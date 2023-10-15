https://ria.ru/20231015/samolet-1902878438.html

Пассажиров аварийно севшего во Владивостоке самолета отправили в Читу

Пассажиров аварийно севшего во Владивостоке самолета отправили в Читу - РИА Новости, 15.10.2023

Пассажиров аварийно севшего во Владивостоке самолета отправили в Читу

Пассажиров самолёта авиакомпании "Якутия", который накануне вернулся во Владивосток из-за неисправности двигателя, отправили по маршруту в Читу резервным... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T11:33

2023-10-15T11:33

2023-10-15T11:33

происшествия

владивосток

чита

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточная транспортная прокуратура

новости - туризм

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Пассажиров самолёта авиакомпании "Якутия", который накануне вернулся во Владивосток из-за неисправности двигателя, отправили по маршруту в Читу резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. В субботу Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток-Чита вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя, пострадавших нет, сообщало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным транспортной прокуратуры, на борту самолёта авиакомпании "Якутия" было 80 пассажиров. "Воздушное судно авиакомпании" Якутия"... вылетело из Владивостока сегодня в 14.14 (07.14 мск). Резервный борт вчера вылетел из Якутии и сегодня отправился по маршруту", - сказал собеседник В справочной аэропорта Владивостока РИА Новости уточнили, что рейс АК" Аврора" Владивосток - Чита была совмещен с рейсом АК "Якутия", борт вылетел.

https://ria.ru/20231004/samolet-1900410553.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, чита, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура, новости - туризм, sukhoi superjet 100 (ssj100)