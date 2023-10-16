https://ria.ru/20231016/karabakh-1903084237.html

Эксперт считает, что отказаться от Карабаха Пашиняна заставила Европа

Эксперт считает, что отказаться от Карабаха Пашиняна заставила Европа - РИА Новости, 16.10.2023

Эксперт считает, что отказаться от Карабаха Пашиняна заставила Европа

Европа, к которой премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился вместо России для решения карабахской проблемы, заставила Ереван отказаться от Карабаха,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:00

2023-10-16T16:00

2023-10-16T16:02

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европа

армения

россия

никол пашинян

владимир жарихин

дмитрий песков

институт стран снг

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европа, к которой премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился вместо России для решения карабахской проблемы, заставила Ереван отказаться от Карабаха, заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Саммит СНГ прошел в Бишкеке 13 октября. Премьер-министр Армении там отсутствовал. Несмотря на это, диалог с Арменией, союзницей России, продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Армения тоже попыталась поплавать за пределами постсоветского пространства... Пашинян сказал, что Россия много лет никак не решит карабахскую проблему, поэтому мы обратимся к Европе, она эту проблему решит. Они обратились к Европе, и Европа эту проблему решила - она заставила Пашиняна отказаться от Карабаха. И в этом, собственно говоря, было эффективное решение", - заявил Жарихин во время круглого стола "Взаимодействие на пространстве СНГ: итоги встреч в Бишкеке" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Эксперт добавил, что "если Пашинян хотел этого - а похоже, что действительно хотел, - то он этого добился". "Я, правда, не думаю, что этого хотело большинство подавляющее населения Армении, но он его не очень спрашивал", - добавил эксперт. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика с центром в Степанакерте (Хакенди), объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231015/flag-1902906054.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20231014/ugroza-1902695476.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, армения, россия, никол пашинян, владимир жарихин, дмитрий песков, институт стран снг, снг