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ЕК пообещала выделить 50 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа

ЕК пообещала выделить 50 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа - РИА Новости, 14.10.2023

ЕК пообещала выделить 50 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить дополнительно 50 миллионов евро для гуманитарной помощи сектору Газа, где тысячи гражданских лиц... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T20:21

2023-10-14T20:21

2023-10-14T20:22

в мире

израиль

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить дополнительно 50 миллионов евро для гуманитарной помощи сектору Газа, где тысячи гражданских лиц лишились жилья или были вынуждены покинуть его после ударов Израиля и на фоне возможной сухопутной операции израильских военных. "Еврокомиссия незамедлительно увеличит пакет гуманитарной помощи, предусмотренной для сектора Газа, на 50 миллионов евро. В результате она составит 75 миллионов евро. Мы продолжим тесное сотрудничество с ООН и его агентствами для обеспечения того, чтобы эта помощь дошла до нуждающихся в секторе Газа", - заявила фонт дер Ляйен, слова которой приводит пресс-служба ЕК. При этом в ЕК напомнили, что Евросоюз поддерживает право Израиля на самооборону, но при соблюдении в полной мере международного гуманитарного права. Ранее Еврокомиссия объявляла о приостановке помощи палестинцам, однако позже это заявление было фактически отменено из-за несогласия ряда государств-членов. В итоге в ЕК решили ограничиться проверкой того, как расходуются эти средства, и не попадают ли они в распоряжение движения ХАМАС.

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в мире, израиль, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году