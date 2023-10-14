Рейтинг@Mail.ru
Выставка, посвященная Сергию Радонежскому, откроется в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:14 14.10.2023 (обновлено: 16:43 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/vystavka-1902768086.html
Выставка, посвященная Сергию Радонежскому, откроется в Сергиевом Посаде
Выставка, посвященная Сергию Радонежскому, откроется в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 14.10.2023
Выставка, посвященная Сергию Радонежскому, откроется в Сергиевом Посаде
Выставка работ художника-реалиста Дмитрия Нечитайло "Украсно украшена Земля Русская", посвящённая преподобному Сергию Радонежскому, откроется в субботу в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:14
2023-10-14T16:43
новости культуры
сергий радонежский
сергиев посад
живопись
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902756524_0:246:2764:1801_1920x0_80_0_0_4da6fbff4301bceb1a73e2ccd335a1be.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Выставка работ художника-реалиста Дмитрия Нечитайло "Украсно украшена Земля Русская", посвящённая преподобному Сергию Радонежскому, откроется в субботу в Центральной библиотеке им. Розанова в Сергиевом Посаде, она будет интересна для семейного посещения и продлится месяц, рассказали РИА Новости организаторы. "С 14 октября 2024 года, в Центральной библиотеке им. В.В. Розанова, в Сергиевом Посаде, целый месяц будет проходить персональная выставка живописных работ заслуженного художника России Дмитрия Нечитайло "Украсно украшена Земля Русская", - сказала организатор выставки Полина Нечитайло. Она отметила, что выставка будет полезна и для семейного посещения, ведь на ней можно будет узнать о подвижничестве одного из самых почитаемых святых православия - преподобном Сергии Радонежском, а также об основанной им Троице-Сергиевой Лавре – "духовном сердце России". "Заслуженный художник России, член Союза писателей России Дмитрий Васильевич Нечитайло (1940 года рождения) продолжает живописную династию знаменитых реалистов, составившую славу отечественного изобразительного искусства. Он всю жизнь посвятил станковой живописи, запечатлению Святых мест, по всей России и за её пределами. Пишет всегда только с натуры, "живьём", как говорит сам художник, оттого, наверное, картины его, воистину, дышат – это всегда подмечают зрители", - считает собеседница агентства. Она добавила, что на выставке можно будет не только посмотреть картины, но и приобрести авторские книги, альбомы художника с его картинами и стихами, также новый календарь живописи и поэзии на 2024 год, который "украсит интерьер и станет хорошим подарком". "Циклы живописи "Святая Русь" и "Украсно украшена Земля Русская" – многолетняя, обширная, кропотливая работа, по всем заповедным святым местам России – монастырям и храмам, основанным Преподобным Сергием Радонежским и его учениками. Все полотна написаны "живьём", как говорит сам художник, только с натуры, и являют уникальную, красочную панораму всей нашей страны и мест её духовной силы", - сказано в проспекте к выставке.
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902756524_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_93fb8cd5e23d8a32f63f6031494d72f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, сергий радонежский, сергиев посад, живопись
Новости культуры, Сергий Радонежский, Сергиев Посад, Живопись, Религия

