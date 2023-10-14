https://ria.ru/20231014/vystavka-1902768086.html

Выставка, посвященная Сергию Радонежскому, откроется в Сергиевом Посаде

Выставка, посвященная Сергию Радонежскому, откроется в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 14.10.2023

Выставка, посвященная Сергию Радонежскому, откроется в Сергиевом Посаде

Выставка работ художника-реалиста Дмитрия Нечитайло "Украсно украшена Земля Русская", посвящённая преподобному Сергию Радонежскому, откроется в субботу в... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:14

2023-10-14T15:14

2023-10-14T16:43

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Выставка работ художника-реалиста Дмитрия Нечитайло "Украсно украшена Земля Русская", посвящённая преподобному Сергию Радонежскому, откроется в субботу в Центральной библиотеке им. Розанова в Сергиевом Посаде, она будет интересна для семейного посещения и продлится месяц, рассказали РИА Новости организаторы. "С 14 октября 2024 года, в Центральной библиотеке им. В.В. Розанова, в Сергиевом Посаде, целый месяц будет проходить персональная выставка живописных работ заслуженного художника России Дмитрия Нечитайло "Украсно украшена Земля Русская", - сказала организатор выставки Полина Нечитайло. Она отметила, что выставка будет полезна и для семейного посещения, ведь на ней можно будет узнать о подвижничестве одного из самых почитаемых святых православия - преподобном Сергии Радонежском, а также об основанной им Троице-Сергиевой Лавре – "духовном сердце России". "Заслуженный художник России, член Союза писателей России Дмитрий Васильевич Нечитайло (1940 года рождения) продолжает живописную династию знаменитых реалистов, составившую славу отечественного изобразительного искусства. Он всю жизнь посвятил станковой живописи, запечатлению Святых мест, по всей России и за её пределами. Пишет всегда только с натуры, "живьём", как говорит сам художник, оттого, наверное, картины его, воистину, дышат – это всегда подмечают зрители", - считает собеседница агентства. Она добавила, что на выставке можно будет не только посмотреть картины, но и приобрести авторские книги, альбомы художника с его картинами и стихами, также новый календарь живописи и поэзии на 2024 год, который "украсит интерьер и станет хорошим подарком". "Циклы живописи "Святая Русь" и "Украсно украшена Земля Русская" – многолетняя, обширная, кропотливая работа, по всем заповедным святым местам России – монастырям и храмам, основанным Преподобным Сергием Радонежским и его учениками. Все полотна написаны "живьём", как говорит сам художник, только с натуры, и являют уникальную, красочную панораму всей нашей страны и мест её духовной силы", - сказано в проспекте к выставке.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, сергий радонежский, сергиев посад, живопись