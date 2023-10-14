Рейтинг@Mail.ru
В США заявили об угрозе "вторжения Азербайджана в Армению", пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 14.10.2023 (обновлено: 04:00 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/ugroza-1902695476.html
В США заявили об угрозе "вторжения Азербайджана в Армению", пишут СМИ
В США заявили об угрозе "вторжения Азербайджана в Армению", пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2023
В США заявили об угрозе "вторжения Азербайджана в Армению", пишут СМИ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе американских законодателей о якобы существующей опасности вторжения Азербайджана в Армению... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T01:28
2023-10-14T04:00
в мире
азербайджан
армения
энтони блинкен
сша
нагорный карабах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898773863_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_98558bb31b4f7a280d7b39f772eaa77b.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе американских законодателей о якобы существующей опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшее время, сообщает газета Politico со ссылкой на анонимные источники. "Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению", - говорится в публикации. Газета пишет, что подобное событие может случиться в ближайшие недели, в связи с чем госдеп может пересмотреть свой долгосрочный подход о предоставлении военной помощи Азербайджану. Кроме того, в ходе разговора, который, по данным издания, состоялся между конгрессменами и Блинкеном 3 октября, законодатели оказывали давление на главу госдепа по поводу возможных мер в отношении Баку. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова содействовать возобновлению переговоров Баку и Еревана, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян это знают. Глава российского государства подчеркнул, что сейчас, на его взгляд, не должно быть с этим проблем. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231009/missiya-1901428763.html
https://ria.ru/20231004/karabakh-1900434412.html
азербайджан
армения
сша
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898773863_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_61810952815218df74c657aeb9fdd658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, энтони блинкен, сша, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Армения, Энтони Блинкен, США, Нагорный Карабах
В США заявили об угрозе "вторжения Азербайджана в Армению", пишут СМИ

Politico: Блинкен заявил конгрессу об угрозе вторжения Азербайджана в Армению

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкСотрудники пограничной службы Азербайджана
Сотрудники пограничной службы Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Сотрудники пограничной службы Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе американских законодателей о якобы существующей опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшее время, сообщает газета Politico со ссылкой на анонимные источники.
«
"Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению", - говорится в публикации.
Газета пишет, что подобное событие может случиться в ближайшие недели, в связи с чем госдеп может пересмотреть свой долгосрочный подход о предоставлении военной помощи Азербайджану.
Кроме того, в ходе разговора, который, по данным издания, состоялся между конгрессменами и Блинкеном 3 октября, законодатели оказывали давление на главу госдепа по поводу возможных мер в отношении Баку.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова содействовать возобновлению переговоров Баку и Еревана, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян это знают. Глава российского государства подчеркнул, что сейчас, на его взгляд, не должно быть с этим проблем.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Миссия ООН прибыла в Карабах
9 октября, 10:09
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Россия окажет содействие вернувшимся в Карабах жителям, заявила Захарова
4 октября, 14:01
 
В миреАзербайджанАрменияЭнтони БлинкенСШАНагорный Карабах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала