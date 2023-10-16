https://ria.ru/20231016/kitay-1903116067.html

Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства

Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства - РИА Новости, 16.10.2023

Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:57

2023-10-16T17:57

2023-10-16T17:57

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

политика

юрий ушаков

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России Владимир Путин 17-18 октября посетит Китайскую Народную Республику для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". Программой пребывания в Пекине предусмотрены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные региональные и международные проблемы", - говорится в сообщении. Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч с лидерами государств - участников форума, добавили в Кремле.

https://ria.ru/20231015/putin-1902854881.html

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китай

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Кирилл Волков

россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, политика, юрий ушаков