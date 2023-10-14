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В России утвердили День психолога
В России утвердили День психолога - РИА Новости, 14.10.2023
В России утвердили День психолога
Правительство РФ утвердило 22 ноября Днем психолога, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина в субботу. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T11:05
2023-10-14T11:05
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило 22 ноября Днем психолога, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина в субботу."Правительство утвердило 22 ноября Днем психолога. Решение принято по поручению президента", - говорится в сообщении.22 ноября 1994 года состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране."Сегодня свыше 7 млн человек задействованы в сфере оказания услуг психологической помощи населению", - отметили в кабмине.
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В России утвердили День психолога
Правительство РФ утвердило 22 ноября Днем психолога
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило 22 ноября Днем психолога, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина в субботу.
"Правительство утвердило 22 ноября Днем психолога. Решение принято по поручению президента", - говорится в сообщении.
22 ноября 1994 года состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране.
"Сегодня свыше 7 млн человек задействованы в сфере оказания услуг психологической помощи населению", - отметили в кабмине.
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