https://ria.ru/20231016/nato-1903062401.html

СМИ: Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО

СМИ: Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО - РИА Новости, 16.10.2023

СМИ: Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО

Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в ожидании поддержки со стороны США своего запроса на истребители. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:27

2023-10-16T14:27

2023-10-16T14:27

в мире

турция

швеция

нато

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в ожидании поддержки со стороны США своего запроса на истребители. "Турция хочет отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в этом месяце, поскольку ожидает признаков поддержки США своей собственной заявки на покупку истребителей F-16", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на источники. По словам одного из членов правящей партии Турции, Анкара "не торопится" ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс, поскольку наблюдает "недостаток доверия в вопросе о F-16 и Швеции" со стороны США. По словам другого источника, переговоры между Вашингтоном и Анкарой о параллельных шагах по ратификации заявки Швеции и продаже истребителей отложены. Турция добивается разрешения США на продажу 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.

https://ria.ru/20231006/shvetsiya-1900868087.html

https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html

турция

швеция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, швеция, нато