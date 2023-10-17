Отдых в Дагестане: где остановиться и что посмотреть

Отдых в Дагестане третий год подряд остается одним из самых востребованных направлений внутри страны. После наводнения регион вновь занял первые строчки рейтингов как гостеприимное направление и с каждым сезоном привлекает все больше туристов, которые хотят провести отпуск на границе моря и гор. Почему стоит поехать в Дагестан сейчас, как спланировать отдых и какие сувениры привезти — в материале РИА Новости.

Характеристика Значение Лучшее время Июнь–сентябрь Основной тип отдыха Горы, море, этнотуризм Популярные места Дербент, Сулакский каньон, Гимры Средняя цена за тур 25 000–40 000 руб./чел. (7 дней) Активности Альпинизм, рафтинг, каньонинг Транспорт из Москвы Самолет до Махачкалы (2,5 ч) Особенности Кавказская кухня, гостеприимство

Лучшие места для отдыха в Дагестане

В отличие от соседних Чечни и Северной Осетии, в Дагестане есть море — это одна из причин, почему туристы выбирают именно эту республику среди направлений Северного Кавказа. Здесь можно совместить пляжный отдых, горные походы и знакомство с местной культурой в рамках одной поездки, не выбирая между ними.

Пляжный отдых на Каспийском море

Купальный сезон в Дагестане стартует в июне, когда вода прогревается до комфортных 26–27 градусов, и продолжается до середины сентября — этот месяц считается "бархатным сезоном": погода не превышает 24 градусов, а море остается все так же теплым.

Основной поток пляжного отдыха приходится на июль и август — пик сезона со стабильно жаркой температурой воздуха и воды. Пляжи здесь песчаные, а инфраструктура вокруг них активно развивается: обустраиваются официальные зоны купания, пункты первой помощи и общественные пространства.

Курорты Каспийск, Избербаш, Махачкала

Тем, кто едет в Дагестан впервые, обычно советуют останавливаться в Махачкале — отсюда стартует большинство экскурсионных маршрутов, а до аэропорта рукой подать. Семьи чаще выбирают Каспийск: здесь одни из лучших пляжей республики и спокойная набережная, удобная для отдыха с детьми.

Тем, кто устал от суеты и ищет более тихий и бюджетный формат отдыха с целебными источниками, подойдет Избербаш. По данным туроператоров, вместе с курортной зоной Манас-Манаскент эти города формируют больше половины летних пляжных бронирований в регионе — основной поток отдыхающих едет именно сюда.

Какой курорт Дагестана выбрать Курорт/город Формат отдыха Главные плюсы Кому подходит Дербент море + история Нарын-Кала, старый город, пляжи тем, кто хочет совместить экскурсии и море Каспийск пляжный и семейный удобная логистика, пляжи, близость к аэропорту семьям и тем, кто едет впервые Избербаш спокойный пляжный более тихий формат, песчаное побережье любителям спокойного отдыха Махачкала городской и логистический транспортный хаб, еда, экскурсионные выезды для старта маршрута и коротких поездок

Дербент и древний город

Дербент, основанный в 438 году как персидская крепость, считается самым южным и старейшим городом России. Его историческую часть называют музеем под открытым небом. Улицы выложены брусчаткой, стены домов — песочного цвета, старинные сооружения, например бани, которым более 300 лет, соседствуют с современными постройками. Рядом с жилыми домами торговые лавки: тут и воду можно купить, и сумах — безворсовый ковер местных мастериц. Над городом, как и сотни лет назад, возвышается персидская цитадель Нарын-Кала.

В 20 километрах от Дербента летом 2026 года открылся парк "Патриот" — на площади более 200 тысяч квадратных метров разместили образцы военной техники, а главным экспонатом стал экраноплан "Лунь", который местные жители называют "каспийским монстром".

