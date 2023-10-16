https://ria.ru/20231016/upts-1903151886.html

Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ на Украине

Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ на Украине - РИА Новости, 16.10.2023

Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ на Украине

Украинский парламент на этой неделе рассмотрит предложенный правительством законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви в стране, сообщила РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:28

2023-10-16T19:28

2023-10-16T19:28

религия

украина

россия

верховная рада украины

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинский парламент на этой неделе рассмотрит предложенный правительством законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви в стране, сообщила в понедельник депутат Верховной рады Ирина Геращенко в Telegram-канале.Ранее в понедельник украинское издание Liga.net сообщило, что группа депутатов Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" блокирует законопроект, предусматривающий запрет УПЦ судом. По информации издания, на этой неделе в повестке дня парламента стоит упомянутый законопроект. "На согласительном совете принято решение, что на этой пленарной неделе в повестку дня вынесут правительственный законопроект о церкви № 8371. Все фракции, кроме "Слуги народа" и ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь" - ред.), поддержали предложение "Европейской солидарности", чтобы парламент рассмотрел депутатский законопроект №8221 о запрете московской церкви (УПЦ - ред.). Но "Слуги" и ОПЗЖ выступили категорически против", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, в повестке дня только предложенный правительством законопроект, "который значительно слабее". При этом, согласно тексту пояснительно записки на сайте украинского парламента, правительственный законопроект № 8371 предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают возможность "предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины". В субботу Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231007/oon-1901107013.html

https://ria.ru/20231006/monastyr-1900873783.html

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украина, россия, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц