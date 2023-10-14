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Летевший в Читу SSJ100 вернулся во Владивосток из-за неисправности - РИА Новости, 14.10.2023
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09:49 14.10.2023 (обновлено: 11:00 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/samolet-1902718047.html
Летевший в Читу SSJ100 вернулся во Владивосток из-за неисправности
Летевший в Читу SSJ100 вернулся во Владивосток из-за неисправности - РИА Новости, 14.10.2023
Летевший в Читу SSJ100 вернулся во Владивосток из-за неисправности
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Владивостока в Читу, в субботу вернулся в аэродром вылета и совершил аварийную посадку из-за неисправности... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:49
2023-10-14T11:00
происшествия
чита
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Владивостока в Читу, в субботу вернулся в аэродром вылета и совершил аварийную посадку из-за неисправности двигателя, никто не пострадал, идет следственная проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК."Установлено, что 14 октября 2023 года самолет "Sukhoi Superjet 100", сообщением "Владивосток-Чита", совершил возврат и аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя. Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), максимальная санкция - два года лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего."У самолёта сработали датчики топлива, не долетев до Читы, он вернулся обратно во Владивосток. На борту было 80 пассажиров. Сейчас всех должны пересадить в другой самолёт", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, не уточнив других деталей.
https://ria.ru/20231004/samolet-1900410553.html
чита
владивосток
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происшествия, чита, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Чита, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Летевший в Читу SSJ100 вернулся во Владивосток из-за неисправности

Борт Владивосток — Чита экстренно сел из-за неисправности левого двигателя

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет SSJ100
Пассажирский самолет SSJ100 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет SSJ100 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Владивостока в Читу, в субботу вернулся в аэродром вылета и совершил аварийную посадку из-за неисправности двигателя, никто не пострадал, идет следственная проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК.
«
"Установлено, что 14 октября 2023 года самолет "Sukhoi Superjet 100", сообщением "Владивосток-Чита", совершил возврат и аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя. Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), максимальная санкция - два года лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«
"У самолёта сработали датчики топлива, не долетев до Читы, он вернулся обратно во Владивосток. На борту было 80 пассажиров. Сейчас всех должны пересадить в другой самолёт", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, не уточнив других деталей.
Здание международного аэропорта Уфа - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе
4 октября, 12:59
 
ПроисшествияЧитаВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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