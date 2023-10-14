Рейтинг@Mail.ru
ЕК пообещала выделить 50 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 14.10.2023 (обновлено: 20:22 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/pomosch-1902816056.html
ЕК пообещала выделить 50 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа
ЕК пообещала выделить 50 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа - РИА Новости, 14.10.2023
ЕК пообещала выделить 50 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить дополнительно 50 миллионов евро для гуманитарной помощи сектору Газа, где тысячи гражданских лиц... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T20:21
2023-10-14T20:22
в мире
израиль
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902780291_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_82568c0dc6f6e29612e075cc441b35f8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить дополнительно 50 миллионов евро для гуманитарной помощи сектору Газа, где тысячи гражданских лиц лишились жилья или были вынуждены покинуть его после ударов Израиля и на фоне возможной сухопутной операции израильских военных. "Еврокомиссия незамедлительно увеличит пакет гуманитарной помощи, предусмотренной для сектора Газа, на 50 миллионов евро. В результате она составит 75 миллионов евро. Мы продолжим тесное сотрудничество с ООН и его агентствами для обеспечения того, чтобы эта помощь дошла до нуждающихся в секторе Газа", - заявила фонт дер Ляйен, слова которой приводит пресс-служба ЕК. При этом в ЕК напомнили, что Евросоюз поддерживает право Израиля на самооборону, но при соблюдении в полной мере международного гуманитарного права. Ранее Еврокомиссия объявляла о приостановке помощи палестинцам, однако позже это заявление было фактически отменено из-за несогласия ряда государств-членов. В итоге в ЕК решили ограничиться проверкой того, как расходуются эти средства, и не попадают ли они в распоряжение движения ХАМАС.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902780291_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1915a39e272db876fcfd3f2e6d7f1492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЕК пообещала выделить 50 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа

Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить 50 миллионов евро на гумпомощь Газе

© AP Photo / Hatem AliПоследствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа
Последствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить дополнительно 50 миллионов евро для гуманитарной помощи сектору Газа, где тысячи гражданских лиц лишились жилья или были вынуждены покинуть его после ударов Израиля и на фоне возможной сухопутной операции израильских военных.
"Еврокомиссия незамедлительно увеличит пакет гуманитарной помощи, предусмотренной для сектора Газа, на 50 миллионов евро. В результате она составит 75 миллионов евро. Мы продолжим тесное сотрудничество с ООН и его агентствами для обеспечения того, чтобы эта помощь дошла до нуждающихся в секторе Газа", - заявила фонт дер Ляйен, слова которой приводит пресс-служба ЕК.
При этом в ЕК напомнили, что Евросоюз поддерживает право Израиля на самооборону, но при соблюдении в полной мере международного гуманитарного права.
Ранее Еврокомиссия объявляла о приостановке помощи палестинцам, однако позже это заявление было фактически отменено из-за несогласия ряда государств-членов. В итоге в ЕК решили ограничиться проверкой того, как расходуются эти средства, и не попадают ли они в распоряжение движения ХАМАС.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреИзраильУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала