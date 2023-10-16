Эксперт считает, что отказаться от Карабаха Пашиняна заставила Европа
Жарихин: Европа после обращения Пашиняна заставила его отказаться от Карабаха
© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европа, к которой премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился вместо России для решения карабахской проблемы, заставила Ереван отказаться от Карабаха, заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Саммит СНГ прошел в Бишкеке 13 октября. Премьер-министр Армении там отсутствовал. Несмотря на это, диалог с Арменией, союзницей России, продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Армения тоже попыталась поплавать за пределами постсоветского пространства... Пашинян сказал, что Россия много лет никак не решит карабахскую проблему, поэтому мы обратимся к Европе, она эту проблему решит. Они обратились к Европе, и Европа эту проблему решила - она заставила Пашиняна отказаться от Карабаха. И в этом, собственно говоря, было эффективное решение", - заявил Жарихин во время круглого стола "Взаимодействие на пространстве СНГ: итоги встреч в Бишкеке" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Эксперт добавил, что "если Пашинян хотел этого - а похоже, что действительно хотел, - то он этого добился". "Я, правда, не думаю, что этого хотело большинство подавляющее населения Армении, но он его не очень спрашивал", - добавил эксперт.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика с центром в Степанакерте (Хакенди), объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.