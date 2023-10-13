https://ria.ru/20231013/zanzibar-1902527035.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Занзибар

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Занзибар - РИА Новости, 13.10.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Занзибар

Эксперты назвали стоимость путевок в Занзибар при вылете из регионов, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:57

2023-10-13T13:57

2023-10-13T13:57

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Эксперты назвали стоимость путевок в Занзибар при вылете из регионов, сообщает АТОР. Попасть на остров можно на стыковочных рейсах многих авиакомпаний, но один из самых удобных – через ОАЭ.Так, в октябре и ноябре пакетные туры на Занзибар на рейсах flydubai с вылетом из Москвы на восемь ночей стоят от 245 тысяч рублей на двоих.За путевку на девять ночей с вылетом из Санкт-Петербурга нужно будет отдать от 287 тысяч рублей. Аналогичный тур из Екатеринбурга обойдется путешественникам в сумму от 263 тысяч рублей.Восьмидневные каникулы с вылетом из Казани и Уфы будут стоить не менее 274 тысяч рублей на двоих, из Новосибирска и Самары – от 279 тысяч.На Новый год путевки традиционно подорожают. Так, восьмидневный тур с вылетом из Москвы 30 декабря и с проживанием в двухзвездочной гостинице обойдется как минимум в 360 тысяч рублей на двоих. Похожий отдых в "четверке" будет стоить от 458 тысяч, а в "пятерке" – от 497 тысяч рублей на двоих.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, занзибар, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, туризм