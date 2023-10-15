https://ria.ru/20231015/bort-1902905844.html

Резервный борт с пассажирами, летящими в Читу, совершил аварийную посадку

Резервный борт с пассажирами, летящими в Читу, совершил аварийную посадку - РИА Новости, 15.10.2023

Резервный борт с пассажирами, летящими в Читу, совершил аварийную посадку

Резервный борт авиакомпании "Якутия", который доставлял пассажиров вынужденно вернувшегося в субботу в аэропорт Владивостока самолета, по пути в Читу также... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T15:53

2023-10-15T15:53

2023-10-15T16:07

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россия

хабаровск

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Резервный борт авиакомпании "Якутия", который доставлял пассажиров вынужденно вернувшегося в субботу в аэропорт Владивостока самолета, по пути в Читу также вынужденно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В субботу Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток-Чита вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя, пострадавших нет, сообщало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным транспортной прокуратуры, на борту самолёта авиакомпании "Якутия" было 80 пассажиров. В воскресенье их отправили резервным бортом АК "Якутия" в Читу. "Четырнадцатого октября 2023 года воздушное судно Superjet 100 АО "Авиакомпания "Якутия", выполнявшее рейс по маршруту Владивосток-Чита, вернулось в аэропорт вылета по причине неисправности двигателя. Пятнадцатого октября 2023 года резервное судно с пассажирами вылетело по запланированному маршруту, однако по техническим причинам совершило посадку в аэропорту Хабаровска", - говорится в сообщении. На время ожидания вылета в Читу пассажиры размещены в гостинице. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов, идет контроль соблюдения прав пассажиров. Как сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России, Sukhoi Superjet 100 вынужденно сел в Хабаровске "из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя". Отмечается, что посадка прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20230921/tula-1897904224.html

https://ria.ru/20230912/samolet-1895868873.html

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происшествия, чита, россия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)