Выставка, посвященная Сергию Радонежскому, откроется в Сергиевом Посаде

© Изображение предоставлено Дмитрием НечитайлоКартина Дмитрия Нечитайло "Украшение монастырского пруда - Сергиев Посад"
Картина Дмитрия Нечитайло Украшение монастырского пруда - Сергиев Посад
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
Картина Дмитрия Нечитайло "Украшение монастырского пруда - Сергиев Посад"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Выставка работ художника-реалиста Дмитрия Нечитайло "Украсно украшена Земля Русская", посвящённая преподобному Сергию Радонежскому, откроется в субботу в Центральной библиотеке им. Розанова в Сергиевом Посаде, она будет интересна для семейного посещения и продлится месяц, рассказали РИА Новости организаторы.
"С 14 октября 2024 года, в Центральной библиотеке им. В.В. Розанова, в Сергиевом Посаде, целый месяц будет проходить персональная выставка живописных работ заслуженного художника России Дмитрия Нечитайло "Украсно украшена Земля Русская", - сказала организатор выставки Полина Нечитайло.
Картины Дмитрия Нечитайло
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло"Святая Троица Святой Лавры"
Святая Троица Святой Лавры
"Святая Троица Святой Лавры"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
1 из 12
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло"Украшение монастырского пруда - Сергиев Посад"
Украшение монастырского пруда - Сергиев Посад
"Украшение монастырского пруда - Сергиев Посад"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
2 из 12
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло"Троице-Сергиева Лавра. Послегрозье"
Троице-Сергиева Лавра. Послегрозье
"Троице-Сергиева Лавра. Послегрозье"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
3 из 12
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло"Братовщина"
Братовщина
"Братовщина"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
4 из 12
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло"Вид на монастырь в Хотьково"
Вид на монастырь в Хотьково
"Вид на монастырь в Хотьково"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
5 из 12
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло"Дождливый день. Валдайский Иверский мужской монастырь"
Дождливый день. Валдайский Иверский мужской монастырь
"Дождливый день. Валдайский Иверский мужской монастырь"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
6 из 12
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло"Карельский пруд в Сергиевом Посаде"
Карельский пруд в Сергиевом Посаде
"Карельский пруд в Сергиевом Посаде"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
7 из 12
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло"Подворье Троицкого монастыря"
Подворье Троицкого монастыря
"Подворье Троицкого монастыря"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
8 из 12
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло"Покровский женский монастырь с храмом Св. Николы - Хотьково"
Покровский женский монастырь с храмом Св. Николы - Хотьково
"Покровский женский монастырь с храмом Св. Николы - Хотьково"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
9 из 12
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло"Пятницкая Башня"
Пятницкая Башня
"Пятницкая Башня"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
10 из 12
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло"Святая Лавра со смотровой площадки"
Святая Лавра со смотровой площадки
"Святая Лавра со смотровой площадки"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
11 из 12
© Изображение предоставлено Дмитрием НечитайлоХудожник Дмитрий Нечитайло
Художник Дмитрий Нечитайло
Художник Дмитрий Нечитайло
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
12 из 12
"Святая Троица Святой Лавры"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
1 из 12
"Украшение монастырского пруда - Сергиев Посад"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
2 из 12
"Троице-Сергиева Лавра. Послегрозье"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
3 из 12
"Братовщина"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
4 из 12
"Вид на монастырь в Хотьково"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
5 из 12
"Дождливый день. Валдайский Иверский мужской монастырь"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
6 из 12
"Карельский пруд в Сергиевом Посаде"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
7 из 12
"Подворье Троицкого монастыря"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
8 из 12
"Покровский женский монастырь с храмом Св. Николы - Хотьково"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
9 из 12
"Пятницкая Башня"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
10 из 12
"Святая Лавра со смотровой площадки"
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
11 из 12
Художник Дмитрий Нечитайло
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
12 из 12
Она отметила, что выставка будет полезна и для семейного посещения, ведь на ней можно будет узнать о подвижничестве одного из самых почитаемых святых православия - преподобном Сергии Радонежском, а также об основанной им Троице-Сергиевой Лавре – "духовном сердце России".
«
"Заслуженный художник России, член Союза писателей России Дмитрий Васильевич Нечитайло (1940 года рождения) продолжает живописную династию знаменитых реалистов, составившую славу отечественного изобразительного искусства. Он всю жизнь посвятил станковой живописи, запечатлению Святых мест, по всей России и за её пределами. Пишет всегда только с натуры, "живьём", как говорит сам художник, оттого, наверное, картины его, воистину, дышат – это всегда подмечают зрители", - считает собеседница агентства.
Она добавила, что на выставке можно будет не только посмотреть картины, но и приобрести авторские книги, альбомы художника с его картинами и стихами, также новый календарь живописи и поэзии на 2024 год, который "украсит интерьер и станет хорошим подарком".
«
"Циклы живописи "Святая Русь" и "Украсно украшена Земля Русская" – многолетняя, обширная, кропотливая работа, по всем заповедным святым местам России – монастырям и храмам, основанным Преподобным Сергием Радонежским и его учениками. Все полотна написаны "живьём", как говорит сам художник, только с натуры, и являют уникальную, красочную панораму всей нашей страны и мест её духовной силы", - сказано в проспекте к выставке.
© Изображение предоставлено Дмитрием НечитайлоХудожник Дмитрий Нечитайло
Художник Дмитрий Нечитайло
© Изображение предоставлено Дмитрием Нечитайло
Художник Дмитрий Нечитайло
 
РелигияНовости культурыСергий РадонежскийСергиев ПосадЖивопись
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала