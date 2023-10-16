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Путин проведет переговоры с лидером Китая на форуме "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 16.10.2023
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17:08 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/kitay-1903103942.html
Путин проведет переговоры с лидером Китая на форуме "Один пояс — один путь"
Путин проведет переговоры с лидером Китая на форуме "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 16.10.2023
Путин проведет переговоры с лидером Китая на форуме "Один пояс — один путь"
Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках поездки в Китай на форум "Один пояс - один путь", сообщил журналистам РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:08
2023-10-16T17:08
китай
россия
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках поездки в Китай на форум "Один пояс - один путь", сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Предстоит поездка в Китай уже в ближайшие часы. Для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума "Один пояс - один путь" состоятся переговоры нашего президента с председателем Китайской Республики Си Цзиньпином", - сказал Ушаков."На переговорах лидеры в свойственном им для наших отношений дружеском и откровенном ключе обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня, в том числе вопросы формирования более справедливого многополярного миропорядка", - сказал Ушаков.Он отметил, что несмотря на занятость Си, состоятся полномасштабные переговоры в два этапа."В начале - переговоры в расширенном составе, делегационные переговоры так называемые. В составе нашей делегации - руководители основных направлений сотрудничества с Китаем, два вице-премьера, соответствующие министры, и также целая группа крупных российских бизнесменов. После этого заседания в расширенном составе состоятся переговоры в узком составе в формате рабочего завтрака", - отметил Ушаков.
https://ria.ru/20231016/smi-1903102907.html
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китай, россия, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин проведет переговоры с лидером Китая на форуме "Один пояс — один путь"

Ушаков: Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках поездки в Китай на форум "Один пояс - один путь", сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Предстоит поездка в Китай уже в ближайшие часы. Для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума "Один пояс - один путь" состоятся переговоры нашего президента с председателем Китайской Республики Си Цзиньпином", - сказал Ушаков.
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"На переговорах лидеры в свойственном им для наших отношений дружеском и откровенном ключе обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня, в том числе вопросы формирования более справедливого многополярного миропорядка", - сказал Ушаков.
Он отметил, что несмотря на занятость Си, состоятся полномасштабные переговоры в два этапа.
"В начале - переговоры в расширенном составе, делегационные переговоры так называемые. В составе нашей делегации - руководители основных направлений сотрудничества с Китаем, два вице-премьера, соответствующие министры, и также целая группа крупных российских бизнесменов. После этого заседания в расширенном составе состоятся переговоры в узком составе в формате рабочего завтрака", - отметил Ушаков.
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