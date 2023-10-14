https://ria.ru/20231014/ugroza-1902695476.html

В США заявили об угрозе "вторжения Азербайджана в Армению", пишут СМИ

В США заявили об угрозе "вторжения Азербайджана в Армению", пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2023

В США заявили об угрозе "вторжения Азербайджана в Армению", пишут СМИ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе американских законодателей о якобы существующей опасности вторжения Азербайджана в Армению... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T01:28

2023-10-14T01:28

2023-10-14T04:00

в мире

азербайджан

армения

энтони блинкен

сша

нагорный карабах

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе американских законодателей о якобы существующей опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшее время, сообщает газета Politico со ссылкой на анонимные источники. "Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению", - говорится в публикации. Газета пишет, что подобное событие может случиться в ближайшие недели, в связи с чем госдеп может пересмотреть свой долгосрочный подход о предоставлении военной помощи Азербайджану. Кроме того, в ходе разговора, который, по данным издания, состоялся между конгрессменами и Блинкеном 3 октября, законодатели оказывали давление на главу госдепа по поводу возможных мер в отношении Баку. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова содействовать возобновлению переговоров Баку и Еревана, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян это знают. Глава российского государства подчеркнул, что сейчас, на его взгляд, не должно быть с этим проблем. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231009/missiya-1901428763.html

https://ria.ru/20231004/karabakh-1900434412.html

азербайджан

армения

сша

нагорный карабах

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в мире, азербайджан, армения, энтони блинкен, сша, нагорный карабах