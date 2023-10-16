https://ria.ru/20231016/forum-1903106962.html

На форум "Один пояс, один путь" приедут главы 23 стран

На форум "Один пояс, один путь" приедут главы 23 стран - РИА Новости, 16.10.2023

На форум "Один пояс, один путь" приедут главы 23 стран

Ожидается, что главы 23 государств будут присутствовать в Пекине во время форума "Один пояс, один путь", заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:20

2023-10-16T17:20

2023-10-16T17:20

пекин

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ожидается, что главы 23 государств будут присутствовать в Пекине во время форума "Один пояс, один путь", заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в КНР. В ходе общения с журналистами Ушаков рассказал, что Путин выступит на открытии форума 18 октября. Российский лидер будет выступать вторым - после председателя КНР Си Цзиньпина. "В форуме будут участвовать также руководители государств и правительств многих стран. Мы насчитали, предварительно, что главы 23 государств будут присутствовать в Пекине", - сообщил Ушаков.

https://ria.ru/20231016/kitay-1903103942.html

пекин

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пекин, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин