https://ria.ru/20231017/aerostat-1903091602.html

"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов

"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов - РИА Новости, 17.10.2023

"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов

Впервые на воздушном шаре человек полетел еще в 18 веке. В 2023 году россияне Фёдор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта, преодолев на аэростате 2358 километров. С 18 века изменились технологии и материалы, но принцип и физика полёта остались прежними.

2023-10-17T14:00

2023-10-17T14:00

2023-10-17T14:00

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"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов Впервые на воздушном шаре человек полетел еще в 18 веке. В 2023 году россияне Фёдор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта, преодолев на аэростате 2358 километров. С 18 века изменились технологии и материалы, но принцип и физика полёта остались прежними. audio/mpeg

"Руль не нужен, если есть горелка". Российские рекорды и секреты аэростатов Впервые на воздушном шаре человек полетел еще в 18 веке. В 2023 году россияне Фёдор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта, преодолев на аэростате 2358 километров. С 18 века изменились технологии и материалы, но принцип и физика полёта остались прежними. audio/mpeg

Мировой рекордсмен, пилот клуба Аэровальс, президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло рассказывает — как управлять воздушным шаром без руля и тормозов, может ли лопнуть купол и что делать, когда шар приземлился в сугроб на поле.С чего началось воздухоплавание в России, и как царская семья дала дорогу военной авиации можно узнать в эпизоде "Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор: Артур АрушанянЗвукорежиссёр: Ярослав Яценко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, спорт, туризм, федор конюхов, аудио, авиация