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В России утвердили День психолога - РИА Новости, 14.10.2023
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11:05 14.10.2023 (обновлено: 11:10 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/rf-1902728917.html
В России утвердили День психолога
В России утвердили День психолога - РИА Новости, 14.10.2023
В России утвердили День психолога
Правительство РФ утвердило 22 ноября Днем психолога, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина в субботу. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T11:05
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праздник
общество
психология
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило 22 ноября Днем психолога, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина в субботу."Правительство утвердило 22 ноября Днем психолога. Решение принято по поручению президента", - говорится в сообщении.22 ноября 1994 года состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране."Сегодня свыше 7 млн человек задействованы в сфере оказания услуг психологической помощи населению", - отметили в кабмине.
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россия, праздник, общество, психология, здоровье - общество
Россия, Праздник, Общество, Психология, Здоровье - Общество
В России утвердили День психолога

Правительство РФ утвердило 22 ноября Днем психолога

© iStock.com / bymuratdenizНа приеме у психолога
На приеме у психолога - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© iStock.com / bymuratdeniz
На приеме у психолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило 22 ноября Днем психолога, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина в субботу.
"Правительство утвердило 22 ноября Днем психолога. Решение принято по поручению президента", - говорится в сообщении.
22 ноября 1994 года состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране.
"Сегодня свыше 7 млн человек задействованы в сфере оказания услуг психологической помощи населению", - отметили в кабмине.
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