© РИА Новости / Анастасия Мержанова Экраноплан "Лунь" под Дербентом Экраноплан "Лунь" под Дербентом © РИА Новости / Анастасия Мержанова 1 из 3 © Фото : Сергей Крылов Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" © Фото : Сергей Крылов 2 из 3 © Фото : Сергей Крылов Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" © Фото : Сергей Крылов 3 из 3 Экраноплан "Лунь" под Дербентом © РИА Новости / Анастасия Мержанова 1 из 3 Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" © Фото : Сергей Крылов 2 из 3 Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" © Фото : Сергей Крылов 3 из 3

Горный и активный отдых

Горный Дагестан — это отдельный вид отпуска: серпантины, смотровые площадки, каньоны и аулы, которым по несколько сотен лет. Для туристов, которые планируют исследовать горы, пригодится либо аренда авто, либо джиппинг с местным гидом — часть локаций находится далеко от асфальтированных дорог.

Сулакский каньон и окрестности

Сулакский каньон — самый глубокий в Европе: 1920 метров, что на 63 метра глубже Большого каньона в США. Лучший вид на него — со смотровой площадки в поселке Дубки. А после можно прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и узнать, как выглядят ущелья с воды.

"Рядом с каньоном находится относительно новая локация — комплекс пещер Нохъо, открытый в 2022 году. Это три пещеры, соединенные подвесным мостом на высоте около 60 метров над рекой Сулак. Виды там фантастические", а для любителей экстрима предусмотрены дополнительные активности. Оба места легко объединить в один день с бархан Сарыкум — он находится неподалеку", — делится Алена Никольская, трэвел-эксперт, режиссер и продюсер канала National Geographic Channel.

Высокогорные аулы и крепости

Отправляясь в дагестанские горы, стоит посетить Гунибскую крепость: именно здесь 25 августа 1859 года после месячной осады сдался в плен имам Шамиль — событие, которое официально завершило Кавказскую войну. Рядом расположена гора Маяк, самая высокая точка Гунибского плато, откуда открываются панорамы на внутренний Дагестан.

Также Алена Никольская советует по пути заглянуть в аул Чох с земледельческими террасами и в Карадахскую теснину — узкий проход между скалами шириной 2–4 м при высоте стен около 170 м. "Это очень мистическое место, атмосфера которого производит сильное впечатление даже на опытных путешественников", — подчеркивает эксперт.

Что посмотреть в Дагестане

Список обязательных к посещению локаций в Дагестане у многих туристов стабилен — Сулакский каньон, Дербент и бархан Сарыкум остаются лидерами интереса. Но у направления есть и менее очевидные точки, которые стоит держать в уме, особенно если это не первая поездка в республику. Ниже — ориентир, сколько времени закладывать на каждую из них в первой поездке.

Бархан Сарыкум

© Фото предоставлено пресс-службой МТС Дагестан. Туристы на бархане Сарыкум Дагестан. Туристы на бархане Сарыкум © Фото предоставлено пресс-службой МТС 1 из 3 © Фото предоставлено пресс-службой МТС Дагестан. Сулакский каньон Дагестан. Сулакский каньон © Фото предоставлено пресс-службой МТС 2 из 3 © Фото из личного архива Нины Баклановой Такие виды здесь не редкость, а правило Такие виды здесь не редкость, а правило © Фото из личного архива Нины Баклановой 3 из 3 Дагестан. Туристы на бархане Сарыкум © Фото предоставлено пресс-службой МТС 1 из 3 Дагестан. Сулакский каньон © Фото предоставлено пресс-службой МТС 2 из 3 Такие виды здесь не редкость, а правило © Фото из личного архива Нины Баклановой 3 из 3

Бархан Сарыкум — крупнейший бархан в Европе и одна из самых узнаваемых природных достопримечательностей Дагестана. Подняться на вершину можно по специально построенной металлической тропе, а на самых крутых участках — по лестницам. С вершины видны предгорья Кавказа, степная долина и побережье Каспия.

Гамсутль, Гуниб, Хунзах и водопады

Гамсутль — заброшенный аул на вершине горы, который часто называют "Мачу-Пикчу Кавказа". Даже дорога к нему — уже часть впечатлений, а с вершины на высоте 1500 метров открываются виды на окрестные хребты. Возраст поселения оценивают примерно в 2000 лет, а опустело оно не так давно: последний житель , Абдулжалил Абдулжалилов, до самой смерти в 2015 году жил здесь один, держал пасеку и принимал туристов чаем с горным медом.

