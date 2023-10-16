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Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу с третьей попытки - РИА Новости, 16.10.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:05 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/aviareys-1902980937.html
Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу с третьей попытки
Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу с третьей попытки - РИА Новости, 16.10.2023
Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу с третьей попытки
Пассажиров рейса Владивосток – Чита, первый самолет которых сначала совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, а резервный борт вынужденно сел в Хабаровске, РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:05
2023-10-16T11:05
туризм
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туристы
следственный комитет россии (ск рф)
boeing 737
sukhoi superjet 100 (ssj100)
чита
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Пассажиров рейса Владивосток – Чита, первый самолет которых сначала совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, а резервный борт вынужденно сел в Хабаровске, отправили в точку назначения на Boeing, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Хабаровска Анастасия Хаустова. "Вылетели 39 пассажиров и четыре члена экипажа. Отправились на другом воздушном судне сегодня в 5.56 (22.56 мск 15 октября)", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что пассажиров отправили бортом Boeing 737 этой же авиакомпании. В аэропорту Читы РИА Новости подтвердили, что самолет прибыл.В субботу Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток - Чита вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя, пострадавших нет, сообщало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным транспортной прокуратуры, на борту самолета авиакомпании "Якутия" было 80 пассажиров. В воскресенье их отправили резервным бортом АК "Якутия" в Читу, но самолет вынужденно сел в аэропорту Хабаровска. По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, это произошло из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя.
https://ria.ru/20231015/bort-1902905844.html
чита
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новости - туризм, туризм, туристы, следственный комитет россии (ск рф), boeing 737, sukhoi superjet 100 (ssj100), чита, владивосток, хабаровск, происшествия, якутия (авиакомпания)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Следственный комитет России (СК РФ), Boeing 737, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Чита, Владивосток, Хабаровск, Происшествия, Якутия (авиакомпания)
Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу с третьей попытки

Пассажиров рейса из Владивостока после двух вынужденных посадок доставили в Читу

© Flickr / Alex PolezhaevСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Flickr / Alex Polezhaev
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Пассажиров рейса Владивосток – Чита, первый самолет которых сначала совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, а резервный борт вынужденно сел в Хабаровске, отправили в точку назначения на Boeing, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Хабаровска Анастасия Хаустова.
"Вылетели 39 пассажиров и четыре члена экипажа. Отправились на другом воздушном судне сегодня в 5.56 (22.56 мск 15 октября)", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что пассажиров отправили бортом Boeing 737 этой же авиакомпании.
В аэропорту Читы РИА Новости подтвердили, что самолет прибыл.
В субботу Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток - Чита вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя, пострадавших нет, сообщало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным транспортной прокуратуры, на борту самолета авиакомпании "Якутия" было 80 пассажиров. В воскресенье их отправили резервным бортом АК "Якутия" в Читу, но самолет вынужденно сел в аэропорту Хабаровска. По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, это произошло из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Резервный борт с пассажирами, летящими в Читу, совершил аварийную посадку
15 октября, 15:53
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСледственный комитет России (СК РФ)Boeing 737Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)ЧитаВладивостокХабаровскПроисшествияЯкутия (авиакомпания)
 
 
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