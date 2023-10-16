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Путин обсудил с президентом Ирана события в Палестине

Путин обсудил с президентом Ирана события в Палестине - РИА Новости, 16.10.2023

Путин обсудил с президентом Ирана события в Палестине

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси обсудили в телефонном разговоре события израильско-палестинского конфликта и изменения в Закавказье, РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:52

2023-10-16T15:52

2023-10-16T15:52

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси обсудили в телефонном разговоре события израильско-палестинского конфликта и изменения в Закавказье, передает официальный Telegram-канал правительства Ирана. "В сегодняшнем телефонном разговоре президентов Ирана и России доктор Раиси обратил внимание на продолжение преступлений израильским режимом. Он назвал блокаду Газы, убийство женщин и детей, а также возможность наземной операции в секторе Газа и нападение на его избранное и законное правительство причиной длительной и широкомасштабной войны. В этой беседе стороны также обсудили ситуацию в Закавказье", - говорится в сообщении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231015/konflikt-1902913251.html

https://ria.ru/20231015/iran-1902925948.html

https://ria.ru/20231012/ataka-1902322384.html

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Варвара Скокшина

израиль, иран, россия, в мире, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году