Другая контрастная точка того же горного маршрута — водопад Тобот в Хунзахском районе, в 500 м от одноименной крепости. Это один из самых высоких водопадов на Северном Кавказе: вода срывается в Цолотлинский каньон с высоты около 70 м, поток становится мощнее весной и в начале лета, когда в горах тает снег. Здесь же, на краю каньона, оборудована площадка для банджи-джампинга — для тех, кто хочет не просто посмотреть на пейзаж, а прочувствовать высоту.

Помимо привычного маршрута, в Дагестане есть локации, которые пока обходят стороной массовые туристические группы. Один из таких примеров — Самурский лес, единственный в России субтропический лиановый лес с лианами, папоротниками и краснокнижными видами животных. Алена Никольская советует отправиться туда на "тихий эко-маршрут" недалеко от Каспийского моря.

Еще одна точка для тех, кто ищет менее туристические маршруты, — Зрыхский водопад в Южном Дагестане: он падает с высоты 25 м в ущелье на высоте 1500 м над уровнем моря, а добраться до него можно пешим треком вдоль горного ручья. Рядом находится Кужникский природный мост — стометровая каменная арка над горной долиной, которую местные жители считают священным местом. "Гулять по самому мосту нельзя, но со смотровой площадки открываются очень симпатичные виды. Также стоит посетить аул Гра — заброшенное лезгинское селение, которому больше 400 лет и где почти не бывает туристов, как будто там время просто остановилось", — отмечает Алена Никольская.

Нарын-Кала

Цитадель Нарын-Кала (в переводе "солнечная крепость" — древнейшая часть Дербентской крепости и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, каменные стены которого возвели в 6 веке по приказу персидского шаха Хосрова I Ануширвана. Внутри сохранился древний резервуар, рассчитанный на полугодовой запас питьевой воды, и баня-хамам 16 века — крепость строили с расчетом на долгую осаду.

Прогулка по цитадели занимает 2–3 часа и дает представление о том, как выглядела оборонительная система города при разных правителях — от персидских шахов до Российской империи. Отсюда же открывается вид на старый город и Каспийское море.

Популярные маршруты по Дагестану

Республика достаточно велика, чтобы за один визит успеть охватить все локации. Как советуют тур-эксперты, маршрут лучше выстраивать по географической близости точек, чтобы не тратить время на постоянные переезды между разными концами Дагестана.

Что посмотреть в Дагестане в первой поездке Локация Тип объекта Сколько времени закладывать Чем интересна Сулакский каньон природа полдня - 1 день виды, катер, смотровые точки Нарын-Кала история 2-3 часа наследие Дербента и ЮНЕСКО Сарыкум природа 1-2 часа необычный ландшафт и фото-точки Гамсутль горный маршрут полдня атмосферный аул-призрак Гуниб/Хунзах горы 1 день панорамы, водопады, аулы

Что посмотреть за 3 дня

Если нацелены посетить только на Махачкалу, Дербент и одну природную локацию, хватит трех дней. Первый день можно посвятить прогулке по столице республики, второй — Дербенту и цитадели Нарын-Кала, третий — Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Такой маршрут дает общее представление о республике, но без исследования гор.

Что посмотреть за 5 дней

Пять дней — оптимальный вариант, чтобы совместить город, море и хотя бы один выезд в горы. К программе трехдневного маршрута можно добавить поездку в Гуниб и Гамсутль или день на пляжах Каспийска и Избербаша. Именно такой формат чаще всего выбирают для семейного отдыха с детьми, потому что он не перегружен долгими переездами.

Что посмотреть за 7 дней

Чтобы полноценно познакомиться с республикой и успеть насладиться прекрасными видами и свежим воздухом, хватит одной недели. Первые два дня уходят на Махачкалу, третий — на бархан Сарыкум, Сулакский каньон и пещерный комплекс Нохъо. Четвертый и пятый дни посвящают горному Дагестану: Гунибской крепости, горе Маяк, аулу Чох и Гамсутлю, а по пути можно заехать в Карадахскую теснину.

Оставшиеся два дня можно посвятить югу республики: Зрыхскому водопаду и аулу Ахты с горячими источниками, откуда есть возможность вернуться в Махачкалу для вылета домой.

