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Эксперт считает, что отказаться от Карабаха Пашиняна заставила Европа - РИА Новости, 16.10.2023
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16:00 16.10.2023 (обновлено: 16:02 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/karabakh-1903084237.html
Эксперт считает, что отказаться от Карабаха Пашиняна заставила Европа
Эксперт считает, что отказаться от Карабаха Пашиняна заставила Европа - РИА Новости, 16.10.2023
Эксперт считает, что отказаться от Карабаха Пашиняна заставила Европа
Европа, к которой премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился вместо России для решения карабахской проблемы, заставила Ереван отказаться от Карабаха,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:00
2023-10-16T16:02
в мире
европа
армения
россия
никол пашинян
владимир жарихин
дмитрий песков
институт стран снг
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европа, к которой премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился вместо России для решения карабахской проблемы, заставила Ереван отказаться от Карабаха, заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Саммит СНГ прошел в Бишкеке 13 октября. Премьер-министр Армении там отсутствовал. Несмотря на это, диалог с Арменией, союзницей России, продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Армения тоже попыталась поплавать за пределами постсоветского пространства... Пашинян сказал, что Россия много лет никак не решит карабахскую проблему, поэтому мы обратимся к Европе, она эту проблему решит. Они обратились к Европе, и Европа эту проблему решила - она заставила Пашиняна отказаться от Карабаха. И в этом, собственно говоря, было эффективное решение", - заявил Жарихин во время круглого стола "Взаимодействие на пространстве СНГ: итоги встреч в Бишкеке" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Эксперт добавил, что "если Пашинян хотел этого - а похоже, что действительно хотел, - то он этого добился". "Я, правда, не думаю, что этого хотело большинство подавляющее населения Армении, но он его не очень спрашивал", - добавил эксперт. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика с центром в Степанакерте (Хакенди), объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231015/flag-1902906054.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, европа, армения, россия, никол пашинян, владимир жарихин, дмитрий песков, институт стран снг, снг
В мире, Европа, Армения, Россия, Никол Пашинян, Владимир Жарихин, Дмитрий Песков, Институт стран СНГ, СНГ
Эксперт считает, что отказаться от Карабаха Пашиняна заставила Европа

Жарихин: Европа после обращения Пашиняна заставила его отказаться от Карабаха

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европа, к которой премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился вместо России для решения карабахской проблемы, заставила Ереван отказаться от Карабаха, заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Саммит СНГ прошел в Бишкеке 13 октября. Премьер-министр Армении там отсутствовал. Несмотря на это, диалог с Арменией, союзницей России, продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища
15 октября, 15:54
«
"Армения тоже попыталась поплавать за пределами постсоветского пространства... Пашинян сказал, что Россия много лет никак не решит карабахскую проблему, поэтому мы обратимся к Европе, она эту проблему решит. Они обратились к Европе, и Европа эту проблему решила - она заставила Пашиняна отказаться от Карабаха. И в этом, собственно говоря, было эффективное решение", - заявил Жарихин во время круглого стола "Взаимодействие на пространстве СНГ: итоги встреч в Бишкеке" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Эксперт добавил, что "если Пашинян хотел этого - а похоже, что действительно хотел, - то он этого добился". "Я, правда, не думаю, что этого хотело большинство подавляющее населения Армении, но он его не очень спрашивал", - добавил эксперт.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика с центром в Степанакерте (Хакенди), объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
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В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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В миреЕвропаАрменияРоссияНикол ПашинянВладимир ЖарихинДмитрий ПесковИнститут стран СНГСНГ
 
 
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