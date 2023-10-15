https://ria.ru/20231015/konflikt-1902860758.html

МИД России заявил о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове

МИД России заявил о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове - РИА Новости, 15.10.2023

МИД России заявил о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове

Наращивание военной активности США на Корейском полуострове увеличивает риск ядерного конфликта в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T08:53

2023-10-15T08:53

2023-10-15T10:50

в мире

корейский полуостров

олег бурмистров

сша

южная корея

кндр (северная корея)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Наращивание военной активности США на Корейском полуострове увеличивает риск ядерного конфликта в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Олег Бурмистров.Так он прокомментировал слова министра обороны КНДР Кан Сун Нама, который в середине августа заявил, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда ее начнет. "Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом "ядерном конфликте" ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путем стягивания к полуострову средств стратегического потенциала", — сказал Бурмистров.Он обратил внимание на то, что впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась атомная подводная лодка Kentucky с баллистическими ракетами в ядерном оснащении. В июле она заходила в южнокорейский порт Пусан. Кроме того, участились визиты авианосных ударных групп, полеты над Японским морем стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков."Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского "ядерного зонтика" в случае военного конфликта с КНДР", — добавил Бурмистров.В ответ Северная Корея вынуждена принимать меры по защите суверенитета с упором на укрепление собственных ядерных сил, отметил дипломат. По его словам, в подобной ситуации переговорный процесс оказался в тупике и перспективы выхода из него пока что не просматриваются.На этой неделе в Пусан прибыли с пятидневным визитом атомный авианосец USS Ronald Reagan, эсминец USS Shoup и другие военные корабли. Они участвовали в совместных с Южной Кореей и Японией учениях в международных водах к юго-востоку от острова Чеджудо. Это уже второй визит американского авианосца на Корейский полуостров в этом году. Как заявило южнокорейское Минобороны, прибытие кораблей было запланировано в соответствии с договоренностями, предусматривающими более регулярное появление стратегических активов Вашингтона в регионе.В Пхеньяне по этому поводу отметили, что визит авианосца в Пусан и его участие в учениях после того, как США и их союзники сформировали консультативную группу по ядерным вопросам, означает, что Вашингтон приступил к систематизации и активизации "попыток ядерной атаки на КНДР", а "развязывание ядерной войны" становится реальностью.Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>

https://ria.ru/20230815/voyna-1890258337.html

https://ria.ru/20231013/ssha-1902418773.html

https://ria.ru/20230726/kndr-1886291293.html

корейский полуостров

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, корейский полуостров, олег бурмистров, сша, южная корея, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)