едут в Дагестан - РИА Новости, 17.10.2023

Кавказ принимает гостей: почему все едут в Дагестан

В последние годы эта северокавказская республика стала самой популярной у туристов. Регион исправно занимает первые места в рейтингах как наиболее гостеприимный РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:00

2023-10-17T08:00

2023-10-17T08:16

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В последние годы эта северокавказская республика стала самой популярной у туристов. Регион исправно занимает первые места в рейтингах как наиболее гостеприимный или идеальный для пляжного отдыха осенью. Почему стоит поехать в Дагестан сейчас, во сколько обойдется путевка и какие сувениры привезти — в материале РИА Новости.Интерес не снижается"Дагестан входит в пятерку самых востребованных направлений осени — и на ноябрьские праздники, и на школьные каникулы. В октябре там тепло — около 20 градусов, в прибрежных отелях сезонное снижение цен. Туристов в популярных местах меньше, можно сделать много красивых фотографий и получить максимум удовольствия от поездки", — рассказывает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.Спрос на заезды сейчас почти на 40 процентов выше показателей прошлого года, отмечают в пресс-службе компании.Бронирований гостиниц в октябре в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, подтвердили в "Алеане". Число заявок на экскурсионные туры выросло на 67 процентов. Самостоятельные путешественники, приезжающие вне купального сезона, стараются останавливаться в прибрежных отелях, чтобы дышать морским воздухом, отметили в "Алеане".Цена доступнаСредний чек на тур в Дагестан с перелетом на 23 процента ниже, чем год назад, подсчитали в "Слетать.ру". Неделя в конце октября из Москвы с проживанием в "четверке" с завтраками — от 47 тысяч рублей на двоих, но без дороги, добавили эксперты.Обычная продолжительность экскурсионных программ — пять дней, это максимальный показатель для республик Северного Кавказа, отметили в МТС Travel.В "Алеан" рассказали, что такая поездка стоит в среднем 60 тысяч рублей на двоих. Если остановиться в гостинице категории "четыре звезды" — около 80 тысяч. Дополнительно нужно заложить траты на дорогу.У "Интуриста" средняя стоимость такого тура — 27,9 тысячи рублей на персону без перелета. В компании объяснили, что цены на некоторые услуги удалось снизить за счет увеличения турпотока при растущем спросе. Экскурсионную программу можно расширить эногастрономической — посетить винодельни и ужины с национальной кухней.Секрет успеха Для того чтобы регион был востребован у туристов, должны совпасть три условия, объясняет директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин. "Легкая дорога, доступные и качественные места размещения, а также интересные достопримечательности. В Дагестане все это есть", — отмечает он.Перелет из Москвы в Махачкалу занимает два с половиной часа. Причем республиканские власти следят за стоимостью авиабилетов. В сентябре даже обращались в ФАС с просьбой проверить ценообразование на рейсах из Махачкалы в Москву. Еще один плюс — много рейсов из регионов, поэтому сюда едут путешественники с Урала и из Сибири.Количество мест размещения за год выросло в 2,3 раза, их сейчас около 200 — отели, мини-гостиницы, апартаменты, хостелы, перечисляет Становкин.С достопримечательностями тоже все хорошо. Есть возможность сочетать морской отдых, событийные поездки, гастрономические программы, походы в горы.Все эти факторы позволяют привлекать туристов больше, чем другие республики на Северном Кавказе. К тому же, в отличие от Чечни и Северной Осетии, в Дагестане есть море — это серьезный аргумент при выборе направления отдыха, добавляет Дарья Домостроева. Купаться на Каспии можно с мая по сентябрь, говорит гид Людмила Агабекова.Самый древний город и глубочайший каньон ЕвропыОбычно туристы прилетают в Махачкалу, но надолго там не задерживаются — отправляются в Дербент. "В октябре — сезон сбора гранатов. Сейчас на каждой улице продается вкуснейший сок", — рассказывает Людмила Агабекова.Дербент, основанный в 438 году как персидская крепость, считается самым южным и старейшим городом России. Его историческую часть называют музеем под открытым небом. Улицы выложены брусчаткой, стены домов — песочного цвета, старинные сооружения, например бани, которым более 300 лет, соседствуют с современными постройками. Рядом с жилыми домами торговые лавки: тут и воду можно купить, и сумах — безворсовый ковер местных мастериц. Над городом, как и сотни лет назад, возвышается персидская цитадель Нарын-Кала.В 20 километрах от Дербента достраивают парк "Патриот". Его главный экспонат — огромный экраноплан "Лунь" (корабль-ракетоносец).Сулакский каньон — самый глубокий в Европе: 1920 метров, что на 63 метра глубже Большого каньона в США. Лучший вид на него — со смотровой площадки в поселке Дубки. А после можно прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и узнать, как выглядят ущелья с воды.Отправляясь на каньон, туристы обычно заезжают в мини-пустыню — на бархан Сарыкум, рассказывает Агабекова. Подняться на вершину можно по специально построенной металлической тропе, на крутых участках — лестницы. Видны предгорья Кавказа, степная долина и побережье Каспия.В память о поездке туристы обычно привозят специи, урбеч — пасту из семян льна, конопли, орехов. А также местную рыбу — кутум (из семейства карповых), залом (семейства сельдевых). Еще — ореховую траву (приправа для мяса), коньяк, ковры ручной работы, посуду и украшения из кубачинского серебра, керамику, произведенную в ауле Балхар и селе Сулевкент.

https://ria.ru/20230918/puteshestviya-1896951406.html

https://ria.ru/20230831/dagestan-1893172904.html

https://ria.ru/20230831/kurorty-1892978384.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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