Советы туристам

Несколько советов, чтобы отпуск прошел удачно:

Местные жители доброжелательны к туристам, поэтому не стесняйтесь спрашивать дорогу и любую другую нужную информацию. И лучше запастись наличными: во многих кафе и магазинах Махачкалы карты не принимают. Дагестан — республика с сильными религиозными и культурными традициями. Женщинам стоит отказаться от глубоких декольте, открытых топов и мини-юбок — особенно в мечетях и горных аулах, а при входе в религиозные места обязательно покрывать голову и плечи. Мужчинам лучше не надевать шорты выше колена и майки: на Кавказе такой стиль воспринимают настороженно. Употреблять алкоголь в общественных местах не стоит: в республике действует строгий запрет на распитие спиртного на улицах, пляжах и в парках, а в некоторых аулах его не продают вовсе. Громкая музыка и крики рядом с мечетями и другими религиозными местами воспринимаются как неуважение, как и объятия или поцелуи на людях. Прежде чем фотографировать людей — особенно женщин, пожилых людей и детей — лучше спросить разрешения, а в мечетях уточнять на месте, разрешена ли съемка вообще. Перебивать или спорить со старшими не принято: уважение к пожилым — одно из главных правил дагестанской культуры.

Ниже — несколько практических советов.

Как добраться до Дагестана

Основной способ добраться до Дагестана — самолет до Махачкалы: перелет из Москвы занимает около трех часов, а прямые рейсы выполняются также из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и других городов. Из аэропорта Уйташ до центра Махачкалы можно доехать на такси или заказать трансфер заранее через отель. Для поездок по горным районам большинство туристов берут в аренду авто или пользуются услугами водителя — в аэропорту таксисты нередко предлагают роль личного водителя на весь период отдыха.

У Дербента своего аэропорта нет, поэтому даже при поездке сразу туда логичнее лететь в Махачкалу, а дальше добираться на такси, электричке или автобусе — это около 110 км и полтора-два часа в пути. Есть и альтернатива для тех, кто не любит перелеты: прямой поезд Москва — Дербент, который идет через Махачкалу почти двое суток.

Где остановиться

Число мест размещения в республике за пять лет выросло почти в шесть раз и сегодня превышает 890 объектов — это отели, туристические базы, санатории и гостевые дома. Для первой поездки удобнее выбирать Махачкалу как логистический центр или Каспийск, если в приоритете пляжи.

Дербент подходит тем, кто хочет совместить историю и море: в старом городе рядом с Нарын-Кала много небольших гостевых домов и бутик-отелей в отреставрированных исторических зданиях, а ближе к набережной — привычные отели.

В Избербаше и небольших прибрежных поселках преобладает частный сектор — комнаты и целые дома у моря, которые сдают напрямую хозяева, часто дешевле и с более гибкими условиями, чем гостиница.

Дагестанская кухня

Национальная кухня — отдельная причина, по которой стоит ехать в Дагестан. Она настолько разнообразна, потому что в республике живет больше 30 народов, и почти у каждого — свой рецепт даже самых простых блюд. Например, хинкал — визитная карточка региона, но единого рецепта нет: аварский готовят из теста на кефире и режут ромбиками, даргинский делают слоеным с ореховой травой, а лезгинский и кумыкский раскатывают тонко и нарезают квадратами. Также следует попробовать:

чуду — тонкие пироги с начинкой из мяса, творога, тыквы или зелени — подают почти к любому застолью;

курзе, местный аналог пельменей с фигурным плетеным краем, лепят с начинками от мяса до крапивы;

урбеч — паста из семян льна, конопли или орехов, которую едят с медом или маслом. Гастрономическую программу можно расширить винодельнями и ужинами с дегустацией местных блюд.

Из супов стоит попробовать бурчак-шурпу — с бараниной, фасолью или чечевицей, картофелем и макаронами — и хьахьари, суп-кашу сразу из семи видов бобовых и злаков, а на десерт заказать мучную халву.

Гастрономическую программу можно расширить отдельным туром: такие поездки обычно включают дегустации на винодельнях и коньячных заводах, мастер-классы по лепке чуду и хинкала, обеды в гостях у местных семей и прогулки по рынкам Дербента и Махачкалы за специями, халвой и пахлавой.

