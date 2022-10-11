https://ria.ru/20221011/aviatsiya-1822327341.html

Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России

Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России - РИА Новости, 11.10.2022

Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России

Аэростаты в России могли появиться уже при Екатерине II, но она изобретение не оценила. Александр I дал добро на летные опыты, но таинственный агрегат так и не оторвался от земли. Лишь через сто лет русским аэронавтам удалось покорить небо. Рассказываем, с чего началось воздухоплавание в России, и как царская семья дала дорогу военной авиации.

2022-10-11T14:00

2022-10-11T14:00

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технологии

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Воздушный флот Екатерины II и бомбомёты Александра I: начало ВВС России Аэростаты в России могли появиться уже при Екатерине II, но она изобретение не оценила. Александр I дал добро на эксперименты с полётами, но таинственный агрегат так и не оторвался от земли. Лишь через сто лет русским аэронавтам удалось покорить небо. Рассказываем, с чего началось воздухоплавание в России, и как царская семья дала дорогу военной авиации. audio/mpeg

Воздушный флот Екатерины II и бомбомёты Александра I: начало ВВС России Аэростаты в России могли появиться уже при Екатерине II, но она изобретение не оценила. Александр I дал добро на эксперименты с полётами, но таинственный агрегат так и не оторвался от земли. Лишь через сто лет русским аэронавтам удалось покорить небо. Рассказываем, с чего началось воздухоплавание в России, и как царская семья дала дорогу военной авиации. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатерина ii, александр i, ввс рф, технологии, бородино, россия, николай ii, аудио