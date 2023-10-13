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Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Занзибар - РИА Новости, 13.10.2023
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Туризм
 
13:57 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/zanzibar-1902527035.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Занзибар
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Занзибар - РИА Новости, 13.10.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Занзибар
Эксперты назвали стоимость путевок в Занзибар при вылете из регионов, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:57
2023-10-13T13:57
туризм
новости - туризм
занзибар
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать
куда можно лететь
отдых на море
туризм
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Эксперты назвали стоимость путевок в Занзибар при вылете из регионов, сообщает АТОР. Попасть на остров можно на стыковочных рейсах многих авиакомпаний, но один из самых удобных – через ОАЭ.Так, в октябре и ноябре пакетные туры на Занзибар на рейсах flydubai с вылетом из Москвы на восемь ночей стоят от 245 тысяч рублей на двоих.За путевку на девять ночей с вылетом из Санкт-Петербурга нужно будет отдать от 287 тысяч рублей. Аналогичный тур из Екатеринбурга обойдется путешественникам в сумму от 263 тысяч рублей.Восьмидневные каникулы с вылетом из Казани и Уфы будут стоить не менее 274 тысяч рублей на двоих, из Новосибирска и Самары – от 279 тысяч.На Новый год путевки традиционно подорожают. Так, восьмидневный тур с вылетом из Москвы 30 декабря и с проживанием в двухзвездочной гостинице обойдется как минимум в 360 тысяч рублей на двоих. Похожий отдых в "четверке" будет стоить от 458 тысяч, а в "пятерке" – от 497 тысяч рублей на двоих.
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новости - туризм, занзибар, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Занзибар, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Занзибар

В АТОР рассказали, сколько стоят туры на Занзибар с вылетами из регионов

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкРыбаки на рыбацкой лодке у острова Занзибар
Рыбаки на рыбацкой лодке у острова Занзибар - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Эксперты назвали стоимость путевок в Занзибар при вылете из регионов, сообщает АТОР.
Попасть на остров можно на стыковочных рейсах многих авиакомпаний, но один из самых удобных – через ОАЭ.
Так, в октябре и ноябре пакетные туры на Занзибар на рейсах flydubai с вылетом из Москвы на восемь ночей стоят от 245 тысяч рублей на двоих.
За путевку на девять ночей с вылетом из Санкт-Петербурга нужно будет отдать от 287 тысяч рублей. Аналогичный тур из Екатеринбурга обойдется путешественникам в сумму от 263 тысяч рублей.
Восьмидневные каникулы с вылетом из Казани и Уфы будут стоить не менее 274 тысяч рублей на двоих, из Новосибирска и Самары – от 279 тысяч.
На Новый год путевки традиционно подорожают. Так, восьмидневный тур с вылетом из Москвы 30 декабря и с проживанием в двухзвездочной гостинице обойдется как минимум в 360 тысяч рублей на двоих. Похожий отдых в "четверке" будет стоить от 458 тысяч, а в "пятерке" – от 497 тысяч рублей на двоих.
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ТуризмНовости - ТуризмЗанзибарАссоциация туроператоров России (АТОР)куда поехатькуда можно лететьОтдых на мореТуризм
 
 
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