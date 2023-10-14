https://ria.ru/20231014/rf-1902728917.html

В России утвердили День психолога

В России утвердили День психолога - РИА Новости, 14.10.2023

В России утвердили День психолога

Правительство РФ утвердило 22 ноября Днем психолога, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина в субботу. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:05

2023-10-14T11:05

2023-10-14T11:10

россия

праздник

общество

психология

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило 22 ноября Днем психолога, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина в субботу."Правительство утвердило 22 ноября Днем психолога. Решение принято по поручению президента", - говорится в сообщении.22 ноября 1994 года состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране."Сегодня свыше 7 млн человек задействованы в сфере оказания услуг психологической помощи населению", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20231014/rf-1902727013.html

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россия, праздник, общество, психология, здоровье - общество