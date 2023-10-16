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Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства - РИА Новости, 16.10.2023
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17:57 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/kitay-1903116067.html
Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства
Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства - РИА Новости, 16.10.2023
Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:57
2023-10-16T17:57
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
политика
юрий ушаков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России Владимир Путин 17-18 октября посетит Китайскую Народную Республику для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". Программой пребывания в Пекине предусмотрены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные региональные и международные проблемы", - говорится в сообщении. Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч с лидерами государств - участников форума, добавили в Кремле.
https://ria.ru/20231015/putin-1902854881.html
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, политика, юрий ушаков
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Политика, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин 17-18 октября посетит Китайскую Народную Республику для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". Программой пребывания в Пекине предусмотрены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные региональные и международные проблемы", - говорится в сообщении.
Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч с лидерами государств - участников форума, добавили в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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РоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинПолитикаЮрий Ушаков
 
 
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