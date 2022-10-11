https://ria.ru/20221011/aviatsiya-1822327341.html
Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России
Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России - РИА Новости, 11.10.2022
Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России
Аэростаты в России могли появиться уже при Екатерине II, но она изобретение не оценила. Александр I дал добро на летные опыты, но таинственный агрегат так и не оторвался от земли. Лишь через сто лет русским аэронавтам удалось покорить небо. Рассказываем, с чего началось воздухоплавание в России, и как царская семья дала дорогу военной авиации.
2022-10-11T14:00
2022-10-11T14:00
2022-10-11T15:14
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технологии
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Воздушный флот Екатерины II и бомбомёты Александра I: начало ВВС России
Аэростаты в России могли появиться уже при Екатерине II, но она изобретение не оценила. Александр I дал добро на эксперименты с полётами, но таинственный агрегат так и не оторвался от земли. Лишь через сто лет русским аэронавтам удалось покорить небо. Рассказываем, с чего началось воздухоплавание в России, и как царская семья дала дорогу военной авиации.
audio/mpeg
Воздушный флот Екатерины II и бомбомёты Александра I: начало ВВС России
Аэростаты в России могли появиться уже при Екатерине II, но она изобретение не оценила. Александр I дал добро на эксперименты с полётами, но таинственный агрегат так и не оторвался от земли. Лишь через сто лет русским аэронавтам удалось покорить небо. Рассказываем, с чего началось воздухоплавание в России, и как царская семья дала дорогу военной авиации.
audio/mpeg
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екатерина ii, александр i, ввс рф, технологии, бородино, россия, николай ii, аудио
Истории.doc, Екатерина II, Александр I, ВВС РФ, Технологии, Бородино, Россия, Николай II
14:00 11.10.2022 (обновлено: 15:14 11.10.2022)
Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России
Аэростаты в России могли появиться уже при Екатерине II, но она изобретение не оценила. Александр I дал добро на летные опыты, но таинственный агрегат так и не оторвался от земли. Лишь через сто лет русским аэронавтам удалось покорить небо. Рассказываем, с чего началось воздухоплавание в России, и как царская семья дала дорогу военной авиации.