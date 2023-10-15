https://ria.ru/20231015/burmistrov-1902487712.html

Олег Бурмистров: ядерные риски на Корейском полуострове возросли

Олег Бурмистров: ядерные риски на Корейском полуострове возросли - РИА Новости, 15.10.2023

Олег Бурмистров: ядерные риски на Корейском полуострове возросли

Ситуация на Корейском полуострове деградирует, Пхеньян намерен укреплять ядерные силы, а Вашингтон, Токио и Сеул – проводить крупные учения. В преддверии... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:30

2023-10-15T09:30

2023-10-15T09:30

интервью

корейский полуостров

олег бурмистров

ким чен ын

сергей лавров

россия

сша

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049099_0:222:3071:1949_1920x0_80_0_0_211b7c25d951b5288159fce32b7ed39f.jpg

Ситуация на Корейском полуострове деградирует, Пхеньян намерен укреплять ядерные силы, а Вашингтон, Токио и Сеул – проводить крупные учения. В преддверии запланированного на октябрь визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров рассказал в интервью РИА Новости, есть ли перспективы урегулирования ситуации на полуострове с учетом возросших рисков ядерного конфликта в регионе, и почему Россия не будет сколачивать союзы с Северной Кореей и Китаем против других стран.– Как вы оцениваете развитие ситуации на Корейском полуострове? Остаются ли актуальными соответствующие российско-китайские инициативы по корейскому урегулированию в условиях происходящих сейчас в мире геополитических изменений?– Ситуация на Корейском полуострове деградирует в сторону эскалации военно-политической напряженности. Главная причина – наращивание Соединенными Штатами и Республикой Корея военной активности. Под предлогом сдерживания северокорейской ракетно-ядерной "угрозы" в интенсивном режиме проводятся масштабные совместные военные учения, в том числе, с подключением Японии, в ходе которых отрабатываются сценарии "обезглавливающих" ударов по КНДР. Пхеньян, в свою очередь, в ответ на подобные агрессивные устремления вынужден принимать меры по защите суверенитета страны с упором на укрепление собственных ядерных сил. В подобной ситуации переговорный процесс находится в тупике. И перспективы выхода из него, к сожалению, на данном этапе не просматриваются.Что касается российско-китайских инициатив, включая дорожную карту и план действий комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, а также проект политико-гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН, то эти документы не утратили своей актуальности. Они призваны способствовать деэскалации напряженности и восстановлению необходимой для возобновления переговорного процесса атмосферы взаимного доверия. В них сформулированы конкретные поэтапные шаги, нацеленные на формирование комплексной архитектуры неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии. Однако российско-китайские наработки были отвергнуты США. Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь. При этом ни слова не говорится о намерении учесть законные озабоченности КНДР в области безопасности. Если бы в США и Южной Корее были в состоянии провести ретроспективный анализ политики Белого дома по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, то убедились бы, что подобный курс бесперспективен, ведет к раскручиванию спирали конфронтации и гонке вооружений в субрегионе. Это, очевидно, и является истинной целью оппонентов Пхеньяна.– Министр обороны КНДР недавно заявил, что "вопрос не в том, начнется ли на Корейском полуострове ядерная война, а в том, когда она начнется". Как вы считаете, возможен ли ядерный конфликт в регионе?– Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом "ядерном конфликте" ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путем стягивания к полуострову средств стратегического потенциала. Так, впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась атомная подводная лодка "Кентукки" с баллистическими ракетами в ядерном оснащении. Участились визиты авианосных ударных групп, полеты в воздушном пространстве над Японским морем стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков. Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского "ядерного зонтика" в случае военного конфликта с КНДР.– Вместо шестисторонних переговоров (КНДР, КНР, РФ США, Южная Корея и Япония) в обозримой перспективе возможно ли появление нового формата, который бы устроил все вовлеченные в ситуацию стороны?– Шестисторонние переговоры, которые проводились с 2003 по 2009 годы, по своему формату и содержанию представляли собой, пожалуй, наиболее эффективный диалоговый механизм политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Не буду углубляться в причины, по которым "шестисторонка" была приостановлена. Подчеркну, что она позволяла всем вовлеченным в корейское урегулирование сторонам вести равноправный диалог, высказывать свои законные озабоченности, двигаться вместе к общей цели свободного от ядерного оружия Корейского полуострова.В настоящее время США, Республика Корея и Япония сплотились в кампании по ужесточению санкционного давления и навешиванию обвинительных ярлыков на Пхеньян, в том числе на площадке Совбеза ООН. При этом Россию и Китай пытаются уличить в обструкции принятию "консолидированного решения" СБ для всеобщего осуждения ракетно-ядерной деятельности КНДР. Это для нас неприемлемо. Подобные блоковые форматы не способствуют позитивной повестке, заводят политический процесс еще дальше в тупик.– Есть ли в настоящий момент какие-то контакты между Москвой и Вашингтоном по урегулированию на Корейском полуострове? Готова ли Россия стать посредником между КНДР и США в случае, если обе стороны проявят желание договариваться?– В настоящее время контакты между Москвой и Вашингтоном по корейскому урегулированию не осуществляются по вине американской стороны. Не навязываем себя в качестве посредника той или другой стороне. Россия всегда стремилась играть конструктивную роль в делах Корейского полуострова. На это нацелены упомянутые мной соответствующие российско-китайские инициативы.– Эксперты полагают, что Россия, Северная Корея и Китай пытаются создать союз в противовес треугольнику США, Южная Корея и Япония. Так ли это?– Создание форматов "узкого состава" идет в русле линии США по удержанию своего доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках так называемой концепции "свободного и открытого индо-тихоокеанского региона". Мы со своей стороны не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе "холодной войны".– Некоторые эксперты после визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию говорили о том, что демонстрация ему стратегических вооружений может считаться нарушением резолюции СБ ООН, хотя санкционный комитет организации не подтвердил пока этих обвинений. Не могли бы вы прояснить, действительно ли резолюции Совбеза могут запрещать подобного рода взаимодействие?– Визит председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию, судя по всему, стал для Запада неожиданностью. Его поездка по российскому Дальнему Востоку рассматривалась "под увеличительным стеклом" на предмет возможного нарушения санкций. Но как мы видим, никаких доказательств этому у наших оппонентов не нашлось.Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН. При этом мы категорически против введения новых ограничительных мер. Резолюции Совбеза ООН принимались в другой геополитической обстановке, когда переговорный процесс, как сейчас, зашел в тупик, и требовались шаги по его разблокированию. Задача резолюций, как нам представлялось, заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять ее встречными шагами, в том числе смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР. Однако, как оказалось, коллективный Запад не проявил желания двигаться по политическому треку.

https://ria.ru/20231012/kndr-1902163179.html

https://ria.ru/20231001/kndr-1899723730.html

https://ria.ru/20231003/vizit-1900182324.html

корейский полуостров

россия

сша

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, корейский полуостров, олег бурмистров, ким чен ын, сергей лавров, россия, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея)