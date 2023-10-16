https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html

Главный итог польских выборов: страна расколота на две части

Главный итог польских выборов: страна расколота на две части - РИА Новости, 16.10.2023

Главный итог польских выборов: страна расколота на две части

"Дорогая Европа, 15 октября Польша вернулась!" — такое заявление под гром оваций со стороны своих сторонников сделал сопредседатель блока "Левица" Роберт... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T00:38

2023-10-16T00:38

2023-10-16T17:10

аналитика

польша

европа

дональд туск

ярослав качиньский

матеуш моравецкий

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"Дорогая Европа, 15 октября Польша вернулась!" — такое заявление под гром оваций со стороны своих сторонников сделал сопредседатель блока "Левица" Роберт Бедронь, депутат Европарламента, активист польского ЛГБТ-движения. Так он отреагировал на объявление результатов exit poll сразу после закрытия избирательных участков.Судя по этим данным, правящая партия "Право и справедливость" заняла первое место, потеряв, однако, значительное число голосов и, соответственно, места в парламенте. Четыре года назад она получила 235 депутатских кресел, теперь же — всего 200. Условная "победа" стала поводом для наигранного триумфа в штабе ПиС. Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал результат выборов "исторической победой" своей партии, так как доселе никому не удавалось три раза подряд занимать на выборах первое место.Так-то оно так, но со властью партии ПиС во главе с Ярославом Качиньским, похоже, придется распрощаться. Поэтому по-настоящему ликовали в штабе трех партий, которые уже предварительно объявили о формировании коалиции. Речь о "Гражданской коалиции" во главе с Дональдом Туском, упомянутой "Левице" и центристской партии "Третий путь". В общей сложности они набрали 248 мандатов.Единственным, кто прямо признал свое поражение, стал правый блок "Конфедерация", составленный из евроскептиков и националистов. В ходе кампании ему прочили порой третье место и "золотую акцию" для формирования коалиции с ПиС. Но в итоге конфедераты набрали всего 6,2%, что даже хуже показателей прошлых выборов 2019 года.Здесь следует особо отметить: речь идет исключительно об анализе результатов exit poll. Всего две недели назад на выборах в Словакии exit poll резко разошелся с реальными результатами выборов. Так что пока можем лишь ориентироваться на очень приблизительные расклады в Польше, дожидаясь окончательного подсчета голосов.На первый взгляд, России нет особой разницы в том, кто из означенных партий сформирует правительство. Что их всех объединяет, так это русофобская риторика. Мало того, все они в ходе кампании дружно объявляли своих оппонентов "агентами Кремля". Но чем яростнее они сражались в этой предельно грязной борьбе, тем сильнее проявлялись расколы внутри польского общества, да и внутри самой Европы. Поэтому трещины, возникшие в ходе этой "польско-польской войны" (определение, данное самими участниками выборов), могут дать и нам в будущем немало новых возможностей для влияния на политику Варшавы. А трещины серьезные — Польша оказалась буквально расколота на две части (в девяти воеводствах первое место заняла ПиС, в семи — "Гражданская коалиция").Где точно ликуют после обнародования результатов exit poll, так это в Европе. Не секрет, что ПиС был головной болью Брюсселя на протяжении длительного времени. И особенно в последние несколько месяцев, когда Варшава бросила вызов европейским законам и правилам, введя односторонние ограничения на поставки украинской агропродукции. Дональд Туск, на протяжении пяти лет возглавлявший Европейский совет, а далее три года — основную партию в Европарламенте, считается в Брюсселе абсолютно своим, плоть от плоти европейцем. Там полагают, что многие проблемы, внесенные в повестку дня партией Качиньского, теперь разрешатся очень быстро. Именно поэтому Европа и целый ряд европейских стран активно вмешались в польские выборы — практически все европейские СМИ открыто призывали к голосованию за Туска. Отсюда и многочисленные очереди на польские избирательные участки в Британии, Франции, Нидерландах, Германии.Где так же радуются, так это на Украине. Уже посыпались подобострастные поздравления в адрес партии Туска и разнарядки в СМИ о том, что нужно преподносить этот результат как "успех для Украины" — мол, теперь Варшава будет действовать более "проевропейски", то есть не будет выпадать из общей повестки ЕС. А это значит, что и с блокадой украинского зерна будет покончено.Вот тут Украине расслабляться не стоило бы. В ожесточенной борьбе за сельский электорат коалиция Туска также прибегла к услугам фермеров, протестующих против украинского зерна. В избирательный список был взят лидер профсоюза "Агроуния" Михал Колодзейчак, который и был инициатором первых блокад украинского зерна, что в итоге вынудило правительство Моравецкого объявить официальную блокаду. То есть Украине пока что радоваться рано.К тому же не надо забывать: президентом Польши с очень широкими полномочиями вплоть до 2025 года остается ставленник ПиС Анджей Дуда. И если до этого парламент и президент действовали в унисон, то теперь мы можем стать свидетелями ожесточенной борьбы между двумя ветвями власти. Неслучайно Качиньский, подводя итоги нынешних выборов, заявил, что Польше теперь предстоят "дни борьбы и столкновений". В общем, "суровые годы уходят, за ними другие идут".

https://radiosputnik.ria.ru/20231015/ukraina-1902933884.html

https://ria.ru/20231015/poland-1902948469.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231015/vybory-1902925335.html

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аналитика, польша, европа, дональд туск, ярослав качиньский, матеуш моравецкий