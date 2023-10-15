Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди
Президент Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди
БАКУ, 15 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг в городе Ханкенди (Степанакерт), передает государственное агентство АзерТадж.
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"Пятнадцатого октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ханкенди", — говорится в сообщении.
Кроме того, в административном здании в центре города установили государственный герб Азербайджана.
Также Алиев побывал и поднял влаги в других городах и поселках Нагорного Карабаха — в Агдере, Аскеране, Ходжалы, на территории Сарсангского водохранилища.
В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. На протяжении 30 лет Нагорный Карабах существовал как непризнанная республика со столицей Степанакерт.
Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область; в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Нагорный Карабах, а Пашинян не раз заявлял, что Ереван считает этот регион территорией Азербайджана.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в итоге при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о перемирии, одним из условий которого было разоружение армянских формирований. Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Алиев заявил, что Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.