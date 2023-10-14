ЕК пообещала выделить 50 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа

БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить дополнительно 50 миллионов евро для гуманитарной помощи сектору Газа, где тысячи гражданских лиц лишились жилья или были вынуждены покинуть его после ударов Израиля и на фоне возможной сухопутной операции израильских военных. "Еврокомиссия незамедлительно увеличит пакет гуманитарной помощи, предусмотренной для сектора Газа, на 50 миллионов евро. В результате она составит 75 миллионов евро. Мы продолжим тесное сотрудничество с ООН и его агентствами для обеспечения того, чтобы эта помощь дошла до нуждающихся в секторе Газа", - заявила фонт дер Ляйен, слова которой приводит пресс-служба ЕК. При этом в ЕК напомнили, что Евросоюз поддерживает право Израиля на самооборону, но при соблюдении в полной мере международного гуманитарного права. Ранее Еврокомиссия объявляла о приостановке помощи палестинцам, однако позже это заявление было фактически отменено из-за несогласия ряда государств-членов. В итоге в ЕК решили ограничиться проверкой того, как расходуются эти средства, и не попадают ли они в распоряжение движения ХАМАС.
Последствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить дополнительно 50 миллионов евро для гуманитарной помощи сектору Газа, где тысячи гражданских лиц лишились жилья или были вынуждены покинуть его после ударов Израиля и на фоне возможной сухопутной операции израильских военных.
"Еврокомиссия незамедлительно увеличит пакет гуманитарной помощи, предусмотренной для сектора Газа, на 50 миллионов евро. В результате она составит 75 миллионов евро. Мы продолжим тесное сотрудничество с ООН и его агентствами для обеспечения того, чтобы эта помощь дошла до нуждающихся в секторе Газа", - заявила фонт дер Ляйен, слова которой приводит пресс-служба ЕК.
При этом в ЕК напомнили, что Евросоюз поддерживает право Израиля на самооборону, но при соблюдении в полной мере международного гуманитарного права.
Ранее Еврокомиссия объявляла о приостановке помощи палестинцам, однако позже это заявление было фактически отменено из-за несогласия ряда государств-членов. В итоге в ЕК решили ограничиться проверкой того, как расходуются эти средства, и не попадают ли они в распоряжение движения ХАМАС.
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