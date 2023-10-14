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Америка перестает любить Израиль - РИА Новости, 14.10.2023
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08:00 14.10.2023 (обновлено: 08:01 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html
Америка перестает любить Израиль
Америка перестает любить Израиль - РИА Новости, 14.10.2023
Америка перестает любить Израиль
США экстренно нарастят поставки вооружений и боеприпасов для нужд ЦАХАЛ и других израильских силовых структур. По словам Энтони Блинкена, он прилетел в Израиль... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:00
2023-10-14T08:01
израиль
сша
америка
александрия окасио-кортес
энтони блинкен
махмуд аббас
государственный департамент сша
хамас
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США экстренно нарастят поставки вооружений и боеприпасов для нужд ЦАХАЛ и других израильских силовых структур. По словам Энтони Блинкена, он прилетел в Израиль с этими новостями не только как госсекретарь США, но и "как еврей".Шеф Госдепа упомянул свое происхождение главным образом для того, чтоб еще раз плюнуть в русскую сторону. "Мой дед Морис Блинкен бежал от еврейских погромов в России", — возвестил американский гость.Формально так оно и есть. Однако бежал Блинкен-старший из Киева, куда так любит ездить с дорогими подарками Блинкен-младший. Еврейские погромы времен Российской империи проходили в основном на территории Украины и Молдавии.То есть Блинкен прежде всего подлец, а то, что он еврей, — просто совпадение. США в любом случае пришли бы на помощь Израилю, еврей у них госсекретарь или не еврей. Израиль — опора влияния на Ближнем Востоке, потерять которую Вашингтон пока не может вне зависимости от того, к какой партии принадлежит президент.Американо-израильское союзничество — константа. Но с каждым годом она все меньше соответствует общественным реалиям в США. Проще говоря, власть не поспевает за своим народом.Соцопросы свидетельствуют, что американцев, поддерживающих в ближневосточном конфликте Израиль, по-прежнему больше половины, тогда как Палестине сочувствует меньше трети — 31 процент. Но это больше, чем когда-либо, и значительно больше, чем пятнадцать лет назад, когда израильтяне проводили в Газе предыдущую масштабную операцию "Литой свинец".А главное — среди демократов (то есть в партии президента Байдена и госсекретаря Блинкена) пропалестински настроенных избирателей теперь уже большинство, хотя мусульман в США всего 1,5 процента. Все остальные сочувствующие — либералы и левые, часто чернокожие, хотя есть и своеобразные исключения вроде белых американских антисемитов.Но речь сейчас не о них, а, наоборот, о евреях: даже евреи участвуют в современных пропалестинских акциях.Это не ортодоксы, считающие, что Израиль — греховное государство, ибо противоречит воле Всевышнего: воссоздать еврейскую государственность не раньше прихода Машиаха. Такие люди существовали с конца 1940-х, привнося в ближневосточные разногласия дополнительную экзотику.Это молодые нерелигиозные американцы еврейского происхождения. Ситуация, когда бабушка звонит внуку из Хайфы в Нью-Йорк (где евреев больше, чем в Тель-Авиве) и узнает от наследника, что живет "в государстве-оккупанте", — это больше не сплетни с Брайтон-Бич, а переживания реальных людей.Пока ЦАХАЛ мстил за нападение ХАМАС и стирал сектор Газа в щебенку, кампусы крупнейших университетов Америки митинговали и требовали найти управу на "израильскую военщину", как требовали того же сталевары Урала и комсомольцы Белгородчины в ламповые советские годы.Палестину поддержало даже движение BLM, а ведь еще вчера в мейнстримных СМИ Америки убеждали читателей: если BLM чего-то хочет, то вынь да положь — будь то компенсация за рабовладение в позапрошлом веке или освобождение центров мегаполисов от полиции, чтоб ущемленные прежде могли восстановить справедливость (сиречь пограбить в свое удовольствие).Несмотря на все это, на Капитолийском холме почти нет людей, кто высказывался бы против союзнической политики в отношении Израиля. Исключение — это немногочисленные изоляционисты в Республиканской партии, которые вообще никому помогать не хотят, и их антиподы — группа "красных" депутатов под неформальным предводительством Александрии Окасио-Кортес. Они называют себя "Отрядом", постулируют крайне левые ценности — и их всего восемь человек на 435-местную палату представителей.Такой дисбаланс вряд ли будет продолжаться долго: Америка левеет на глазах, упраздняя прежние догмы. И до догмы о неизменной поддержке Израиля у нового поколения тоже могут дойти руки.Уже сейчас Блинкен вынужденно лавирует. Да, он пообещал Израилю оружие и заявил, что последствия атаки ХАМАС "в десять раз страшнее, чем 11 сентября" (если высчитывать количество жертв в пропорции к количеству населения), но после этого встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.