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На форум "Один пояс, один путь" приедут главы 23 стран - РИА Новости, 16.10.2023
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17:20 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/forum-1903106962.html
На форум "Один пояс, один путь" приедут главы 23 стран
На форум "Один пояс, один путь" приедут главы 23 стран - РИА Новости, 16.10.2023
На форум "Один пояс, один путь" приедут главы 23 стран
Ожидается, что главы 23 государств будут присутствовать в Пекине во время форума "Один пояс, один путь", заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:20
2023-10-16T17:20
пекин
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ожидается, что главы 23 государств будут присутствовать в Пекине во время форума "Один пояс, один путь", заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в КНР. В ходе общения с журналистами Ушаков рассказал, что Путин выступит на открытии форума 18 октября. Российский лидер будет выступать вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина. "В форуме будут участвовать также руководители государств и правительств многих стран. Мы насчитали, предварительно, что главы 23 государств будут присутствовать в Пекине", - сообщил Ушаков.
https://ria.ru/20231016/kitay-1903103942.html
пекин
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пекин, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Пекин, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
На форум "Один пояс, один путь" приедут главы 23 стран

Ушаков: на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине ожидают глав 23 государств

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ожидается, что главы 23 государств будут присутствовать в Пекине во время форума "Один пояс, один путь", заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в КНР.
В ходе общения с журналистами Ушаков рассказал, что Путин выступит на открытии форума 18 октября. Российский лидер будет выступать вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина.
«
"В форуме будут участвовать также руководители государств и правительств многих стран. Мы насчитали, предварительно, что главы 23 государств будут присутствовать в Пекине", - сообщил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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