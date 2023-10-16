https://ria.ru/20231016/mushki-1902956677.html

Невролог объяснила, почему перед глазами появляются мушки

Невролог объяснила, почему перед глазами появляются мушки - РИА Новости, 16.10.2023

Невролог объяснила, почему перед глазами появляются мушки

С чем может быть связано появление перед глазами темных точек, или мушек, и в каком случае этот симптом требует обращения к врачу, объяснила в интервью радио... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:15

2023-10-16T02:15

2023-10-16T11:08

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ольга калмыкова

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медицина

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. С чем может быть связано появление перед глазами темных точек, или мушек, и в каком случае этот симптом требует обращения к врачу, объяснила в интервью радио Sputnik невролог Ольга Калмыкова.Обычно мушки мелькают перед глазами у пациентов, когда они резко меняют положение тела или поднимают тяжести, поделилась наблюдением врач. В большинстве случаев эти темные точки свидетельствует о повышении артериального давления, но у их появления могут быть и другие причины, отметила она."Чаще всего они возникают на фоне повышенного давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус. Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением, или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета", — перечислила Калмыкова.Необходимо проконсультироваться с терапевтом, если мушки перед глазами появляются чаще трех-четырех раз в месяц, предупредила она."Если подобный симптом возникает часто, более трех-четырех раз в месяц, необходимо обратиться к терапевту, сдать клинический и биохимический анализы крови, проверить уровень сахара в крови, провести исследование на гликированный гемоглобин, а также ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов. Желательно также сделать ЭКГ", — посоветовала собеседница радио.Давая направление на то или иное исследование, терапевт будет учитывать возраст и жалобы пациента, диагнозы, поставленные ему ранее, а также свойства лекарственных препаратов, которые принимает этот человек, сказала врач. После обследования может понадобиться консультация других специалистов — кардиолога, офтальмолога или невролога, добавила Калмыкова.

https://ria.ru/20231015/glaukoma-1902846335.html

https://ria.ru/20231010/zrenie-1901603281.html

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общество, россия, глаза, ольга калмыкова, здоровье, медицина