Это, если хотите, сигнал. Американцы не стали делать вид, будто проблема только в агрессии группировки ХАМАС и что происходящее не является частью большого ближневосточного конфликта, в центре которого — отсутствие полноценного государства у палестинских арабов.Американцы начали мягко подталкивать Израиль к необходимости такое государство создать, несмотря на все "но", "нереально" и "теперь-то точно нет". Впоследствии будут подталкивать сильнее, и израильтяне сами знают, как случаются подобные перемены: многие страны Европы, где левых и мусульман значительно больше, чем в США, еще пару десятилетий назад перешли в отношениях с Израилем от однозначной поддержки к регулярной критике.В ближайшие годы США не бросят израильтян, но впоследствии непременно бросят, как бросили своих союзников в Афганистане. Это произойдет позднее, чем в случае с Украиной, но вряд ли отменимо в принципе. Международный расклад на будущее грозит стать значительно более антиизраильским, чем в последней четверти XX века.Встретить это будущее в состоянии экзистенциального конфликта с арабскими соседями — означает подставить собственное мирное население. При нападении ХАМАС оно гибло сотнями, несмотря на технологическую продвинутость, американскую помощь, богатый опыт, то есть все то, благодаря чему, как считается, до сих пор существует Израиль.Излишняя самоуверенность, абсолютная несговорчивость и несгибаемая вера в мировую диаспору уже привела к тяжелому похмелью у целого армянского народа и кадрам из обезлюдевшего Степанакерта — в чем-то не менее страшным, чем из разрушаемой Газы.Избежать этого, подготовившись ко дню, когда враги будут смертоносно сильны, а союзники станут безнадежно далеки, возможно. Но только ценой признания реальности (демографической, военно-технической, внешнеполитической) и уступок Палестине. Уступок очень болезненных, но не смертельных, в отличие от возможной катастрофы тревожного будущего.
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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израиль, сша, америка, александрия окасио-кортес, энтони блинкен, махмуд аббас, государственный департамент сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аналитика
Израиль, США, Америка, Александрия Окасио-Кортес, Энтони Блинкен, Махмуд Аббас, Государственный департамент США, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Аналитика

Америка перестает любить Израиль

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
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Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
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США экстренно нарастят поставки вооружений и боеприпасов для нужд ЦАХАЛ и других израильских силовых структур. По словам Энтони Блинкена, он прилетел в Израиль с этими новостями не только как госсекретарь США, но и "как еврей".
Шеф Госдепа упомянул свое происхождение главным образом для того, чтоб еще раз плюнуть в русскую сторону. "Мой дед Морис Блинкен бежал от еврейских погромов в России", — возвестил американский гость.
Формально так оно и есть. Однако бежал Блинкен-старший из Киева, куда так любит ездить с дорогими подарками Блинкен-младший. Еврейские погромы времен Российской империи проходили в основном на территории Украины и Молдавии.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
12 октября, 08:00
То есть Блинкен прежде всего подлец, а то, что он еврей, — просто совпадение. США в любом случае пришли бы на помощь Израилю, еврей у них госсекретарь или не еврей. Израиль — опора влияния на Ближнем Востоке, потерять которую Вашингтон пока не может вне зависимости от того, к какой партии принадлежит президент.
Американо-израильское союзничество — константа. Но с каждым годом она все меньше соответствует общественным реалиям в США. Проще говоря, власть не поспевает за своим народом.
Соцопросы свидетельствуют, что американцев, поддерживающих в ближневосточном конфликте Израиль, по-прежнему больше половины, тогда как Палестине сочувствует меньше трети — 31 процент. Но это больше, чем когда-либо, и значительно больше, чем пятнадцать лет назад, когда израильтяне проводили в Газе предыдущую масштабную операцию "Литой свинец".
А главное — среди демократов (то есть в партии президента Байдена и госсекретаря Блинкена) пропалестински настроенных избирателей теперь уже большинство, хотя мусульман в США всего 1,5 процента. Все остальные сочувствующие — либералы и левые, часто чернокожие, хотя есть и своеобразные исключения вроде белых американских антисемитов.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
11 октября, 08:00
Но речь сейчас не о них, а, наоборот, о евреях: даже евреи участвуют в современных пропалестинских акциях.
