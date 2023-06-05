https://ria.ru/20230605/polsha-1876118027.html

Россия купила всех польских политиков. Если верить польским политикам

Россия купила всех польских политиков. Если верить польским политикам - РИА Новости, 05.06.2023

Россия купила всех польских политиков. Если верить польским политикам

В Польше в воскресенье состоялись массовые акции протеста. Если объединить заявления политиков и прессы от разных лагерей, то получим удивительную картину:... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:00

2023-06-05T08:00

2023-06-05T08:01

аналитика

в мире

польша

дональд туск

россия

европейский совет

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В Польше в воскресенье состоялись массовые акции протеста. Если объединить заявления политиков и прессы от разных лагерей, то получим удивительную картину: "агенты Кремля" от оппозиции вышли на улицы, чтобы свергнуть "агентов Кремля" от власти!И это — не просто фигура речи. Поводом для вывода людей на акции стало решение сейма и президента страны о создании специальной комиссии для расследования "российского влияния на польскую политику" в период с 2007-го по 2022-й. Ни у кого нет ни малейшего сомнения в том, что закон направлен против бывшего премьера Польши Дональда Туска, который возглавил правительство аккурат в 2007 году. Потому все сразу окрестили решение о создании комиссии "законом Туска" (Lex Tusk).Ну а поскольку Туск сейчас является лидером главной оппозиционной силы ("Гражданская платформа"), ни у кого нет ни малейшего сомнения в том, что власть таким образом пытается сбить своего основного оппонента накануне сложных для нее парламентских выборов, которые должны состояться в период с середины октября по начало ноября. Неслучайно, что выводы о "русских связях" Туска в годы его премьерства комиссия должна представить аккурат к середине сентября — чтобы в нужный момент можно было уличить этого "агента Москвы" и снять с выборов. Такой себе Рашагейт по-польски.Представить Туска, который после своего премьерства пять лет возглавлял Европейский совет и отметился немалым количеством антироссийских действий и заявлений, очень сложно. Но русофобия достигла в Польше такого уровня, что стала безусловным фактором грядущих выборов. Причем используют ее не только против оппозиции, но и против власти.Практически в тот же день, когда сейм принимал "закон Туска", печатный рупор оппозиции Gazeta Wyborcza опубликовала огромное интервью с бывшим главой военной контрразведки Польши Янушем Носеком. Суть интервью четко изложена в заголовке: "ПиС насквозь пропитана российской агентурой". Это он о правящей партии "Право и справедливость". Бывший руководитель спецслужбы прямо обвинил нынешних лидеров страны в том, что они давно завербованы Москвой. Ну то есть Дуда, Моравецкий, Качиньский тоже являются "агентами Кремля".Провластные СМИ не стали искать аргументы против, а, в свою очередь, объявили "агентом Кремля" самого Носека. "Доказательством" послужила его старая фотография в бескозырке крейсера "Аврора": когда-то во время поездки в Петербург он додумался сфотографироваться в таком виде. Ну а раз крейсер "Аврора", то уж точно "агент Москвы". Они же, эти агенты, обычно только так и фотографируются, правда же? Во всяком случае, если под рукой нет парашюта и буденовки.Вот и получается, что в польской политике просто нет ни одного человека, который не является нашим "агентом влияния" или "шпионом". Политическая русофобия настолько объединила польский бомонд, что теперь стала главным фактором раскола в стране.Итак, без пяти минут "агент влияния России" Туск вывел на площади польских городов сотни тысяч протестующих. В Варшаве оппозиция объявила о том, что в акции протеста приняли участие полмиллиона человек. Власть же занижает это число в пять раз, заявляя: на улицы столицы вышли "около 100 тысяч пророссийских оппозиционеров". Ну а каких же еще!"Марш ненависти и презрения" — так окрестили данное мероприятие провластные СМИ, обвинив участников акции (которые действительно не выбирали выражений относительно власти) в призывах к свержению правительства. Причем польское государственное телевидение, комментируя нецензурную лексику некоторых критиков власти, пришло к выводу: "Туск не контролирует своих сторонников".Подводя итог, можно, с одной стороны, печально констатировать, что ненависть к России и русским в элитах Польши перешла все границы здравого смысла. Но, с другой стороны, этим раздраем можно и нужно пользоваться. В условиях, когда Варшава стоит в первых рядах антироссийских провокаций, активно снабжая киевский режим оружием и боевиками, раскол в польском обществе и дестабилизация, пусть даже и на антироссийской почве, может сыграть нам только на руку.

https://ria.ru/20230503/polsha-1869249539.html

https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html

https://ria.ru/20230531/polsha-1875212132.html

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аналитика, в мире, польша, дональд туск, россия, европейский совет