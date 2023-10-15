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Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 15.10.2023
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08:23 15.10.2023 (обновлено: 09:46 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/kndr-1902858034.html
Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР, заявили в МИД
Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 15.10.2023
Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР, заявили в МИД
Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, но категорически против введения новых ограничительных мер, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T08:23
2023-10-15T09:46
россия
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, но категорически против введения новых ограничительных мер, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров."Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН", - сказал Бурмистров."При этом мы категорически против введения новых ограничительных мер. Резолюции Совбеза ООН принимались в другой геополитической обстановке, когда переговорный процесс, как сейчас, зашел в тупик, и требовались шаги по его разблокированию. Задача резолюций, как нам представлялось, заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять ее встречными шагами, в том числе смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР", - пояснил он.Однако, подчеркнул Бурмистров, "коллективный Запад" "не проявил желания двигаться по политическому треку".Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. В отношении КНДР действует оружейное эмбарго СБ ООН.Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил в сентябре Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Также в ходе визита Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где осмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.Как отметил по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре.Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
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россия, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР, заявили в МИД

Посол МИД Бурмистров: Москва не нарушает санкции СБ ООН в отношении Пхеньяна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, но категорически против введения новых ограничительных мер, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
"Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН", - сказал Бурмистров.
Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Межгосударственные отношения России и КНДР
13 сентября, 00:30
«
"При этом мы категорически против введения новых ограничительных мер. Резолюции Совбеза ООН принимались в другой геополитической обстановке, когда переговорный процесс, как сейчас, зашел в тупик, и требовались шаги по его разблокированию. Задача резолюций, как нам представлялось, заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять ее встречными шагами, в том числе смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР", - пояснил он.
Однако, подчеркнул Бурмистров, "коллективный Запад" "не проявил желания двигаться по политическому треку".
Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. В отношении КНДР действует оружейное эмбарго СБ ООН.
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи
15 сентября, 08:00
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил в сентябре Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Также в ходе визита Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где осмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.
Как отметил по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре.
Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>
В особое время: визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выходит из вагона поезда на станции Хасан в Приморском крае

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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1 из 13
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой Министерства природных ресурсов и экологии Александром Козловым в Приморском крае

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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2 из 13
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время встречи в Приморском крае

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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3 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

© РИА Новости / POOL
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4 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

© РИА Новости / POOL
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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6 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

За результатами визита обещают пристально следить в США.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

За результатами визита обещают пристально следить в США.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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8 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

 Маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон КНДР и министр обороны КНДР Кан Сун Нам на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

© РИА Новости / POOL
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11 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

© РИА Новости / POOL
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12 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

Президент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 13

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
1 из 13

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
2 из 13

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
3 из 13

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 13

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 13

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
6 из 13

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
7 из 13

За результатами визита обещают пристально следить в США.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
8 из 13

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 13

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 13

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 13

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 13

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
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