Цены на отдых

Средняя стоимость недельного тура на двоих с проживанием в отеле категории "четыре звезды" начинается от 25 000-40 000 руб. с человека без учета перелета. Однако итоговая цена зависит от сезона, формата размещения и набора экскурсий. Например, ночь в отеле категории 3 звезды в среднем обходится в 8 000-9 000 руб. за двухместный номер, а услуги водителя на день — в 500–1000 руб.

На еду закладывайте от 300 до 700 рублей за обед в кафе и от 800 до 1500 рублей за ужин в ресторане с национальной кухней — есть дома совсем недорого, а вот заведения с алкоголем в меню в республике встречаются редко. Дополнительно стоит закладывать бюджет на дорогу: с учетом раннего бронирования авиабилет из Москвы можно найти существенно дешевле среднего тарифа.

Что привезти из сувениров

В память о поездке туристы обычно привозят специи, урбеч. А также местную рыбу — кутум (из семейства карповых), залом (семейства сельдевых). Еще — ореховую траву (приправа для мяса), коньяк, ковры ручной работы, посуду и украшения из кубачинского серебра, керамику, произведенную в ауле Балхар и селе Сулевкент.

Лучшее время для посещения

Выбор месяца для поездки зависит от формата отдыха: для пляжей лучше подходит период с июня по сентябрь, а для экскурсий и горных маршрутов комфортнее май, июнь и бархатный сезон в сентябре.

Сезонность отдыха в Дагестане Период Погода/ощущения Лучший формат Что учитывать Май комфортно для поездок экскурсии, города, горы море еще прохладное Июнь начало пляжного сезона комбинированный отдых меньше жары, удобнее ездить Июль жарко море, ранние выезды в горы пик сезона и больше туристов Август жарко и стабильно море + экскурсии высокий спрос на жилье Сентябрь мягче и спокойнее бархатный сезон хороший баланс по погоде и цене

Что взять с собой

Для поездки в Дагестан пригодится удобная закрытая обувь для горных маршрутов, а из одежды — что-то легкое с длинным рукавом для защиты от солнца. Если планируются экскурсии вдали от населенных пунктов, стоит взять солнцезащитный крем, головной убор и небольшой запас воды. Для поездок в горы в межсезонье пригодится теплая куртка — перепады температуры между побережьем и высокогорьем бывают значительными.

Безопасность

По городам и побережью Дагестана передвигаться так же спокойно, как в любом другом регионе России — турпоток здесь большой, и инфраструктура под него давно подстроилась. А вот в горах стоит быть внимательнее: часть дорог грунтовые и идут по краю обрыва, связь пропадает на многих участках, а погода в ущельях может испортиться быстрее, чем на побережье. Проще всего довериться местному гиду или поехать организованным джип-туром — он знает дорогу, рассчитает время в пути и подскажет, куда лучше не идти после дождя.

Часто задаваемые вопросы

Где лучше отдыхать в Дагестане - в Дербенте, Каспийске или Избербаше?

Если нужен баланс моря и экскурсий, лучше выбирать Дербент. Для семейного и более простого по логистике пляжного отдыха чаще рекомендуют Каспийск, а Избербаш подходит тем, кто ищет более спокойный формат у моря.

Когда лучше ехать в Дагестан летом?

Для комбинированной поездки оптимальны июнь и сентябрь, когда комфортнее совмещать море и экскурсии. Июль и август подойдут тем, кто ставит на первое место пляжи и тёплое Каспийское море, но это более жаркий и загруженный период.

Можно ли купаться в Каспийском море в Дагестане?

Да, пляжный отдых - один из базовых сценариев поездки в Дагестан. Чаще всего туристы рассматривают пляжи Дербента, Каспийска, Избербаша и окрестностей Махачкалы, сравнивая их по инфраструктуре, чистоте и удобству для детей.

Нужна ли машина для отдыха в Дагестане?

Для городов и базовых пляжных сценариев можно обойтись без машины, но для горных маршрутов, каньона, Гамсутля и связки нескольких локаций автомобиль или организованный тур сильно упрощают поездку.

Безопасно ли ехать в Дагестан туристу?

Направление считается массово туристическим, но рекомендуют соблюдать локальные нормы поведения, уважительный дресс-код и заранее продумывать логистику в горных районах.