Это не ортодоксы, считающие, что Израиль — греховное государство, ибо противоречит воле Всевышнего: воссоздать еврейскую государственность не раньше прихода Машиаха. Такие люди существовали с конца 1940-х, привнося в ближневосточные разногласия дополнительную экзотику.
Это молодые нерелигиозные американцы еврейского происхождения. Ситуация, когда бабушка звонит внуку из Хайфы в Нью-Йорк (где евреев больше, чем в Тель-Авиве) и узнает от наследника, что живет "в государстве-оккупанте", — это больше не сплетни с Брайтон-Бич, а переживания реальных людей.
Пока ЦАХАЛ мстил за нападение ХАМАС и стирал сектор Газа в щебенку, кампусы крупнейших университетов Америки митинговали и требовали найти управу на "израильскую военщину", как требовали того же сталевары Урала и комсомольцы Белгородчины в ламповые советские годы.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
Палестину поддержало даже движение BLM, а ведь еще вчера в мейнстримных СМИ Америки убеждали читателей: если BLM чего-то хочет, то вынь да положь — будь то компенсация за рабовладение в позапрошлом веке или освобождение центров мегаполисов от полиции, чтоб ущемленные прежде могли восстановить справедливость (сиречь пограбить в свое удовольствие).
Несмотря на все это, на Капитолийском холме почти нет людей, кто высказывался бы против союзнической политики в отношении Израиля. Исключение — это немногочисленные изоляционисты в Республиканской партии, которые вообще никому помогать не хотят, и их антиподы — группа "красных" депутатов под неформальным предводительством Александрии Окасио-Кортес. Они называют себя "Отрядом", постулируют крайне левые ценности — и их всего восемь человек на 435-местную палату представителей.
Такой дисбаланс вряд ли будет продолжаться долго: Америка левеет на глазах, упраздняя прежние догмы. И до догмы о неизменной поддержке Израиля у нового поколения тоже могут дойти руки.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
7 октября, 15:26
Уже сейчас Блинкен вынужденно лавирует. Да, он пообещал Израилю оружие и заявил, что последствия атаки ХАМАС "в десять раз страшнее, чем 11 сентября" (если высчитывать количество жертв в пропорции к количеству населения), но после этого встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Это, если хотите, сигнал. Американцы не стали делать вид, будто проблема только в агрессии группировки ХАМАС и что происходящее не является частью большого ближневосточного конфликта, в центре которого — отсутствие полноценного государства у палестинских арабов.
Американцы начали мягко подталкивать Израиль к необходимости такое государство создать, несмотря на все "но", "нереально" и "теперь-то точно нет". Впоследствии будут подталкивать сильнее, и израильтяне сами знают, как случаются подобные перемены: многие страны Европы, где левых и мусульман значительно больше, чем в США, еще пару десятилетий назад перешли в отношениях с Израилем от однозначной поддержки к регулярной критике.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
В ближайшие годы США не бросят израильтян, но впоследствии непременно бросят, как бросили своих союзников в Афганистане. Это произойдет позднее, чем в случае с Украиной, но вряд ли отменимо в принципе. Международный расклад на будущее грозит стать значительно более антиизраильским, чем в последней четверти XX века.
Встретить это будущее в состоянии экзистенциального конфликта с арабскими соседями — означает подставить собственное мирное население. При нападении ХАМАС оно гибло сотнями, несмотря на технологическую продвинутость, американскую помощь, богатый опыт, то есть все то, благодаря чему, как считается, до сих пор существует Израиль.
Излишняя самоуверенность, абсолютная несговорчивость и несгибаемая вера в мировую диаспору уже привела к тяжелому похмелью у целого армянского народа и кадрам из обезлюдевшего Степанакерта — в чем-то не менее страшным, чем из разрушаемой Газы.
Избежать этого, подготовившись ко дню, когда враги будут смертоносно сильны, а союзники станут безнадежно далеки, возможно. Но только ценой признания реальности (демографической, военно-технической, внешнеполитической) и уступок Палестине. Уступок очень болезненных, но не смертельных, в отличие от возможной катастрофы тревожного будущего.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
 
ИзраильСШААмерикаАлександрия Окасио-КортесЭнтони БлинкенМахмуд АббасГосударственный департамент СШАХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАналитика
 
 
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