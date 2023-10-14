https://ria.ru/20231014/prazdniki-1902424074.html

Названы самые популярные у россиян страны для отдыха на Новый год

Названы самые популярные у россиян страны для отдыха на Новый год - РИА Новости, 14.10.2023

Названы самые популярные у россиян страны для отдыха на Новый год

Большинство россиян, планирующих путешествия на новогодние праздники, отправятся по России, однако есть и желающие отдохнуть в теплых странах – среди этих... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T02:15

2023-10-14T02:15

2023-10-14T10:30

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Большинство россиян, планирующих путешествия на новогодние праздники, отправятся по России, однако есть и желающие отдохнуть в теплых странах – среди этих направлений растет спрос на Египет, Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку и Турцию, говорится в исследовании сервисов "ЮKassa" и "Суточно.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Около 50 процентов россиян планируют в новогодние праздники путешествовать по регионам России, а 30 процентов поедут в Москву и Санкт-Петербург. Еще 15 процентов выбирают для новогоднего отдыха теплые страны. Остальные опрошенные поедут на горнолыжные курорты и в Европу", – сообщают эксперты. Среди пяти самых популярных зарубежных направлений у россиян на праздники оказались теплые страны. "Среди россиян растет спрос на бронирование туров в Таиланд, ОАЭ, Египет, на Шри-Ланку и в Турцию. Парами чаще всего едут в ОАЭ, Египет и на Шри-Ланку, а для отдыха с детьми выбирают Таиланд и Турцию", – говорят аналитики. Россияне для отдыха в Таиланде, ОАЭ и на Шри-Ланке чаще всего выбирают отели категорий "пять звезд" или "четыре звезды". Большинство оплачивает проживание с завтраками, двухразовым питанием. В Египет и Турцию россияне в основном едут отдыхать по системе "все включено". Продолжительность отдыха за границей на новогодние праздники, отмечают аналитики, зависит от страны. В Юго-Восточную Азию, например, едут в среднем на 12 дней, в Турцию и ОАЭ – на семь дней, в Египет – на девять.

https://ria.ru/20231010/vizy-1901800665.html

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