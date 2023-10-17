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"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов - РИА Новости, 17.10.2023
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14:00 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/aerostat-1903091602.html
"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов
"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов - РИА Новости, 17.10.2023
"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов
Впервые на воздушном шаре человек полетел еще в 18 веке. В 2023 году россияне Фёдор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта, преодолев на аэростате 2358 километров. С 18 века изменились технологии и материалы, но принцип и физика полёта остались прежними.
2023-10-17T14:00
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истории.doc
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"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов
Впервые на воздушном шаре человек полетел еще в 18 веке. В 2023 году россияне Фёдор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта, преодолев на аэростате 2358 километров. С 18 века изменились технологии и материалы, но принцип и физика полёта остались прежними.
audio/mpeg
"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов
Впервые на воздушном шаре человек полетел еще в 18 веке. В 2023 году россияне Фёдор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта, преодолев на аэростате 2358 километров. С 18 века изменились технологии и материалы, но принцип и физика полёта остались прежними.
audio/mpeg
Мировой рекордсмен, пилот клуба Аэровальс, президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло рассказывает — как управлять воздушным шаром без руля и тормозов, может ли лопнуть купол и что делать, когда шар приземлился в сугроб на поле.С чего началось воздухоплавание в России, и как царская семья дала дорогу военной авиации можно узнать в эпизоде "Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор: Артур АрушанянЗвукорежиссёр: Ярослав Яценко
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96
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подкаст, спорт, туризм, федор конюхов, аудио, авиация
Истории.doc, Подкаст, Спорт, Туризм, Федор Конюхов, Авиация
Истории.doc

"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов

Истории.doc
"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Впервые на воздушном шаре человек полетел еще в 18 веке. В 2023 году россияне Фёдор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта, преодолев на аэростате 2358 километров. С 18 века изменились технологии и материалы, но принцип и физика полёта остались прежними.
Мировой рекордсмен, пилот клуба Аэровальс, президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло рассказывает — как управлять воздушным шаром без руля и тормозов, может ли лопнуть купол и что делать, когда шар приземлился в сугроб на поле.

С чего началось воздухоплавание в России, и как царская семья дала дорогу военной авиации можно узнать в эпизоде "Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России".

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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Автор: Артур Арушанян
Звукорежиссёр: Ярослав Яценко
 
Истории.docПодкастСпортТуризмФедор КонюховАвиация
 
 
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