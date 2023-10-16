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СМИ: Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО - РИА Новости, 16.10.2023
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14:27 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/nato-1903062401.html
СМИ: Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО
СМИ: Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО - РИА Новости, 16.10.2023
СМИ: Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО
Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в ожидании поддержки со стороны США своего запроса на истребители. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:27
2023-10-16T14:27
в мире
турция
швеция
нато
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в ожидании поддержки со стороны США своего запроса на истребители. "Турция хочет отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в этом месяце, поскольку ожидает признаков поддержки США своей собственной заявки на покупку истребителей F-16", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на источники. По словам одного из членов правящей партии Турции, Анкара "не торопится" ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс, поскольку наблюдает "недостаток доверия в вопросе о F-16 и Швеции" со стороны США. По словам другого источника, переговоры между Вашингтоном и Анкарой о параллельных шагах по ратификации заявки Швеции и продаже истребителей отложены. Турция добивается разрешения США на продажу 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
https://ria.ru/20231006/shvetsiya-1900868087.html
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в мире, турция, швеция, нато
В мире, Турция, Швеция, НАТО
СМИ: Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО

Reuters: Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в ожидании поддержки со стороны США своего запроса на истребители.
"Турция хочет отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в этом месяце, поскольку ожидает признаков поддержки США своей собственной заявки на покупку истребителей F-16", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на источники.
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По словам одного из членов правящей партии Турции, Анкара "не торопится" ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс, поскольку наблюдает "недостаток доверия в вопросе о F-16 и Швеции" со стороны США. По словам другого источника, переговоры между Вашингтоном и Анкарой о параллельных шагах по ратификации заявки Швеции и продаже истребителей отложены.
Турция добивается разрешения США на продажу 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
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