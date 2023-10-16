https://ria.ru/20231016/aviareys-1902980937.html

Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу с третьей попытки

Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу с третьей попытки - РИА Новости, 16.10.2023

Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу с третьей попытки

Пассажиров рейса Владивосток – Чита, первый самолет которых сначала совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, а резервный борт вынужденно сел в Хабаровске, РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:05

2023-10-16T11:05

2023-10-16T11:05

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Пассажиров рейса Владивосток – Чита, первый самолет которых сначала совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, а резервный борт вынужденно сел в Хабаровске, отправили в точку назначения на Boeing, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Хабаровска Анастасия Хаустова. "Вылетели 39 пассажиров и четыре члена экипажа. Отправились на другом воздушном судне сегодня в 5.56 (22.56 мск 15 октября)", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что пассажиров отправили бортом Boeing 737 этой же авиакомпании. В аэропорту Читы РИА Новости подтвердили, что самолет прибыл.В субботу Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток - Чита вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя, пострадавших нет, сообщало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным транспортной прокуратуры, на борту самолета авиакомпании "Якутия" было 80 пассажиров. В воскресенье их отправили резервным бортом АК "Якутия" в Читу, но самолет вынужденно сел в аэропорту Хабаровска. По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, это произошло из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя.

https://ria.ru/20231015/bort-1902905844.html

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