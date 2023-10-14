https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

Америка перестает любить Израиль

Америка перестает любить Израиль - РИА Новости, 14.10.2023

Америка перестает любить Израиль

США экстренно нарастят поставки вооружений и боеприпасов для нужд ЦАХАЛ и других израильских силовых структур. По словам Энтони Блинкена, он прилетел в Израиль... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:00

2023-10-14T08:00

2023-10-14T08:01

израиль

сша

америка

александрия окасио-кортес

энтони блинкен

махмуд аббас

государственный департамент сша

хамас

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США экстренно нарастят поставки вооружений и боеприпасов для нужд ЦАХАЛ и других израильских силовых структур. По словам Энтони Блинкена, он прилетел в Израиль с этими новостями не только как госсекретарь США, но и "как еврей".Шеф Госдепа упомянул свое происхождение главным образом для того, чтоб еще раз плюнуть в русскую сторону. "Мой дед Морис Блинкен бежал от еврейских погромов в России", — возвестил американский гость.Формально так оно и есть. Однако бежал Блинкен-старший из Киева, куда так любит ездить с дорогими подарками Блинкен-младший. Еврейские погромы времен Российской империи проходили в основном на территории Украины и Молдавии.То есть Блинкен прежде всего подлец, а то, что он еврей, — просто совпадение. США в любом случае пришли бы на помощь Израилю, еврей у них госсекретарь или не еврей. Израиль — опора влияния на Ближнем Востоке, потерять которую Вашингтон пока не может вне зависимости от того, к какой партии принадлежит президент.Американо-израильское союзничество — константа. Но с каждым годом она все меньше соответствует общественным реалиям в США. Проще говоря, власть не поспевает за своим народом.Соцопросы свидетельствуют, что американцев, поддерживающих в ближневосточном конфликте Израиль, по-прежнему больше половины, тогда как Палестине сочувствует меньше трети — 31 процент. Но это больше, чем когда-либо, и значительно больше, чем пятнадцать лет назад, когда израильтяне проводили в Газе предыдущую масштабную операцию "Литой свинец".А главное — среди демократов (то есть в партии президента Байдена и госсекретаря Блинкена) пропалестински настроенных избирателей теперь уже большинство, хотя мусульман в США всего 1,5 процента. Все остальные сочувствующие — либералы и левые, часто чернокожие, хотя есть и своеобразные исключения вроде белых американских антисемитов.Но речь сейчас не о них, а, наоборот, о евреях: даже евреи участвуют в современных пропалестинских акциях.Это не ортодоксы, считающие, что Израиль — греховное государство, ибо противоречит воле Всевышнего: воссоздать еврейскую государственность не раньше прихода Машиаха. Такие люди существовали с конца 1940-х, привнося в ближневосточные разногласия дополнительную экзотику.Это молодые нерелигиозные американцы еврейского происхождения. Ситуация, когда бабушка звонит внуку из Хайфы в Нью-Йорк (где евреев больше, чем в Тель-Авиве) и узнает от наследника, что живет "в государстве-оккупанте", — это больше не сплетни с Брайтон-Бич, а переживания реальных людей.Пока ЦАХАЛ мстил за нападение ХАМАС и стирал сектор Газа в щебенку, кампусы крупнейших университетов Америки митинговали и требовали найти управу на "израильскую военщину", как требовали того же сталевары Урала и комсомольцы Белгородчины в ламповые советские годы.Палестину поддержало даже движение BLM, а ведь еще вчера в мейнстримных СМИ Америки убеждали читателей: если BLM чего-то хочет, то вынь да положь — будь то компенсация за рабовладение в позапрошлом веке или освобождение центров мегаполисов от полиции, чтоб ущемленные прежде могли восстановить справедливость (сиречь пограбить в свое удовольствие).Несмотря на все это, на Капитолийском холме почти нет людей, кто высказывался бы против союзнической политики в отношении Израиля. Исключение — это немногочисленные изоляционисты в Республиканской партии, которые вообще никому помогать не хотят, и их антиподы — группа "красных" депутатов под неформальным предводительством Александрии Окасио-Кортес. Они называют себя "Отрядом", постулируют крайне левые ценности — и их всего восемь человек на 435-местную палату представителей.Такой дисбаланс вряд ли будет продолжаться долго: Америка левеет на глазах, упраздняя прежние догмы. И до догмы о неизменной поддержке Израиля у нового поколения тоже могут дойти руки.Уже сейчас Блинкен вынужденно лавирует. Да, он пообещал Израилю оружие и заявил, что последствия атаки ХАМАС "в десять раз страшнее, чем 11 сентября" (если высчитывать количество жертв в пропорции к количеству населения), но после этого встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.Это, если хотите, сигнал. Американцы не стали делать вид, будто проблема только в агрессии группировки ХАМАС и что происходящее не является частью большого ближневосточного конфликта, в центре которого — отсутствие полноценного государства у палестинских арабов.Американцы начали мягко подталкивать Израиль к необходимости такое государство создать, несмотря на все "но", "нереально" и "теперь-то точно нет". Впоследствии будут подталкивать сильнее, и израильтяне сами знают, как случаются подобные перемены: многие страны Европы, где левых и мусульман значительно больше, чем в США, еще пару десятилетий назад перешли в отношениях с Израилем от однозначной поддержки к регулярной критике.В ближайшие годы США не бросят израильтян, но впоследствии непременно бросят, как бросили своих союзников в Афганистане. Это произойдет позднее, чем в случае с Украиной, но вряд ли отменимо в принципе. Международный расклад на будущее грозит стать значительно более антиизраильским, чем в последней четверти XX века.Встретить это будущее в состоянии экзистенциального конфликта с арабскими соседями — означает подставить собственное мирное население. При нападении ХАМАС оно гибло сотнями, несмотря на технологическую продвинутость, американскую помощь, богатый опыт, то есть все то, благодаря чему, как считается, до сих пор существует Израиль.Излишняя самоуверенность, абсолютная несговорчивость и несгибаемая вера в мировую диаспору уже привела к тяжелому похмелью у целого армянского народа и кадрам из обезлюдевшего Степанакерта — в чем-то не менее страшным, чем из разрушаемой Газы.Избежать этого, подготовившись ко дню, когда враги будут смертоносно сильны, а союзники станут безнадежно далеки, возможно. Но только ценой признания реальности (демографической, военно-технической, внешнеполитической) и уступок Палестине. Уступок очень болезненных, но не смертельных, в отличие от возможной катастрофы тревожного будущего.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

сша

америка

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израиль, сша, америка, александрия окасио-кортес, энтони блинкен, махмуд аббас, государственный департамент сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аналитика