https://ria.ru/20231014/samolet-1902718047.html

Летевший в Читу SSJ100 вернулся во Владивосток из-за неисправности

Летевший в Читу SSJ100 вернулся во Владивосток из-за неисправности - РИА Новости, 14.10.2023

Летевший в Читу SSJ100 вернулся во Владивосток из-за неисправности

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Владивостока в Читу, в субботу вернулся в аэродром вылета и совершил аварийную посадку из-за неисправности... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T09:49

2023-10-14T09:49

2023-10-14T11:00

происшествия

чита

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Владивостока в Читу, в субботу вернулся в аэродром вылета и совершил аварийную посадку из-за неисправности двигателя, никто не пострадал, идет следственная проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК."Установлено, что 14 октября 2023 года самолет "Sukhoi Superjet 100", сообщением "Владивосток-Чита", совершил возврат и аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя. Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), максимальная санкция - два года лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего."У самолёта сработали датчики топлива, не долетев до Читы, он вернулся обратно во Владивосток. На борту было 80 пассажиров. Сейчас всех должны пересадить в другой самолёт", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, не уточнив других деталей.

https://ria.ru/20231004/samolet-1900410553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)