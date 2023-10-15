https://ria.ru/20231015/flag-1902890494.html

Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди

Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди - РИА Новости, 15.10.2023

Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг в городе Ханкенди (Степанакерт), передает государственное агентство АзерТадж. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:49

2023-10-15T13:49

2023-10-15T18:56

азербайджан

в мире

нагорный карабах

степанакерт

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 15 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг в городе Ханкенди (Степанакерт), передает государственное агентство АзерТадж."Пятнадцатого октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ханкенди", — говорится в сообщении.Кроме того, в административном здании в центре города установили государственный герб Азербайджана.Также Алиев побывал и поднял влаги в других городах и поселках Нагорного Карабаха — в Агдере, Аскеране, Ходжалы, на территории Сарсангского водохранилища.Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область; в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Нагорный Карабах, а Пашинян не раз заявлял, что Ереван считает этот регион территорией Азербайджана.Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в итоге при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о перемирии, одним из условий которого было разоружение армянских формирований. Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Алиев заявил, что Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html

азербайджан

нагорный карабах

степанакерт

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азербайджан, в мире, нагорный карабах, степанакерт, ситуация в нагорном карабахе