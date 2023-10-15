https://ria.ru/20231015/kndr-1902858034.html

Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР, заявили в МИД

Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 15.10.2023

Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР, заявили в МИД

Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, но категорически против введения новых ограничительных мер, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T08:23

2023-10-15T08:23

2023-10-15T09:46

россия

кндр (северная корея)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, но категорически против введения новых ограничительных мер, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров."Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН", - сказал Бурмистров."При этом мы категорически против введения новых ограничительных мер. Резолюции Совбеза ООН принимались в другой геополитической обстановке, когда переговорный процесс, как сейчас, зашел в тупик, и требовались шаги по его разблокированию. Задача резолюций, как нам представлялось, заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять ее встречными шагами, в том числе смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР", - пояснил он.Однако, подчеркнул Бурмистров, "коллективный Запад" "не проявил желания двигаться по политическому треку".Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. В отношении КНДР действует оружейное эмбарго СБ ООН.Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил в сентябре Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Также в ходе визита Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где осмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.Как отметил по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре.Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире