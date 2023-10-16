https://ria.ru/20231016/dr-1902977289.html
Путин рассказал, что отметил день рождения в кругу друзей и близких
Путин рассказал, что отметил день рождения в кругу друзей и близких - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал, что отметил день рождения в кругу друзей и близких
Президент России Владимир Путин рассказал, что отметил свой день рождения в кругу друзей и близких. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:47
2023-10-16T07:47
2023-10-16T07:47
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общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что отметил свой день рождения в кругу друзей и близких. "Спасибо. Спасибо большое. В кругу друзей. Спасибо большое. Все хорошо. И близких", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации в ответ на поздравление с прошедшим днем рождения и вопрос, как он его отметил. Ранее в Бишкеке Путин в ответ на соответствующий вопрос рассказал, что в свой день рождения он пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана: "сообразили на троих". В субботу, 7 октября, в свой день рождения Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приезжали в подмосковную резиденцию президента.
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россия, казахстан, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев, общество
Россия, Казахстан, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Касым-Жомарт Токаев, Общество
Путин рассказал, что отметил день рождения в кругу друзей и близких
Путин рассказал, что отметил день рождения в кругу друзей и близких